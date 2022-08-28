Алексей Ловчев стал победителем Спартакиады в тяжелой атлетике

Чемпион Европы 2014 года по тяжелой атлетике Алексей Ловчев завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 102 кг в рамках Спартакиады сильнейших.

На соревнованиях в Москве столичный спортсмен в сумме двоеборья показал результат 423 кг. Ловчев установил рекорды России в толчке и по сумме двух упражнений.

Серебряную медаль взял Тимур Наниев (Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра) с результатом 401 кг. Бронза досталась Антонию Савчуку (Краснодарский край) — 395 кг.

В весе спортсменов до 89 кг победил Роман Чепик из Москвы, который показал результат 353 кг. Вторым стал Алексей Осипов из Брянской области — 344 кг, третье место у Артема Окулова (Москва) — 341 кг.

В весовой категории до 102 кг победу с результатом 385 кг одержал Георгий Купцов из Кемеровской области. Второе и третье места заняли представители Москвы — Александр Кибанов (366 кг) и Артур Бабаян (365 кг).