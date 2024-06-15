«Мне нравится быть «белым лебедем», я и себя так ощущаю». Платонова о лирике, новых правилах и конных прогулках

Она — третье спортивное поколение в своей семье

Она — третье спортивное поколение в своей семье

Чемпионка Европы Олеся Платонова в дуэте с Александром Мальцевым в субботу выиграла в произвольной программе золото Игр БРИКС. Мы поговорили с Олесей о том, как она оказалась в синхронном плавании и в каком амплуа чувствует себя наиболее комфортно.

— Олеся, вы ведь из спортивной семьи?

— Да, я — третье поколение спортсменов в семье. Мама и дедушка — мастера спорта по плаванию, бабушка — мастер спорта по прыжкам в воду.

— В следующем поколении будут ватерполисты?

— Ну не знаю (смеется).

— А почему вы оказались именно в синхронном плавании?

— Мама вообще говорила, что никогда не отдаст своего ребенка в большой спорт, но хотела научить меня плавать. Но когда мы ездили на море, я ее не слушала, и в итоге меня повели в «Олимпийский» к знакомому тренеру по прыжкам — просто научить плавать. Этот тренер отвела меня к другому — уже по синхронному плаванию. Так получилось, что я там задержалась. Тренер сказала: «Я забираю тебя себе, встаешь в дуэт к этой девочке».

— А мама что сказала?

— Какое-то время она думала, что все это для общего развития, но когда пошли результаты на соревнованиях, видимо, появился какой-то спортивный интерес.

— Почему вас не привлекли в прыжки в воду?

— В детстве я была достаточно высокой, были длинные конечности. Никто ж не знал, что я не вырасту таким высоким человеком, как моя мама. Я очень рано остановилась в росте.

— Прямо сейчас вы похожи на вышечницу!

— Знакомые тренеры по прыжкам в воду так и говорят, что я была бы прекрасной вышечницей.

— Уже говорили об этом с Майей (Гурбанбердиевой), но вас спрошу тоже. Вы с ней по темпераменту очень разные. Так было задумано, когда вас брали в микст-дуэт?

— Нет. Но мы правда разные. Я Майю знаю очень давно. Она пришла раньше в спорт, но все мои 17 лет в спорте мы были постоянно рядом. Стояли в одном составе еще в юниорском возрасте. Теперь уже в дуэте сплотились и сдружились. Мы теперь как инь и ян.

— Мне нравится, как вы вдвоем поете в караоке. У вас есть какой-то постоянный репертуар?

— Мы пели тогда все, что поется. Даже Bring Me to Life из нашей старой программы. Повеселили тренера, думаю, Гана Владимировна (Максимова) была довольна.

— Вам пока так и не удалось попасть на чемпионате мира. Обидно?

— В юниорские годы я тоже пролетела мимо чемпионата мира. Потом был ковид, теперь нас не допускают. Но я стараюсь не зацикливаться на этой проблеме. Хотелось бы, но с нынешними обстоятельствами мы пока мимо.

— Где-то учитесь?

— Недавно получила диплом, закончила РГУФК, стала тренером-педагогом. Сейчас отдохну от учебы немного и потом, ближе к следующему году, буду смотреть, что будет интересно.

— Есть какие-то мечты, желания по образованию вне спорта?

— Я все детство хотела стать ветеринаром, но, видимо, это останется мечтой, ведь там надо уделять все свое время и учиться практически всю свою жизнь.

— Как вообще прошел старт сезона для вас, если учесть, что вы выступали с другим партнером?

— В принципе, мы с Захаром (Трофимовым) за довольно короткое время подготовили дуэт и выступили очень даже неплохо. Наша тренер была довольна, и это самое главное.

— Но это ведь довольно сложная история — встать в дуэт с другим партнером.

— Да, но это интересный опыт, совсем другие ощущения. В работе подсказывала Захару какие-то вещи, он прислушивался.

— Почувствовали себя зрелой спортсменкой?

— Ну не очень зрелой, но чем-то могла ему помочь.

— Вы первый раз выступали в Екатеринбурге. Понравилось?

— Бассейн хороший. И смена обстановки — это тоже хорошо. Мы привыкли к своей уже, можно сказать, родной Казани, а тут другой город, другой бассейн и новые эмоции. Все было очень комфортно, всем, по крайней мере, понравилось, мне так точно. В город, правда, не ходила, к тому же погода не всегда стояла хорошая.

— Как относитесь к изменениям в новых правилах?

— Из-за них пропала вся красота, вся изюминка программ, которые были у команд. Сейчас у всех одно и то же. Может быть, создатели правил думали об объективности, но получилось ужасно — спортсменам и тренерам не нравится. Сейчас дополнительными изменениями они пытаются исправить ту ситуацию, которая была на чемпионате мира. Чтобы не смотреть одно и то же движение, повороты.

— Значит, смотрели чемпионат мира?

— Смотрела частично, видела программы победителей, призеров. Это апофеоз, на это смотреть невозможно. Не знаю, о какой объективности идет речь. Это ненормально, что чемпионка мира в соло с корявыми ногами, без шпагатов, подъемов, с согнутыми коленками.

— Если бы выступали в соло, какой бы стали солисткой?

— Я выступала соло перед сборной.

— В лирическом амплуа?

— Нет, я выступала под музыку «Танго смерти». Мой тренер Татьяна Юрьевна Апанасенко сказала, что я всегда стояла в таких группах, с резкой музыкой, и она сочла, что у меня получится справиться с такой постановкой.

— В вашей программе на троих вы — белый лебедь. Никогда не хотелось поменяться с Майей ролями?

— Нет. Мне нравится свой образ. Нравятся плавные изгибы, изящность, ранимость. Я и себя такой ощущаю.

— Как вы отдыхаете?

— Либо провожу время дома, либо встречаюсь с подругами. Или могу поехать покататься на лошадях. Вместо дрыгания ногами дрыгаюсь вместе с лошадью. Катаюсь в клубе «Соловьиная роща».

Лошадки все прекрасные. У них проницательный взгляд, все они с разным характером, каждая — уникальна.

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Источник: Матч ТВ

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