«Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас – недоучки, бездари, пофигисты и воры». Русский спорт реагирует на трагедию в Кемерове

Соболезнования семьям погибших выразила сборная России по футболу:https://www.instagram.com/p/Bgx9VRgnYay/
Футболисты выразили соболезнования и от себя – в частности, Георгий Джикия, Александр Самедов и Денис Глушаков:https://www.instagram.com/p/Bgxu_Bxl6BG/
ЦСКА и «Зенит» присоединяются:https://www.instagram.com/p/BgyJR7Sjrlp/ https://www.instagram.com/p/BgxyaU6l6e-/
«В такие моменты все остальное отходит на второй план», – пишет биатлонист Антон Шипулин.https://www.instagram.com/p/BgxeCZgHX1T/
Чемпион мира по любительскому ММА Анатолий Малыхин сам родом из Кемерова. Видео, на котором губернатор Аман Тулеев не отвечает на вопрос, где он был в момент трагедии, вызвало жесткую реакцию бойца:https://www.instagram.com/p/BgxucVZlGZa/
Личную ответственность чиновников считает необходимой и Евгений Плющенко:https://www.instagram.com/p/Bgx_uOcHsW-/
Боец UFC Алексей Олейник призвал сдавать кровь для пострадавших:https://www.instagram.com/p/Bgwa2hIA5Ie/
«Это просто ужасно тяжело осознавать», – говорит боксер Сергей Ковалев.https://www.instagram.com/p/BgyAf23A-xj/
Баскетбольный ЦСКА отменил все развлекательные мероприятия в сегодняшней игре:https://www.instagram.com/p/BgyD2jZDzAV/
А боец Олег Тактаров обратился к своим подписчикам: «Кроме вас самих, вас никто не спасет. Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас – недоучки, бездари, пофигисты и воры».https://www.instagram.com/p/Bgxz2JggpUR/
Фото: РИА Новости/МЧС РФ