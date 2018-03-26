«Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас – недоучки, бездари, пофигисты и воры». Русский спорт реагирует на трагедию в Кемерове

Самые жесткие слова – от бойцов ММА.

Соболезнования семьям погибших выразила сборная России по футболу:

Футболисты выразили соболезнования и от себя – в частности, Георгий Джикия, Александр Самедов и Денис Глушаков:

ЦСКА и «Зенит» присоединяются:

«В такие моменты все остальное отходит на второй план», – пишет биатлонист Антон Шипулин.

Чемпион мира по любительскому ММА Анатолий Малыхин сам родом из Кемерова. Видео, на котором губернатор Аман Тулеев не отвечает на вопрос, где он был в момент трагедии, вызвало жесткую реакцию бойца:

Личную ответственность чиновников считает необходимой и Евгений Плющенко:

Боец UFC Алексей Олейник призвал сдавать кровь для пострадавших:

«Это просто ужасно тяжело осознавать», – говорит боксер Сергей Ковалев.

Баскетбольный ЦСКА отменил все развлекательные мероприятия в сегодняшней игре:

А боец Олег Тактаров обратился к своим подписчикам: «Кроме вас самих, вас никто не спасет. Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас – недоучки, бездари, пофигисты и воры».

Фото: РИА Новости/МЧС РФ