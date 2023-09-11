«Джокович — сильнейший теннисист мира, Медведев в финале US Open сделал все, что мог» — Веснина

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина назвала невероятной игру серба Новака Джоковича в финальном матче Открытого чемпионата США против россиянина Даниила Медведева.

Решающий матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича. Для 36‑летнего серба это 24‑й титул на турнирах Большого шлема. В понедельник он вернулся на первое место в мировом рейтинге.

— Джокович был очень силен и мотивирован. Он показал потрясающий теннис, как и Даниил. Медведеву немного не хватило, чтобы во втором сете переломить игру. Джокович сыграл невероятно, не дал никаких шансов после сетбола. Он смог реанимироваться и прибавить в игре. Даня пытался навязать свою игру, входил в корт, пытался действовать активно, менял ритм.

Новак в этом году выиграл три Больших шлема. Он сильнейший теннисист мира, Даниил проиграл лучшему. Он сделал все, что мог, но этого было недостаточно. Пока Джокович продолжает доминировать, — сказала Веснина «Чемпионату».

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Источник: Чемпионат