Очень красивые теннисистки в галерее «Матч ТВ»

Фотокорреспонденты Сергей Киврин и Андрей Голованов показывают, ради чего и ради кого стоит смотреть теннисный турнир в Санкт-Петербурге.

Это была церемония открытия, и она была прекрасна. Турнир пройдет с 29 января по 4 февраля.

Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. В рейтинге WTA - в отличие от этой фотографии - между ними нет никого.

Через несколько дней этот Кубок кто-то будет держать в руках, и летать ему не придется.

Большому теннису - большой балет.

Турнир в Петербурге один из самых молодых, проводится всего во второй раз.

Среди участниц шесть девушек из России: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Елена Веснина, Вера Звонарева и Анастасия Потапова.

Иностранным гостям наверняка запомнится этот выход.

Елена Веснина вовремя не подала заявку, но все равно примет участие в турнире.

Турнир будет таким, что волосы дыбом встают уже сейчас.

Действующий победитель турнира Кристина Младенович сдаваться не собирается и в этот раз.

В прошлом году Елена Остапенко стала победительницей турнира в парном разряде, но это не было ее главной победой. Девушка выиграла «Ролан Гаррос».

Анастасия Павлюченкова зажигает.

Интересно, у кого лучше получилось селфи?

Сложнее всего на этой фотографии заметить клавишника.

Цветное фото тоже может быть черно-белым.

После мегапопулярного видео Елена Веснина дает уроки танцев.

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин