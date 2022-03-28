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Уилл Смит врезал ведущему церемонии «Оскар». Напомнил о боксерском прошлом и отце сестер Уильямс

12:25
Уилл Смит врезал ведущему церемонии «Оскар». Напомнил о боксерском прошлом и отце сестер Уильямс
Фото: © Neilson Barnard / Staff / Getty Images Entertainment / Gettyimages.ru
Поставил себе удар еще двадцать лет назад.

Уилл Смит стал самой обсуждаемой звездой на церемонии вручения премии «Оскар». Актер впервые в карьере получил заветную статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард» — байопике об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Но в своей торжественной речи ему пришлось извиняться перед Американской академией искусств за инцидент, который произошел на церемонии чуть ранее. Собственно, этот эпизод и стал главным хайлайтом вечера.

Все началось с неудачной шутки ведущего церемонии Криса Рока. Комик со сцены «прожаривал» гостей мероприятия. В какой-то момент он решил пошутить над женой Смита: 

«Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет «Солдат Джейн 2».

Уилл не сразу понял шутку комика, поэтому сначала встретил подкол Рока с улыбкой. Но тут нужно понимать контекст. «Солдат Джейн» — фильм, в котором актриса Деми Мур побрилась налысо. А Джада Пинкетт-Смит в конце прошлого года призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, вызывающего выпадение волос.

Когда Смит осознал, о чем пошутил Крис Рок, он с максимально серьезным выражением лица вышел на сцену и ударил ведущего, после чего вернулся на свое место и начал яростно кричать: «Следи за своим языком! Не шути над моей женой!» (В этот момент у прямой трансляции церемонии пропал звук.) Рок не стал вступать в перепалку и отшутился, сказав, что это лучшая ночь в истории телевидения.

Фото: © Neilson Barnard / Staff / Getty Images Entertainment / Gettyimages.ru

После церемонии полиция Лос-Анджелеса сообщила, что Крис Рок отказался подавать заявление на коллегу, хотя для комика все могло закончиться куда жестче, если бы Смит действительно вложил в удар всю свою силу. Уилл обожает спорт и имеет поставленный удар.

Обожает баскетбол и владеет акциями любимой команды

Баскетбол — главная спортивная страсть актера. Хоть в детстве он не играл за школьную команду, но получилось стать лучшим баскетболистом академии в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Эта работа и принесла ему первую популярность.

По сюжету сериала Смит играет подростка, который переехал из Филадельфии в Калифорнию. И здесь есть уже прямое попадание в реальную жизнь актера. Уилл родился и вырос с Филадельфии. Поэтому на протяжении многих лет поддерживает главную баскетбольную команду города «Филадельфия Сиксерс».

А в 2016 году они вместе с женой приобрели акции клуба. Смит часто появляется на первом ряду во время матчей, снимается в роликах команды и устраивает игрокам «Сиксерс» званые ужины, на которых выступает сам.

Несмотря на то что Уилл не был баскетбольной звездой в школьные годы, сейчас он не диванный фанат и тоже любит покидать мяч. Он принимал участие в нескольких развлекательных матчах. Например, играл в компании Мэджика Джонсона, Марка Уолберга, Фли из Red Hot Chilli Peppers в развлекательном шоу на MTV в конце 1990-х.

На территории его особняка в Калабасасе (город в Калифорнии) есть теннисный корт, бассейн и, конечно же, баскетбольная площадка, на которую любят заглядывать его гости.

Фото: © VirtualGlobetrotting

Оставил отсылку на любимый клуб НФЛ в «Хэнкоке», но сейчас с трудом смотрит матчи

Вторым увлечением Смита из мира спорта можно назвать американский футбол. Здесь примерно такая же история, как с баскетболом: актер не стал заметным игроком даже на уровне школы, но всегда следит за происходящим в этом виде спорта.

Кое-какие успехи в футболе были у его сына. Уилл, как хороший отец и фанат, старался не пропускать его матчи. В одном из интервью он рассказывал, что ему приходилось в выходные дни на протяжении нескольких недель подряд перелетать через океан (съемки фильма Смита проходили в Европе), чтобы посмотреть на школьные игры своего ребенка.

Про главную футбольную команду из родного города «Филадельфию Иглз» актер тоже не забывает. В фильме «Хэнкок», в котором он играет супергероя, Смит оставил пасхалку. На его шапке и куртке изображен орел — это логотип, который был у клуба с 1987-го по 2000 год.

постер фильма Хэнкок / Фото: © Columbia Pictures Industries, Inc.

Но в последние годы актер редко смотрит все матчи. Все из-за съемок в фильме «Сотрясение» (в России у фильма прокатное название «Защитник») в 2015-м. Тогда Смит больше узнал о темной стороне американского футбола.

Это биографическая драма, в которой Уилл играет роль судебно-медицинского патологоанатома Беннета Омалу. По сюжету один за другим умирают известные футболисты. Герой Смита начинает изучать причины их внезапной смерти и обнаруживает, что они произошли из-за сотрясений мозга, полученных во время матчей.

В год выхода фильма актер рассказывал, как изменилось его отношение к любимой игре:

«Я не смотрю матчи полностью. Сейчас это для меня большой стресс. Работа в фильме создала конфликт внутри меня. Но это по-прежнему красиво, это по-прежнему любимая игра Америки. Просто у нее есть другая сторона, увидев и узнав которую, вы не сможете ее не замечать».

Уилл долго отказывался от съемок в «Али», потому что не умел боксировать

Смит всегда был очень спортивным персонажем. Он уверенно чувствовал себя на баскетбольной и футбольной площадках, но до конца 1990-х ринг для него был чужой территорией. Плюс актер безгранично уважал Мохаммеда Али, называя его «величайшей персоной за последние 100 лет». Из-за этого на протяжении восьми лет Уилл отказывался сниматься в байопике «Али».

«Я не чувствовал, что обладаю тем, что нужно, чтобы стать Мохаммедом Али. Поэтому абсолютно не хотел быть тем парнем, который испортил его историю», — объяснял Смит.

Актера все же удалось убедить. Помогли слова самого Мохаммеда, одобрившего кандидатуру Уилла, и разговор с режиссером фильма Майклом Манном, который сказал, что студия наймет всевозможных специалистов, чтобы Смит стал Али.

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Работа над созданием нужного образа заняла два года. Актер полностью погрузился в жизнь боксера: что он ест, какой у него взгляд на этот мир, как к нему относились его родители. Со специальным преподавателем Уилл изучал основы ислама, а также пытался со всеми разговаривать на диалекте, на каком общался Али.

Но самой сложной частью подготовки, как признавался актер, были физические тренировки.

Тренером для Смита стал Даррелл Фостер, в свое время работавший с одним лучших боксеров в истории Шугаром Рэем Леонардом. Студия хотела нанять еще специалистов, но Даррелл объяснил, что на этой кухне должен быть только один повар.

На протяжении полутора лет шесть дней в неделю Смит жил по следующему расписанию:

  • 6:00 — пробежка на 3-5 миль
  • 11:00 — тренировка по боксу с упором на базу
  • 17:00 — силовая тренировка

Этим расписанием тренер Фостер не ограничивался.

«Мы поднялись с Уиллом на высоту 10 тысяч футов (примерно 3 километра) в Аспене, Колорадо. Так он мог испытать нехватку кислорода и соотнести это с тем, как чувствовал себя Али в 14-м раунде с Джо Фрейзером, каково это на самом деле не дышать и при этом продолжать бороться. Я заставил Уилла бегать и наносить удары. Он упал на колени. Я заставил его писать имя Али на снегу. И он сказал: «Теперь я понял», — рассказывал Даррелл Фостер.

За два года тело актера заметно изменилось. Тренировки, можно сказать, не прошли даром. Смит впервые в карьере стал номинантом премии «Оскар».

В подготовке к оскароносной роли Смиту помогло письмо от Серены Уильямс

Чтобы сыграть роль отца Серены и Винус, Уиллу не нужно было усиленно тренироваться или прокачивать теннисные скиллы. Ведь Ричард Уильямс не являлся теннисистом. Наоборот, актеру предстояло набрать лишние килограммы. Но куда важнее было понять психологию одиозного тренера.

Серена Уильямс / Фото: © Jaime Lawson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

В подготовке к роли Смиту помогло письмо, которое ему отправила Серена Уильямс по электронной почте:

«Когда кто-то ведет себя или выглядит не так, как все остальные, то первой реакцией часто бывает страх. Люди думают: как мы их сломаем? Мой отец предвидел это, но он не позволил сломить себя и свою семью», — говорилось в письме.

Уилл признавался, что роль Ричарда Уильямса изменила его. Он открыл себя с новой стороны и в каком-то плане стал Ричардом.

«Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи, — говорил актер после вручения премии "Оскар", объясняя свой удар по Крису Року. — Я призван любить людей, защищать людей. В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя и улыбаться, притворяясь, что так и должно быть».

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