Германия который год выносит всех в санном спорте. Как им это удается?

Олимпиада не стала исключением.

Олимпиада не стала исключением.

Наибольшее количество счастливых немцев во время Олимпиады-2022 можно было встретить в кластере Яньцин, где находится санно-бобслейная трасса. Здесь спортсмены сборной Германии забрали практически все золото, добавив к этому серебряные и бронзовые медали:

Санный спорт: 4 золота, 2 серебра (в четырех видах программы)

Бобслей: 3 золота, 3 серебра, 1 бронза (в четырех видах программы)

Скелетон: 2 золота, 1 серебро (в двух видах программы)

Таким образом, без победы немцы остались только в одной дисциплине — соревнованиях женщин в монобобе. Золотые и серебряные медали в этом виде достались американкам, а лучшая представительница Германии Лаура Нольте показала четвертый результат. Однако через пять дней Лаура уже стояла на первой строчке пьедестала по итогам соревнований двоек.

Бобслей и скелетон — те виды, в которых у спортсменов еще есть возможность не отдать немцам высокие награды. Например, на Олимпиаде в Сочи Германия вообще осталась без медалей в бобслее и скелетоне.

Но тотальное доминирование в санном спорте на Олимпиадах у Германии было всегда. Окей, почти всегда. Соревнования в этом виде спорта на зимних Играх проходят с 1964 года. Всего состоялось шестнадцать Олимпиад. В пятнадцати из них медальный зачет в санном спорте выиграли немцы. Только в 1994-м на Играх в Лиллехаммере сборная Германии завоевала на одну награду (золотую) меньше, чем команда Италии.

Так почему Германия удерживает власть в этом виде спорта? Причин несколько.

1. Количество трасс

Санно-бобслейных трасс в мире не так уж много. У большинства стран, чьи спортсмены участвуют в Кубке мира, либо одна трасса на территории государства, либо нет ни одной. По две имеют Австрия и США. В Германии — четыре трассы:

Альтенберг

Кенигсзее

Оберхоф

Винтерберг

Все принимают этапы Кубка мира, на каждом проходили чемпионаты мира. В зимнем календаре у саночников всегда были остановки в Германии.

В СССР санно-бобслейный центр находился в латвийской Сигулде. После распада Советского Союза нашим спортсменам постоянно приходилось ездить в Европу.

В 2008-м трасса появилась в подмосковном Парамонове. Но она не подходила для заездов бобов-четверок. В 2013-м ее закрыли на реконструкцию, которая до сих пор не началась.

В 2013-м открыли олимпийскую трассу в Сочи, на которой и проводят большую часть времени российские спортсмены. Но и этого времени у них не так много, ведь на одной трассе нужно тренироваться представителям трех видов спорта: санного, бобслея и скелетона.

2. Количество занимающихся

Этот пункт вытекает из первого. Четыре места в стране, где можно заниматься санным спортом, — четыре спортивные школы. Детей в эти школы приводят уже с восьми лет. Большое количество занимающихся создает высокую конкуренцию:

— Сложнее завоевать место в команде на Кубке мира, чем завоевать медали Кубка мира, — объяснял Reuters немецкий тренер Томас Шваб. — Наша система хорошо себя зарекомендовала. Дети начинают в восемь. У нас есть партнерские отношения со школами. Мы выявляем хороших спортсменов, а затем связываем их с региональными тренировочным центром.

Посмотрите, где родились и выросли главные саночники Германии последних лет, трехкратные олимпийские чемпионы Феликс Лох и Йоханнес Людвиг. Оба из города Зуль. Он находится в 17 километрах от Оберхофа и в 50 км от Кенигсзее — городов, принимающих этапы Кубка мира.

Проблема, например, трассы в Сочи состоит в том, что она расположена в горах, вдали от населенных пунктов. Возить туда детей на тренировки неудобно. В этом плане Парамоново находится в более удачном месте, ведь рядом есть город Дмитров. За то недолгое время, что функционировала подмосковная трасса, на ней успели вырасти несколько талантливых спортсменов, в том числе трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Роман Репилов.

3. Техническое превосходство

— Сейчас у меня всего одни боевые сани, к сезону делаем пару деталек и катаемся, пытаемся выжать максимум. Немцы же делают шесть пар саней. Вот и разница. Из каких можно выжать больше скорости? — рассказывал Репилов в постолимпийском интервью «Матч ТВ» .

Немецким саночникам, бобслеистам и скелетонистам мощную технологическую поддержку оказывает гигант BMW. Федерация тесно сотрудничает с автомобильной компанией с 1980-х годов. Над бобами, скелетонами, санями и экипировкой спортсменов олимпийской сборной трудятся одни из лучших инженеров в стране.

BMW не только предоставляет сборной топовое оборудование, но и помогает в тренировках. И эта помощь внесла важный вклад в пекинские победы немцев.

Из-за пандемии попасть на олимпийскую трассу в Яньцине было невозможно. Впервые иностранные спортсмены опробовали ее только осенью 2021-го. Но в Германии совместно с BMW сделали симулятор олимпийской трассы для тренировок, воспользовавшись теми данными, которые у них были. Такого преимущества не было ни у кого из конкурентов.

Пока все остальные собирают материалы, немцы на своих высокотехнологичных санях едут вперед.

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