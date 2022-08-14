«Не уводи глаза». Медведев вновь не сдержал эмоции и сцепился с фанатом в Монреале

Даниил Медведев не смог пройти мимо болельщика, который буквально в лицо оскорбил его.

Даниил Медведев не смог пройти мимо болельщика, который буквально в лицо оскорбил его.

Российский теннисист Даниил Медведев известен своим импульсивным поведением, которое в очередной раз продемонстрировал на турнире ATP в Монреале.

После обидного поражения во втором круге по дороге с корта у него возник конфликт с оскорбившим его болельщиком. Россиянин молчать не стал.

Неожиданный провал после победы

После первой в сезоне победы в мексиканском Лос-Кабосе на прошлой неделе Медведев, казалось, без труда возьмет и следующий титул — в Монреале.

Но в Канаде он долго не задержался, уступив в своем первом же матче, который пришелся на второй круг турнира.

Впрочем, соперник у него был не из слабых — австралиец Ник Кириос, который только что играл в финале Уимблдона. Он создал Медведеву большое количество проблем, особенно с помощью подачи и первого удара, к которым наш теннисист так и не подобрал ключ.

— Я надеюсь хорошо сыграть в Цинциннати и на US Open, — сказал россиянин после поражения, дав понять, что концентрироваться на неудачах не собирается. — И под «хорошо» я подразумеваю победу.

«Что ты сказал?»

Настрой похвальный, но сразу сконцентрироваться на следующем шаге у Медведева все же не получилось. В сети появилось видео, снятое очевидцем, на котором россиянин вступил в конфликт с теннисным фанатом.

На нем теннисист выходил из подтрибунного помещения после поражения от Кириоса, шел через толпу болельщиков, которые стоят за ограждением в надежде получить автограф своих любимцев, как услышал крик из толпы:

«Лузер!»

Вместо того, чтобы спокойно продолжить путь, Медведев развернулся и подошел туда, откуда раздался возглас.

— Что ты сказал? — спросил он у молодого парня.

Ответ и дальнейший диалог расслышать было трудно. Совершенно точно Медведев сказал, что он «спокоен», но ему «не понравилось» то, что он услышал. Кроме того, россиянин призвал обидчика «не уводить глаза» и «включить мозги». В этот момент окружающие начали настаивать на том, чтобы выскочка извинился, но сделал он это или нет, неизвестно.

Охранники мгновенно среагировали на конфликт и с первых секунд окружили первого номера рейтинга, сведя вероятность физического контакта к нулю.

«Смотри на меня, я с тобой разговариваю!»

Медведев известен тем, что не всегда умеет сдерживать эмоции. Последний нашумевший эпизод — перепалка с судьей во время полуфинального матча против Стефаноса Циципаса на Australian Open в этом году. Россиянин буквально рассвирепел, потому что арбитр не обращал внимание на то, что отец соперника подсказывал ему с трибун.

— Ты тупой? Его отец может разговаривать с ним после каждого розыгрыша? Может? Ты ответишь на мой вопрос? Смотри на меня, я с тобой разговариваю! — это и не только кричал судье Медведев после очередной подсказки с трибуны.

После встречи, которую он выиграл, наш теннисист извинился за поведение, но все равно был оштрафован на 12 тысяч долларов за оскорбление арбитра.

Там же, в Австралии, стало понятно, что больше всего Медведева нервируют не поступки соперника, подсказки с трибун или упертость судей, а болельщики. Весь турнир они освистывали россиянина — сначала потому, что он играл с их соотечественником, потом — потому что рубился в финале против великого Рафаэля Надаля. В решающем матче Медведев не выдержал и обратился к судье с вопросом, может ли он успокоить трибуны. А потом просто поставил им диагноз — «пустоголовые идиоты». Тот финал он проиграл и дал понять, что невероятно разочаровался в теннисных фанатах.

Поэтому неудивительно, что в Монреале россиянин не смог упустить возможность пообщаться с одним из недовольных лицом к лицу. Возможно, это был лишь секундный эмоциональный порыв, который Даниил не смог сдержать, а может быть, прием психологической терапии — проговорить то, что его взбесило, чтобы в будущем не обращать внимание на свист с трибун и оскорбления.

Читайте также: