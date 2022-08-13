Команды Татарстана и Новосибирской области выиграли свои вторые матчи на Спартакиаде

Мужские волейбольные команды Татарстана и Новосибирской области одержали вторые победы в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

В матчах 2‑го тура турнира, которые принимает Новосибирск, местная команда со счетом 3:1 обыграла представителей ХМАО‑Югра. В другой встрече этой группы сборная Ленинградской области на тай‑брейке (3:2) была сильнее Кемеровской области.

— Сегодня у нас получилось посмотреть всех игроков, некоторым меняем позиции, не всё так просто. В целом, доволен, что взяли три очка, дотерпели до конца и не вернули более опытную основу на площадку. 8 игр за 10 дней с учетом финала — сложная система. Это не настольные игры, которые можно проводить каждый день. Дни отдыха обычно повышают и качество волейбола. С усталостью команды не могут показать свой уровень, день между матчами пошел бы на пользу, — приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова главного тренера Новосибирской области Пламена Константинова.

В другой части сетки, которую принимает Казань, местная сборная Татарстана всухую выиграла у Белгородской области (3:0), а Москва была сильнее Санкт‑Петербурга (3:1).

После двух сыгранных матчей турнирную таблицу возглавляют Татарстан и Новосибирская область, в их активе по 6 очков.

Третий тур мужского волейбольного турнира Спартакиады пройдет 13 августа.

Читайте также: