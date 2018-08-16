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Кирилл Беляев: «Плавание - контактный вид. Кто-то бьет специально под дых, в пах»

Екатерина Гаранина
11:27
Кирилл Беляев: «Плавание - контактный вид. Кто-то бьет специально под дых, в пах»

На прошедшем чемпионате Европы по водным видам спорта Россия выиграла медальный зачет, на ее счету 47 медалей (23 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых). Но если имена синхронисток и героев ОИ в Рио на слуху, то пловцы на открытой воде практически неизвестны российским болельщикам, так как за последние пару лет достижения в этой дисциплине весьма скромные. 20-летний Кирилл Беляев сотворил чудо, заняв второе место на дистанции 25 километров. Это серебро оказалось единственной российской наградой на открытой воде. Пообщавшись с «Матч ТВ», Кирилл рассказал цене своей медали, жестокости, случающейся в этом виде спорта, и объемах, которые приходится плавать ежедневно.

«Не простил бы себе, если бы не ускорился на финише»

— Расскажите про сам старт: какая была стратегия на дистанцию?

— Вообще я специализируюсь на «десятке». 25 км — это был тот соревновательный опыт, который я хотел набрать. Надеялся, конечно, что попаду в призеры. Считается, 25 км — это возрастная дистанция, на которой выступают опытные пловцы с большим тренировочным объемом. Задача была отсиживаться за лидерами, терпеть до конца и выдать рывок на финише. В конце было очень тяжело: француз сдвинулся влево, итальянец вправо, впереди был венгр. Борьба за пьедестал шла с самого старта, исход был неясен, речи о серебре не было, но я не простил бы себе, если бы не ускорился на финише. За 250 метров до конца вышел на максимальную скорость, закусывая губу, чтобы не потерять сознание. Конечно, потом были радость и счастье.

— Проиграть золоту секунду на двадцати пяти километрах – это очень обидно?

— На финише не думал об этом. Во время дистанции стараюсь максимально отключить голову. В этот раз получилось настолько, что на очередном круге пришлось уточнить, последний ли он. Видел, что Кристоф Рашовский пошел по большой траектории на финиш. Я плыл более прямо и пытался обыграть его в конце, но мне не обидно, что не вышло. Несмотря на расстояния, в открытой воде часто все решают секунды.

— В день старта было холодно, температура воды в озере Лох-Ломонд была примерно 17 градусов. Это повлияло на борьбу?

— Как раз перед ЧЕ в нашем бассейне (в Рыбинске. — «Матч ТВ») отключили горячую воду. И это сыграло на руку: вода была очень холодной, поэтому мы целенаправленно тренировались в более толстых костюмах, чем те, в которых плаваем обычно. Важно было наплавать определенный объем. Заметил, кстати, что у меня кожа под костюмом стиралась не так сильно, как у других спортсменов. Но большую роль играет сам тренировочный процесс. Я впервые плыл дистанцию в 25 км. Считаю, это удалось за счет выполненных объемов, скорости и силы воли – того, что нарабатывается в течение года в бассейне, на тренировках.

— Говорят, во время заплыва вы поете песни?

— Да, вспоминал свою коллекцию, чтобы спеть что-то новое. Например, Coldplay – «Viva la Vida», 30 Seconds to mars — «Closer to the edge», Хлеб – «Drum and bass». Спортсмены на дистанциях часто поют. На тренировке ты думаешь о технике и скоростях, а на старте уже отключаешь голову. Слушаю все: от рэпа до рока, попсу, какого-то одного любимого исполнителя нет.

— На ЧЕ вы еще плыли 10 км, где финишировали одиннадцатым. Как восприняли тот результат?

— Я не расстроился. Это мои первые соревнования такого уровня. Считаю, что неплохо проплыл, делал все правильно. Но на последнем круге допустил ошибку, соперники ускорились, а я не смог зацепиться за них. Перед «десяткой» волновался, а вот уже на двадцать пять выходил со свежей головой.

— Что перед стартом говорил тренер?

— Меня тренирует мама Анна Тулупова. Она осталась дома и посоветовала получить удовольствие, сказала: «Реализуй все то, что мы наработали за год».

— Как получать удовольствие на дистанции, которую плывут почти пять часов?

— Сложно. Практически нереально.

Почему Шэрон ван Раунвендал - зверь

— У сборной на открытой воде всего одна медаль, почему?

— Сейчас идет смена поколений в команде: есть и опытные, и молодые спортсмены. Не буду оценивать общее выступление, за себя могу сказать - доволен.

— Более опытные общаются с молодыми, дают советы?

— Мы соперники на дистанции, поэтому тактику не обсуждаем. Каждый боролся за медали. На открытой воде большая конкуренция: Евгений Дратцев, Кирилл Абросимов, Сергей Большаков, Антон Евсиков. Подтягиваются Кирилл Долгов, Никита Хотько и другие молодые ребята. На чемпионате России всегда серьезная борьба.

— Что такое есть у венгров, французов, итальянцев, чего нет у нас? Кристоф Рашовский и Шэрон ван Раувендал завоевали на открытой воде по два золота и серебру. Не пловцы, а монстры какие-то.

— Да, Шэрон – зверь. Она получила серебро, а не золото на 25 км только потому, что не там обогнула буй. При этом по ходу дистанции сумела отыграть 1,5 минуты отставания. Раньше Россия доминировала. Наше золотое поколение – Владимир Дятчин, Евгений Кошкаров, Лариса Ильченко. Сейчас просто нужно подождать, когда окрепнет молодежь.

https://www.instagram.com/p/Bl5gOAtn2h8/?taken-by=svrouwendaal

— В Instagram Шэрон выложила видео, где она привязывает к ногам блин для штанги и плавает с ним. В России так делают?

— Не понимаю, зачем выкладывать тренировочный процесс в Instagram. Мне кажется, это должно быть тайной спортсмена. Мы тренируемся без блинов, работаем больше с собственным весом. Есть упражнение: цепляемся друг за друга, руками берем ноги спарринг-партнера и катаем его вместо гири.

— На ЧЕ не было шуток в команде на тему озера Лох-Ломонд?

— Да, смешное название для русского языка. Шуток не было, скорее, смеялись между собой. В последний день у меня брали интервью и спросили про лохнесское чудовище. Ответил, что не видел.

«У девочек все вообще как в ММА»

— Самые жесткие условия в которых приходилось плавать?

— В прошлом году на Универсиаде в Тайбэе пришлось соревноваться в воде температурой 32 градуса. Да, мы тренировались в горячей воде, но все равно оказались не готовы к тому, что придется плыть фактически в кипятке. Сердце разрывалось, такое ощущение, что ты сам плавишься. Многие пловцы отказались от старта, решили не рисковать, так как в плавании уже были случаи летальных исходов из-за температуры воды (например Фран Криппен — «Матч ТВ»). Во время дистанции рядом на лодках плыли врачи, на берегу стояли экипажи скорой помощи.

Я нормально переношу температуру в 16-17 градусов. Все индивидуально. С введением гидрокостюмов стало проще: до 18 — 20 градусов мы обязательно плаваем в них, все, что выше – по желанию. При холодной воде в 14 градусов не сокращают дистанцию. Как раз такое было на Истре в 2015 году. Первые два места уже разыграли, и никто не хотел рисковать здоровьем. Когда первый раз прыгнул воду в тонком гидрокостюме, начал задыхаться – не был готов к такой низкой температуре. Провожал в баню друга, который сошел тогда с дистанции. Он потом вышел из парилки и спросил: «А как я тут оказался?» Это меня здорово напугало, так как на следующий день я должен был стартовать на семь километров. В холодной воде нужно активно работать с первых метров, чтобы завести, прогреть организм.

— Сталкивались с нечестной борьбой?

— Да. В Глазго мне попали локтем в глаз, даже небольшой синяк остался. Кто-то бьет специально под дых, в пах. Плавание на открытой воде – контактный вид спорта, недавно видел фото: британец с этапа Кубка мира вышел в порванном костюме. Бывает, что сдирают плавки. Нас учат не давать сдачи, потому что это нечестно и требует много энергии, что плохо для тактики. На дистанции есть судьи, которые наказывают за нарушения, но под водой многого не видно. Самая жесткая борьба идет на старте: мы прыгаем массово и включаем максимальную скорость, чтобы вырваться вперед. Иногда приходится друг на друга наплывать. На финише дергают за ноги. Если судья не заметит, это может сложиться не в твою пользу. У девочек, уж не знаю почему, все еще жестче: они вообще как бойцы ММА.

