Синхронист Мальцев объяснил, почему предпочитает тренировать мальчиков

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал RT, почему он предпочитает передавать свой опыт спортсменам мужского пола.

— Мне с ними очень интересно. Для ребят я могу быть большим мотиватором, примером для подражания. Они должны чувствовать поддержку, поэтому больше внимания уделяю именно мужскому и смешанному синхронному плаванию, — сказал Мальцев.

Мальцев является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы. На чемпионате России‑2022 Мальцев вместе с Олесей Платоновой стал лучшим в соревнованиях микст‑дуэтов, в дуэте с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу.

Читайте также:

Источник: RT