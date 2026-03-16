«Факел-Газпром» выиграл регулярный чемпионат ПЛНТ

Оренбургский «Факел-Газпром» во втором очном матче обыграл УГМК и завершил регулярный чемпионат ПЛНТ в мужской Премьер-лиге на первом месте.

Четвёртый тур турнира прошёл в Верхней Пышме с 11 по 15 марта. Заключительная встреча тура между УГМК и «Факел-Газпромом» получилась напряжённой. Матч стал последним в программе четвёртого тура, и победитель определился в пятой встрече: Александр Шибаев оказался сильнее Никиты Артеменко — 3:1. В итоге оренбургская команда добилась победы со счётом 3:2.

Заключительный игровой день оказался богатым на упорные противостояния: в пяти из восьми матчей победитель определялся только в решающей пятой встрече. Особенно напряжённой стала борьба за последние путёвки в плей-офф. Краснодарская «Кубань-Континенталь» заняла восьмую строчку и получила последнюю путёвку в решающую стадию турнира.

Плей-офф чемпионата ПЛНТ пройдёт в Казани со 2 по 8 июня. «УГМК-Резерв» удачно провёл концовку тура и поднялся на шестое место, опередив «Спарта энд К». Однако, эта перестановка не имеет принципиального значения, поскольку команды, занявшие шестое и седьмое места, встретятся между собой уже в первом раунде плей-офф.

Отдельно стоит отметить выступление «Алтая». Вернувшись в Премьер-лигу из суперлиги в этом сезоне, клуб из Барнаула уверенно провёл регулярный чемпионат и занял пятое место. В первом раунде плей-офф сибиряки сыграют с краснодарской «Кубанью-Континенталь».

По итогам четырёх туров регулярного чемпионата первое место занял «Факел-Газпром» (Оренбург), вторым стал УГМК (Верхняя Пышма), третью строчку заняла команда «МГФСО-Москва». Далее в таблице расположились «УГМК-Элем» (Верхняя Пышма), «Алтай» (Барнаул), «УГМК-Резерв» (Верхняя Пышма), «Спарта энд К» (Видное) и «Кубань-Континенталь» (Краснодар), которые продолжат борьбу за медали в плей-офф. Ниже финишировали «Пермспецкабель» (Пермь), «Липецк» (Липецк), «Статус» (Шатура) и сборная Санкт-Петербурга.