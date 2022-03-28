Уилл Смит врезал ведущему церемонии «Оскар». Напомнил о боксерском прошлом и отце сестер Уильямс

Поставил себе удар еще двадцать лет назад.

Поставил себе удар еще двадцать лет назад.

Уилл Смит стал самой обсуждаемой звездой на церемонии вручения премии «Оскар». Актер впервые в карьере получил заветную статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард» — байопике об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Но в своей торжественной речи ему пришлось извиняться перед Американской академией искусств за инцидент, который произошел на церемонии чуть ранее. Собственно, этот эпизод и стал главным хайлайтом вечера.

Все началось с неудачной шутки ведущего церемонии Криса Рока. Комик со сцены «прожаривал» гостей мероприятия. В какой-то момент он решил пошутить над женой Смита:

«Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет «Солдат Джейн 2».

Уилл не сразу понял шутку комика, поэтому сначала встретил подкол Рока с улыбкой. Но тут нужно понимать контекст. «Солдат Джейн» — фильм, в котором актриса Деми Мур побрилась налысо. А Джада Пинкетт-Смит в конце прошлого года призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, вызывающего выпадение волос.

Когда Смит осознал, о чем пошутил Крис Рок, он с максимально серьезным выражением лица вышел на сцену и ударил ведущего, после чего вернулся на свое место и начал яростно кричать: «Следи за своим языком! Не шути над моей женой!» (В этот момент у прямой трансляции церемонии пропал звук.) Рок не стал вступать в перепалку и отшутился, сказав, что это лучшая ночь в истории телевидения.

После церемонии полиция Лос-Анджелеса сообщила, что Крис Рок отказался подавать заявление на коллегу, хотя для комика все могло закончиться куда жестче, если бы Смит действительно вложил в удар всю свою силу. Уилл обожает спорт и имеет поставленный удар.

Обожает баскетбол и владеет акциями любимой команды

Баскетбол — главная спортивная страсть актера. Хоть в детстве он не играл за школьную команду, но получилось стать лучшим баскетболистом академии в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Эта работа и принесла ему первую популярность.

По сюжету сериала Смит играет подростка, который переехал из Филадельфии в Калифорнию. И здесь есть уже прямое попадание в реальную жизнь актера. Уилл родился и вырос с Филадельфии. Поэтому на протяжении многих лет поддерживает главную баскетбольную команду города «Филадельфия Сиксерс».

А в 2016 году они вместе с женой приобрели акции клуба. Смит часто появляется на первом ряду во время матчей, снимается в роликах команды и устраивает игрокам «Сиксерс» званые ужины, на которых выступает сам.

Несмотря на то что Уилл не был баскетбольной звездой в школьные годы, сейчас он не диванный фанат и тоже любит покидать мяч. Он принимал участие в нескольких развлекательных матчах. Например, играл в компании Мэджика Джонсона, Марка Уолберга, Фли из Red Hot Chilli Peppers в развлекательном шоу на MTV в конце 1990-х.

На территории его особняка в Калабасасе (город в Калифорнии) есть теннисный корт, бассейн и, конечно же, баскетбольная площадка, на которую любят заглядывать его гости.

Оставил отсылку на любимый клуб НФЛ в «Хэнкоке», но сейчас с трудом смотрит матчи

Вторым увлечением Смита из мира спорта можно назвать американский футбол. Здесь примерно такая же история, как с баскетболом: актер не стал заметным игроком даже на уровне школы, но всегда следит за происходящим в этом виде спорта.

Кое-какие успехи в футболе были у его сына. Уилл, как хороший отец и фанат, старался не пропускать его матчи. В одном из интервью он рассказывал, что ему приходилось в выходные дни на протяжении нескольких недель подряд перелетать через океан (съемки фильма Смита проходили в Европе), чтобы посмотреть на школьные игры своего ребенка.

Про главную футбольную команду из родного города «Филадельфию Иглз» актер тоже не забывает. В фильме «Хэнкок», в котором он играет супергероя, Смит оставил пасхалку. На его шапке и куртке изображен орел — это логотип, который был у клуба с 1987-го по 2000 год.

Но в последние годы актер редко смотрит все матчи. Все из-за съемок в фильме «Сотрясение» (в России у фильма прокатное название «Защитник») в 2015-м. Тогда Смит больше узнал о темной стороне американского футбола.

