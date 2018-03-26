«Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас – недоучки, бездари, пофигисты и воры». Русский спорт реагирует на трагедию в Кемерове

«Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас – недоучки, бездари, пофигисты и воры». Русский спорт реагирует на трагедию в Кемерове

13:58
Самые жесткие слова – от бойцов ММА.

Соболезнования семьям погибших выразила сборная России по футболу:

https://www.instagram.com/p/Bgx9VRgnYay/

Футболисты выразили соболезнования и от себя – в частности, Георгий Джикия, Александр Самедов и Денис Глушаков: 

https://www.instagram.com/p/Bgxu_Bxl6BG/

ЦСКА и «Зенит» присоединяются:

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«В такие моменты все остальное отходит на второй план», – пишет биатлонист Антон Шипулин.

https://www.instagram.com/p/BgxeCZgHX1T/

Чемпион мира по любительскому ММА Анатолий Малыхин сам родом из Кемерова. Видео, на котором губернатор Аман Тулеев не отвечает на вопрос, где он был в момент трагедии, вызвало жесткую реакцию бойца: 

https://www.instagram.com/p/BgxucVZlGZa/

Личную ответственность чиновников считает необходимой и Евгений Плющенко: 

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Боец UFC Алексей Олейник призвал сдавать кровь для пострадавших: 

https://www.instagram.com/p/Bgwa2hIA5Ie/

«Это просто ужасно тяжело осознавать», – говорит боксер Сергей Ковалев. 

https://www.instagram.com/p/BgyAf23A-xj/

Баскетбольный ЦСКА отменил все развлекательные мероприятия в сегодняшней игре: 

https://www.instagram.com/p/BgyD2jZDzAV/

А боец Олег Тактаров обратился к своим подписчикам: «Кроме вас самих, вас никто не спасет. Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас – недоучки, бездари, пофигисты и воры». 

https://www.instagram.com/p/Bgxz2JggpUR/

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

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