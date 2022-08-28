Стали известны чемпионы Спартакиады по теннису в мужском и женском парных разрядах

Владимир Королев и Антон Чехов, представляющие Москву, обыграли Тимура Киямова и Марата Шарипова из Татарстана в финале теннисного турнира в мужском парном разряде в рамках всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 10:8. В матче за третье место Дмитрий Долженков и Илья Симакин из Татарстана оказались сильнее подмосковной пары Андрей Уваров/Петр Капускин — 7:5, 6:2.

Победительницами в женском парном разряде стали москвички Амина Аншба и Софья Лансере, которые одолели Анну Уреке и Валерию Ющенко со счетом 6:4, 6:2. Бронзу завоевали ростовчанки Александра Шубладзе и Дарья Егорова.

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.