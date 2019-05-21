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13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Словакии
13:05
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Словакии
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16:00
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Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Дания. Прямая трансляция из Словакии
19:40
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"Братислава. Live". Специальный репортаж [12+]
20:30
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21:05
Хоккей. Чемпионат мира. Канада - США. Прямая трансляция из Словакии
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00:30
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Доминиканская Республика. Трансляция из Бразилии [0+]
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"Команда мечты" [12+]
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"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
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Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Германия. Трансляция из Словакии [0+]
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Последние битвы группового этапа на ЧМ по хоккею и матч России в Лиге наций. Все трансляции 21 мая

09:00
Последние битвы группового этапа на ЧМ по хоккею и матч России в Лиге наций. Все трансляции 21 мая
Ангелина Лазаренко / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Что интересного посмотреть во вторник?

09:25 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова

Фото: © Getty Images
Начинаем день бодро!

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия — Германия

Фото: © Reuters
Лидеры группы A встречаются с немцами, которые располагаются на четвертой строчке.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — Швейцария

Фото: © ФХР
Обе сборные проиграли России с одинаковым счетом — 0:3, а теперь между собой разыграют 2-4 места в группе.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

14:50 Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Москва-2019. Круг 2. День 2

Фото: © Streeter Lecka / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Топовый российский гроссмейстер Сергей Карякин вылетел в четвертьфинале. Смотрим, какие еще сюрпризы преподнесет московский этап Гран-при ФИДЕ.

Прямая трансляция на matchtv.ru 

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия — Дания

Фото: © Reuters
Хозяева турнира в погоне за четвертой победой.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия — Латвия

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Латвийцы выдали огненный матч против Швеции, пропустив только в концовке, будучи вынужденными снимать вратаря при счете 4:4. Шансов на плей-офф уже нет, но приятнее завершить турнир победой.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

18:30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Ростов-Дон — Лада. 2-й матч

Фото: © Getty Images
В первой игре понадобилось дополнительное время, где сильнее оказались ростовчанки. Как будет на этот раз?

Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»

21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — США

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Североамериканское дерби — это само по себе интересно. Добавляет огня и то, что обе команды до сих пор претендуют на первую строчку в группе.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия — Доминиканская республика

Вадим Панков / Фото: © FIVB
Вадим Панков предоставил отдых ведущим игрокам после тяжелого сезона. А это значит, что у нас отличная возможность взглянуть на ближайший резерв из молодых талантов. Правда, соперники на этом этапе тяжелейшие. После доминиканок нашу сборную еще ждут Китай и Бразилия.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

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