Это биографическая драма, в которой Уилл играет роль судебно-медицинского патологоанатома Беннета Омалу. По сюжету один за другим умирают известные футболисты. Герой Смита начинает изучать причины их внезапной смерти и обнаруживает, что они произошли из-за сотрясений мозга, полученных во время матчей.

В год выхода фильма актер рассказывал, как изменилось его отношение к любимой игре:

«Я не смотрю матчи полностью. Сейчас это для меня большой стресс. Работа в фильме создала конфликт внутри меня. Но это по-прежнему красиво, это по-прежнему любимая игра Америки. Просто у нее есть другая сторона, увидев и узнав которую, вы не сможете ее не замечать».

Уилл долго отказывался от съемок в «Али», потому что не умел боксировать

Смит всегда был очень спортивным персонажем. Он уверенно чувствовал себя на баскетбольной и футбольной площадках, но до конца 1990-х ринг для него был чужой территорией. Плюс актер безгранично уважал Мохаммеда Али, называя его «величайшей персоной за последние 100 лет». Из-за этого на протяжении восьми лет Уилл отказывался сниматься в байопике «Али».

«Я не чувствовал, что обладаю тем, что нужно, чтобы стать Мохаммедом Али. Поэтому абсолютно не хотел быть тем парнем, который испортил его историю», — объяснял Смит.

Актера все же удалось убедить. Помогли слова самого Мохаммеда, одобрившего кандидатуру Уилла, и разговор с режиссером фильма Майклом Манном, который сказал, что студия наймет всевозможных специалистов, чтобы Смит стал Али.

Работа над созданием нужного образа заняла два года. Актер полностью погрузился в жизнь боксера: что он ест, какой у него взгляд на этот мир, как к нему относились его родители. Со специальным преподавателем Уилл изучал основы ислама, а также пытался со всеми разговаривать на диалекте, на каком общался Али.

Но самой сложной частью подготовки, как признавался актер, были физические тренировки.

Тренером для Смита стал Даррелл Фостер, в свое время работавший с одним лучших боксеров в истории Шугаром Рэем Леонардом. Студия хотела нанять еще специалистов, но Даррелл объяснил, что на этой кухне должен быть только один повар.

На протяжении полутора лет шесть дней в неделю Смит жил по следующему расписанию:

6:00 — пробежка на 3-5 миль

11:00 — тренировка по боксу с упором на базу

17:00 — силовая тренировка

Этим расписанием тренер Фостер не ограничивался.

«Мы поднялись с Уиллом на высоту 10 тысяч футов (примерно 3 километра) в Аспене, Колорадо. Так он мог испытать нехватку кислорода и соотнести это с тем, как чувствовал себя Али в 14-м раунде с Джо Фрейзером, каково это на самом деле не дышать и при этом продолжать бороться. Я заставил Уилла бегать и наносить удары. Он упал на колени. Я заставил его писать имя Али на снегу. И он сказал: «Теперь я понял», — рассказывал Даррелл Фостер.

За два года тело актера заметно изменилось. Тренировки, можно сказать, не прошли даром. Смит впервые в карьере стал номинантом премии «Оскар».

В подготовке к оскароносной роли Смиту помогло письмо от Серены Уильямс

Чтобы сыграть роль отца Серены и Винус, Уиллу не нужно было усиленно тренироваться или прокачивать теннисные скиллы. Ведь Ричард Уильямс не являлся теннисистом. Наоборот, актеру предстояло набрать лишние килограммы. Но куда важнее было понять психологию одиозного тренера.

В подготовке к роли Смиту помогло письмо, которое ему отправила Серена Уильямс по электронной почте:

«Когда кто-то ведет себя или выглядит не так, как все остальные, то первой реакцией часто бывает страх. Люди думают: как мы их сломаем? Мой отец предвидел это, но он не позволил сломить себя и свою семью», — говорилось в письме.

Уилл признавался, что роль Ричарда Уильямса изменила его. Он открыл себя с новой стороны и в каком-то плане стал Ричардом.

«Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи, — говорил актер после вручения премии "Оскар", объясняя свой удар по Крису Року. — Я призван любить людей, защищать людей. В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя и улыбаться, притворяясь, что так и должно быть».

Читайте также: