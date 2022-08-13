Колесниченко и Субботина выиграли золото технической программы на Спартакиаде

Синхронистки сборной России Светлана Колесниченко и Варвара Субботина завоевали золото в дуэте в технической программе на Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Спортсменки набрали 97,3896 балла. Второе место заняли представительницы юниорской сборной России Дарья Огородникова и Полина Ларцева (93,5309), третьими стали Валентина Герасимова и Валерия Лазарева (90,3143) из сборной Санкт‑Петербурга.

Соревнования Спартакиады одновременно пройдут в 12 регионах России, в них примут участие более 9 тысяч сильнейших российских атлетов. Спартакиада продлится с 10 августа по 2 октября.