Каролин Возняцки – уже в Санкт-Петербурге

Тот случай, когда особо ценные вещи можно проносить через зеленый коридор.
Из австралийского лета – через родную Данию в русскую зиму.
Два самых почетных гостя St Petersburg Ladies Open.
Возняцки прилетела в Санкт-Петербург только к окончанию второго круга, но зато организаторы успели подготовиться к особой церемонии.
Песня «Winner» в честь чемпионки из Дании.
Завтра Возняцки сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
То неловкое чувство, когда турнир для тебя еще не начался, а уже вручают призы и говорят речи.
Ракетка, которую так и тянет поставить в воду.