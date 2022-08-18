Синхронист Мальцев объяснил, почему предпочитает тренировать мальчиков
Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал RT, почему он предпочитает передавать свой опыт спортсменам мужского пола.
— Мне с ними очень интересно. Для ребят я могу быть большим мотиватором, примером для подражания. Они должны чувствовать поддержку, поэтому больше внимания уделяю именно мужскому и смешанному синхронному плаванию, — сказал Мальцев.
Мальцев является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы. На чемпионате России‑2022 Мальцев вместе с Олесей Платоновой стал лучшим в соревнованиях микст‑дуэтов, в дуэте с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу.
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Источник: RT