«В детстве мечтал заниматься футболом»

— Почему вы выбрали плавание?

— Моя мама – тренер, поэтому все было предрешено с детства. Мы с братом сразу отправились в бассейн. Первое «официальное» занятие было в первом классе, до этого я, скорее, барахтался в воде. Почему выбрал открытую воду? Мне понравилось побеждать: в 14 лет я с ходу выиграл первенство России. После этого, в 2015 году, прошел отбор на юниорское первенство Европы в Тенеро (Швейцария) и завоевал там бронзу на 7,5 километров. Для Рыбинска это крупное событие – все были в шоке. С тех пор окончательно ушел на открытую воду.

— Где конкуренция сильнее: в бассейне или на открытой воде?

— Одинаково.

— Как складывается ваш тренировочный день?

— В детстве вставал в пять утра, к шести ехал на тренировку. Затем школа, вечерняя тренировка, домашнее задание для школы. В десять ложился спать. И так — до 11 класса. Сейчас по-прежнему ложусь в десять. Когда был подростком, утром плавал шесть километров, вечером семь. С возрастом объемы выросли: утром 13-20 км работы в зависимости от плана. Вечером – 6-8 км. За день выходит 20-25 км.

— При таком режиме часто бывают мысли: ради чего все это?

— Да, конечно. Особенно во время рутины. Нужно сжать кулаки и преодолевать эту слабость. Основная цель сейчас – Олимпиада-2020. В школе я завидовал одноклассникам, мечтал заниматься футболом. Из-за важных соревнований пришлось пропустить выпускной. У спортсменов, конечно, есть поблажки: мы в субботу-воскресенье отдыхаем. Но в понедельник ведь опять в бассейн, поэтому особо не погуляешь. Спорт дал мне многое, это нельзя забывать.

— Как восстанавливаетесь после нагрузки?

— Восстановительные напитки, растяжка, обязательно один-два раза в неделю массаж. Лучшее средство – баня. На сборах мы обязательно в нее ходим. Плюс, как у любого атлета в циклических видах спорта, фармакология, но строго по рекомендации врача.

— При таких объемах на тренировках можно много есть?

— Я не страдаю от лишнего веса, поэтому ем все, кроме фастфуда, газировок и напитков с сахаром – это засоряет организм. Стараюсь не пить кофе, хотя очень сильно его люблю. В моем рационе супы, гречка, макароны, курица, овсяная каша. Обожаю сладкое, особенно шоколад. Мама после Глазго встречала дома вкусным домашним тортом.

— Сложно, когда тренер еще и мама?

— Я привык. Мне комфортно работать с ней, она специалист высокого уровня и относится ко всем подопечным одинаково. Я сам амбициозен, поэтому у нас редко случаются конфликты.

https://www.instagram.com/p/49QRs4gqm4/?taken-by=kirillbel97

— Знаю мам, которые не смотрят соревнования сыновей, потому что сильно переживают.

— Да, моя такая же. Волнуется не только за меня, но и за всех учеников. Во время стартов она молчит. Если тяжело, садится и закрывает лицо руками.

«О бонусах пока не слышал»

— Расскажите про свой родной Рыбинск.

— Это маленький провинциальный город под Ярославлем. Там не так много людей, как в Питере или Москве, и все друг друга знают. У нас сильная школа плавания: шесть человек входят в состав сборной. Тренируемся в 50-метровом бассейне.

Помимо плавания популярен триатлон: практически все в основной сборной по этому виду делали первые шаги в Рыбинске. Развиты шорт-трек, пляжный теннис, прыжки с парашютом, пауэрлифтинг.

Самая большая проблема Ярославской области – дороги. Они ужасные. Надеюсь, когда-нибудь их отремонтируют.

— После серебра ЧЕ узнают на улицах?

— Только те, кто следит за плаванием. Знаю, что мэр города в курсе победы, – он сделал репост записи федерации плавания. Это приятно.

— Бонусы от города будут?

— Пока не знаю. Надеюсь, что да.

Фото: Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Naomi Baker / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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