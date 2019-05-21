Последние битвы группового этапа на ЧМ по хоккею и матч России в Лиге наций. Все трансляции 21 мая
Ангелина Лазаренко / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Что интересного посмотреть во вторник?
Что интересного посмотреть во вторник?
09:25 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова
Начинаем день бодро!
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия — Германия
Лидеры группы A встречаются с немцами, которые располагаются на четвертой строчке.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — Швейцария
Фото: © ФХР
Обе сборные проиграли России с одинаковым счетом — 0:3, а теперь между собой разыграют 2-4 места в группе.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
14:50 Шахматы. Гран-при ФИДЕ. Москва-2019. Круг 2. День 2
Топовый российский гроссмейстер Сергей Карякин вылетел в четвертьфинале. Смотрим, какие еще сюрпризы преподнесет московский этап Гран-при ФИДЕ.
Прямая трансляция на matchtv.ru
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия — Дания
Хозяева турнира в погоне за четвертой победой.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия — Латвия
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Латвийцы выдали огненный матч против Швеции, пропустив только в концовке, будучи вынужденными снимать вратаря при счете 4:4. Шансов на плей-офф уже нет, но приятнее завершить турнир победой.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
18:30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Ростов-Дон — Лада. 2-й матч
В первой игре понадобилось дополнительное время, где сильнее оказались ростовчанки. Как будет на этот раз?
Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада — СШАОткрыть видео
Североамериканское дерби — это само по себе интересно. Добавляет огня и то, что обе команды до сих пор претендуют на первую строчку в группе.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия — Доминиканская республика
Вадим Панков / Фото: © FIVB
Вадим Панков предоставил отдых ведущим игрокам после тяжелого сезона. А это значит, что у нас отличная возможность взглянуть на ближайший резерв из молодых талантов. Правда, соперники на этом этапе тяжелейшие. После доминиканок нашу сборную еще ждут Китай и Бразилия.