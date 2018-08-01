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8 главных интриг ЧЕ по водным видам спорта

1 августа 20:58
8 главных интриг ЧЕ по водным видам спорта
«Матч ТВ» представляет топовые противостояния, которые начнутся в Глазго уже завтра.

Завтра в Глазго стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. Атлеты из 28 стран поборются за 72 комплекта наград в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и плавании на открытой воде. Главные дуэли предстоящего турнира с участием россиян – в материале Екатерины Мартыновой.

Плавание на спине, мужчины: Евгений Рылов – Климент Колесников

Первый – чемпион мира прошлого года на 200 метров, второй – рекордсмен мира на 50 метров, правда на короткой воде. На стометровке у этих ребят два лучших результата сезона в Европе. Кто победит и где, сколько золотых медалей привезет каждый из них? Пожалуй, эта интрига самая приятная, ведь оба спортсмена представляют Россию.

Плавание на спине, женщины: Анастасия Фесикова – Мия Нильсен

Наша спортсменка в данный момент имеет лучшие результаты на 50 и 100 метров, датчанка Нильсен – третья на полтиннике и вторая на сотне. В 50 м на спине Фесикову поддержит Мария Каменева, она же поборется на этой дистанции в вольном стиле в статусе обладателя рекорда России – 24,61.

Плавание брассом, мужчины: Адам Пити – Антон Чупков

Шансы на золото у Антона есть на 100-метровке, где Чупков имеет третий результат сезона в Европе (59,15). У британца Пити секунды намного лучше (58,59). Оба результата показаны в апреле, так что уровень готовности спортсменов в данный момент мог измениться.

Плавание брассом, женщины: Ефимова против всех и самой себя

На разных дистанциях у Юлии разные соперницы. На полтиннике это еще одна россиянка Наталья Иванеева, имеющая второй результат сезона в Европе (у Ефимовой – первый). На сотне – испанка Хессика Валь, а на двух сотнях – только секундомер. Дело в том, что на своей коронной дистанции Юлия везет второй строчке европейского рейтинга, британке Молли Реншо, две с половиной секунды! А это пропасть.

Синхронное плавание, дуэты, команды: Россия – Украина

Украинки – действующие чемпионки Европы в командной произвольной программе, и, конечно, они попытаются защитить титул. Признанный лидер украинок – Анна Волошина: на ЧМ-2017 она завоевала две бронзы в сольной программе и две – в дуэте с Елизаветой Яхно. Российские синхронистки в прошлом году в Будапеште взяли семь золотых медалей из девяти.

Синхронное плавание, смешанные дуэты: Россия – Италия

Борьба обещает быть напряженной: за победу с Гурбанбердиевой и Мальцевым традиционно поборются итальянцы Фламини и Минисини, которые являются действующими чемпионами мира в этой дисциплине.

Плавание на открытой воде, женщины: Ольга Козыдуб – Вероника Сантони

В Навии на заключительном перед ЧЕ этапе Кубка LEN Козыдуб уступила лишь итальянке Сантони. То что эти две девушки будут бороться за медали, сомнений не вызывает, а вот как для пловцов на открытой воде сложится ситуация с погодными условиями – как обычно большой вопрос.

Плавание на открытой воде, мужчины: Евгений Дратцев – Аксель Реймонд

Дратцев год назад взял бронзу ЧМ на дистанции 25 км, проиграв Реймонду 3,4 секунды. Француз – король этой дисциплины, он выиграл два последних чемпионата Европы и явно собирается продолжить традицию, отобравшись в сборную Франции с первого места на чемпионате страны.

Текст: Екатерина Мартынова

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Getty Images, globallookpress.com, Федерация плавания и водного поло Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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