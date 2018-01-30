Очень красивые теннисистки в галерее «Матч ТВ»

Фотокорреспонденты Сергей Киврин и Андрей Голованов показывают, ради чего и ради кого стоит смотреть теннисный турнир в Санкт-Петербурге.
Это была церемония открытия, и она была прекрасна. Турнир пройдет с 29 января по 4 февраля.
Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. В рейтинге WTA - в отличие от этой фотографии - между ними нет никого.
Через несколько дней этот Кубок кто-то будет держать в руках, и летать ему не придется.
Большому теннису - большой балет.
Турнир в Петербурге один из самых молодых, проводится всего во второй раз.
Среди участниц шесть девушек из России: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Вера Звонарева и Анастасия Потапова.
Иностранным гостям наверняка запомнится этот выход.
Елена Веснина вовремя не подала заявку, но все равно примет участие в турнире.
Турнир будет таким, что волосы дыбом встают уже сейчас.
Действующий победитель турнира Кристина Младенович сдаваться не собирается и в этот раз.
В прошлом году Елена Остапенко стала победительницей турнира в парном разряде, но это не было ее главной победой. Девушка выиграла «Ролан Гаррос».
Анастасия Павлюченкова зажигает.
Интересно, у кого лучше получилось селфи?
Сложнее всего на этой фотографии заметить клавишника.
Цветное фото тоже может быть черно-белым.
После мегапопулярного видео Елена Веснина дает уроки танцев.
Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин