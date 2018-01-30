Очень красивые теннисистки в галерее «Матч ТВ»

Очень красивые теннисистки в галерее «Матч ТВ»

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
30 января 18:33

Фотокорреспонденты Сергей Киврин и Андрей Голованов показывают, ради чего и ради кого стоит смотреть теннисный турнир в Санкт-Петербурге.

Это была церемония открытия, и она была прекрасна. Турнир пройдет с 29 января по 4 февраля.

Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. В рейтинге WTA - в отличие от этой фотографии - между ними нет никого.

Через несколько дней этот Кубок кто-то будет держать в руках, и летать ему не придется. 

Большому теннису - большой балет.

Турнир в Петербурге один из самых молодых, проводится всего во второй раз.

Среди участниц шесть девушек из России: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Вера Звонарева и Анастасия Потапова.

Иностранным гостям наверняка запомнится этот выход. 

Елена Веснина вовремя не подала заявку, но все равно примет участие в турнире.

Турнир будет таким, что волосы дыбом встают уже сейчас.

Действующий победитель турнира Кристина Младенович сдаваться не собирается и в этот раз. 

В прошлом году Елена Остапенко стала победительницей турнира в парном разряде, но это не было ее главной победой. Девушка выиграла «Ролан Гаррос».

Анастасия Павлюченкова зажигает.

Интересно, у кого лучше получилось селфи?

Сложнее всего на этой фотографии заметить клавишника.

Цветное фото тоже может быть черно-белым.

После мегапопулярного видео Елена  Веснина дает уроки танцев. 

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин

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