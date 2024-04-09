Ксения Шойгу рассказала о решении ФТР провести первый триатлонный старт на длинной дистанции в Москве

25 августа в Москве пройдет исторический старт по триатлону на длинной (226 км) и средней дистанции (113 км). Соревнования на дистанциях 226 и 113 пройдут в рамках серии любительских стартов ФТР «Лига триатлона». На мероприятии также пройдет Чемпионат России среди профессиональных триатлетов в составе сборной страны по триатлону. Мы поговорили с президентом Федерации триатлона России и расспросили ее об интересных нюансах гонки: от возникновения идеи до личного участия.

25 августа в Москве пройдет исторический старт по триатлону на длинной (226 км) и средней дистанции (113 км). Соревнования на дистанциях 226 и 113 пройдут в рамках серии любительских стартов ФТР «Лига триатлона». На мероприятии также пройдет Чемпионат России среди профессиональных триатлетов в составе сборной страны по триатлону. Мы поговорили с президентом Федерации триатлона России и расспросили ее об интересных нюансах гонки: от возникновения идеи до личного участия.

— Как пришла идея организовать длинную дистанцию (226 км) в Москве?

— На самом деле, идея не нова. Длинная дистанция (плавательный этап - 3,8 км; велогонка - 180 км; беговой этап - 42 км) одна из самых сложных и разноплановых. Люди готовятся иногда 3, а то и все 5 лет, ежедневно занимаясь и мечтая, что настанет тот самый день, когда они наконец-то ее преодолеют. Раньше центровые длинные дистанции проходили только в Сочи и Санкт-Петербурге. Очень хотелось, чтобы к этим локациям присоединилась и наша столица. Каждый человек выбирает для себя знаковое место. Для многих триатлетов Москва — это самая желанная локация. Это вообще город невероятной красоты и, казалось бы, идея лежала на поверхности. Но организация такого старта в Москве — это далеко не тривиальная задача — разумеется, это огромное количество участников, очень высокие ожидания от гонки, много перекрытий, обеспечение высокого уровня безопасности и так далее, и так далее. Более того, мы все-таки говорим не просто о железной дистанции, а о большом спортивном фестивале, в рамках которого будет и железная дистанция, и Детский кубок ФТР, и международная научно-практическая конференция, и даже музыкальный фестиваль. Учитывая ажиотаж, с которым мы столкнулись — это дополнительное подтверждение того, что мы оказались абсолютно правы и нужно было сделать такое мероприятие очень давно.

— Насколько изначально идея организовать подобный старт казалась нереалистичной и сложновыполнимой?

— Честно говоря, идея казалась абсолютно реалистичной. У команды уже есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, в частности, «ЗаБег.РФ», который на данный момент объединяет все регионы Российской Федерации и 14 стран. После такого масштабного мероприятия уже ничего невозможного для нас нет. Длинная дистанция в Москве — это, безусловно, комплексное мероприятие, но при этом оно точно будет очень красивым и интересным с точки зрения организации. Это очень желанный проект не только для участников, но и для нас, как для организаторов. При этом мы проводим фестиваль совместно с командой IRONSTAR, у которой есть огромный опыт проведения именно крупных триатлонов, поэтому я уверена, что нас ждет очень крутой старт.

— Чем этот старт (226) будет уникальным?

— Во-первых, это первая железная дистанция в столице. Москва — это уникальный город с великолепными видами и абсолютно разными локациями. Мне кажется, что даже можно забыть, что ты едешь какое-то дикое количество времени, потому что ты будешь постоянно наблюдать самые разные пейзажи. Во-вторых, для меня, как для человека, который не является профессиональным триатлетом, горки, подъемы, спуски имеют очень большое значение. Хотя Москва и стоит на семи холмах, как говорят — это будет достаточно ровная трасса, а следовательно, довольно простая для новичков, которые решили первый раз рискнуть и преодолеть длинную дистанцию. В-третьих, Москва находится в умеренной климатической зоне, и здесь нет сильных ветров, как в том же Санкт-Петербурге. При всей моей большой любви к Петербургу, я пока боюсь «Медного всадника» как раз потому, что достаточно большая парусность, и здесь надо быть чуть профессиональнее, чтобы преодолеть дистанцию, не боясь ветровой нагрузки.

— Как получилось так, что Федерация триатлона начала проводить свои собственные старты для любителей?

— Позиция Федерации триатлона России такая: мы поддерживаем любительские старты и, конечно же, мы за развитие массового спорта. На мой взгляд, именно массовый спорт — это ключ к тому, чтобы увеличилось количество детей, которые занимаются триатлоном как профессионалы. Также большие старты — это площадка для рекламных мощностей, которые приносят дополнительное финансирование для развития вида спорта и, конечно же, будет замечательно, если значительная часть бюджета будет заработана именно с рекламы. Ну и, конечно, это большая гордость для профессиональных спортсменов! Мы очень стремились к тому, чтобы объединить профессиональные старты с любительскими. Профессиональному спортсмену всегда приятно видеть большое скопление людей, которое состоит из триатлетов-любителей. На тебя смотрят если уж не как на легенду, то точно с большим уважением. Это придает много сил и заряжает дополнительной энергией на новые спортивные победы, чтобы ставить всевозможные рекорды. А любителям всегда интересно посмотреть на профессионалов и на то, как они выглядят. А еще понять, что за ними не угнаться.

— Чем вы планируете поразить участников старта?

— Несколькими вещами. Опять же, атмосферой праздника. Триатлон и такие большие старты — это очень торжественное событие, где каждый болельщик имеет огромную ценность. Я до сих пор помню, как делала свою первую успешную «половинку» (113 км — это половина длинной: плавательный этап 1,9 км; велогонка 90 км; беговой этап 21,1 км.) в Сочи… в самом конце дистанции, уже на финальном беговом этапе, стояла маленькая девочка, которая держала большой плакат с надписью: «Папа, ты лучший! Я с тобой». На мой взгляд, папа просто не мог не преодолеть эту дистанцию из-за этого плаката. Любые флаги, точки поддержки очень важны, значимы для спортсменов. Думаю, что для любителей даже еще больше. Также я лично принимала участие в разработке эмблемы старта. Мне безумно нравится. Будут замечательные стартовые пакеты и отличный мерч. Планируем также поразить самим мероприятием в Москве, масштабностью. В столице такое впервые, а значит, это будет вау-эффект. Очень в это верю.

— Какие ещё активности планируются в рамках старта?

— Очень хочется сделать выставку. Это такая традиционная и полезная вещь, которую наши зарубежные коллеги активно применяют. У нас довольно мало специальных магазинов для супер-триатлетов, в основном только онлайн-магазины. Триатлонное сообщество — те еще шопоголики: подвластны красивой экипировке, одежде, аксессуарам. Большая выставка привлечет внимание, да и просто подарит положительные эмоции. Что касается дополнительных видов спорта, будем внедрять как можно больше всего. Планируем сделать спортивный фестиваль. Раз уж перекрываешь всю Москву, то негоже останавливаться только на триатлонной дистанции. Здесь мы активно взаимодействуем с городом. Я уверена, что эта идея будет поддержана, и мы сделаем большое спортивное событие, которое порадует не только триатлетов, но и всех любителей спорта.

— Как к вам пришло решение лично принять участие в мероприятии на длинной дистанции?

— У меня все стандартно. Сначала я говорю, что это невозможно. Потом я говорю: нет, я точно никогда этого не сделаю. Затем медленно и молча начинаю готовиться к тому, что неизбежно. Я не знаю, насколько удастся подготовиться и позволят ли мои трудовые планы принять участие в этом мероприятии, но я точно мечтаю пересечь финишную арку, оставив за собой 15-16 часов замечательно пройденного времени… ради этой мечты я ежедневно тружусь. Уверена, что и меня вы встретите на старте.

— Насколько этот ежедневный труд и подготовка сейчас изменили ваш график?

— Я просто сплю на один час меньше, а так все то же самое. Нигде, кроме сна, не удалось выиграть это время. Но меня радует одно — я готовлю большую рекламную кампанию для триатлона, чтобы объяснить людям, что это вообще такое и зачем этим надо заниматься. Мне в голову пришла мысль о том, что я никогда не видела старых и толстых триатлетов, потому что циклические виды спорта с такими значимыми нагрузками позволяют всегда оставаться в форме. Триатлон «заставляет» вести здоровый образ жизни. Поэтому, говоря про основные заветы моего расписания: чуть меньше сна, чуть больше спорта. Никогда не отнимаю время от работы или от ребенка. Это святое.

— У вас бывает хотя бы один выходной?

— Конечно. Организму непросто, и ему обязательно нужен отдых. У меня один выходной в неделю от тренировок. Этот день очень нужен организму, в том числе для того, чтобы стать сильнее, сделать новый рывок на следующей неделе.

— Какие чувства испытываете в связи с тем, что являетесь одновременно организатором и участником старта 226 в Москве?

— Очень горжусь собой, что скрывать. Мне кажется, это очень необычная история. Конечно, и большая ответственность. При этом надеюсь, что меня не будут распознавать, и я смогу тихо на своем велосипеде, со своей скоростью преодолеть дистанцию.