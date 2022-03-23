Россию отстранили до конца года и на воде. На каких турнирах следить за нашими звездами?

Ближайшие старты — уже в апреле.

Ближайшие старты — уже в апреле.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года из-за ситуации на Украине. Ранее решение об отстранении россиян — до дальнейших уведомлений — приняла Европейская лига плавания.

Федерации уже начали работать над новым форматом календаря, стали известны и ближайшие планы по стартам с участием российских звезд водных видов.

ПЛАВАНИЕ

24-29 апреля состоится чемпионат России на длинной воде в Казани. Он должен был стать отборочным для участия в чемпионате мира и Европы, теперь квалифицироваться по итогам этого турнира пловцы будут на Кубок содружества. Его планируют провести в столице Татарстана в конце июля. Собственно, и этот турнир, и чемпионат России пройдут в открытом формате, белорусские спортсмены и спортсмены сборных других стран могут приехать на эти старты, как приезжали и раньше на наш национальный чемпионат.

— Для наших опытных пловцов с большим количеством международных соревнований за плечами это (нынешняя ситуация) определенный удар. Чемпионат России для них меньший раздражитель, кураж меньше, физиология даже по-другому включается. На начинающих спортсменов все это мало повлияет — у них задача попасть в сборную, занять призовое место, а лучше первое, установить рекорд России и сравнить свой результат с мировыми. Сейчас надо психологически переориентироваться. Да, это будет непросто, — подтверждает главный тренер команды Сергей Чепик.

Выступят на чемпионате России в Казани и пловцы-марафонцы. Их календарь на открытой воде пока начинается со 2–3 июня в Краснодарском крае.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Самые-самые золотые в этот раз будут на чемпионате России! И да, он тоже состоится в Казани — 18–22 апреля во Дворце водных видов спорта.

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, многократная чемпионка мира Варвара Субботина выступят в дуэте. Они уже выигрывали на Мировой серии в этом сезоне, Субботина побеждала и в соло с новой программой под хиты Элвиса Пресли. Микст-дуэт — Александр Мальцев, выступающий с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой, также будет соревноваться за титул чемпионов страны.

Мужского соло в программе чемпионата России пока нет.

«Выступать вне конкурса не вижу смысла», — сказал Мальцев «Матч ТВ».

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Ребята уже стартовали на Кубке России и на международных соревнованиях в Саранске. Мировой серии теперь не будет. Вместо нее — серия Всероссийских соревнований плюс летний чемпионат России (10-16 июля). И, конечно, Российской федерации прыжков (РФПВ) в воду хотелось бы провести соревнования с сильнейшими соперниками — китайцами.

«Уже приготовили обращение в китайскую федерацию. Они лидеры в нашем виде спорта, очень важно практиковаться с сильнейшими. Эта работа сейчас в приоритете», — подтвердил президент РФПВ Станислав Дружинин.

ВОДНОЕ ПОЛО

«Мы сами отказались от чемпионата мира, беспокоились о безопасности наших спортсменов, — сказал первый вице-президент ФВПР Евгений Шаронов «Матч ТВ». — Кроме этого, правительства некоторых стран, с командами которых мы должны были играть, в частности это команды Испании и Греции, запрещали им играть с нами. Этот вопрос решался у них на уровне министра спорта. У нас был контакт с руководством FINA, и все это мы обсуждали. По этим же причинам мы отказались ранее от участия в Мировой лиге. Сейчас думаем о том, чтобы договориться о матчах со сборными, которые готовы с нами играть. Усилим подготовку, будет время, чтобы планомерно готовиться, повышать свой класс, уровень, потому что, когда очень плотный календарь, это сложно было сделать».

Спарринг-матчи с другими сборными — план, нуждающийся в детальной проработке. А для тех, кто хочет посмотреть топ-матч женских ватерпольных клубов, — в Киришах 3 апреля «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» сыграет с «Динамо-Уралочкой» на Кубок Евразии.