Каролин Возняцки – уже в Санкт-Петербурге

Каролин Возняцки – уже в Санкт-Петербурге

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
31 января 20:29
Победительница Australian Open вместе с трофеем прилетела в Россию, где ее уже ждала первая ракетка.

Тот случай, когда особо ценные вещи можно проносить через зеленый коридор.

Из австралийского лета – через родную Данию в русскую зиму.

Два самых почетных гостя St Petersburg Ladies Open.

Возняцки прилетела в Санкт-Петербург только к окончанию второго круга, но зато организаторы успели подготовиться к особой церемонии.

Песня «Winner» в честь чемпионки из Дании.

Завтра Возняцки сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

То неловкое чувство, когда турнир для тебя еще не начался, а уже вручают призы и говорят речи.

Ракетка, которую так и тянет поставить в воду.

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