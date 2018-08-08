Рылов выиграл по-королевски. Но в финале не было Колесникова

Это первое личное золото Евгения Рылова на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы-2018 для нашей плавательной сборной начинался с золота в кролевой эстафете 4Х100м. В состав на финал тренерский штаб включил Евгения Рылова и Климента Колесникова, которые специализируются в плавании на спине. Оба справились со своими этапами блестяще. Но главным показателем успешности чемпионата для них все же оставались личные успехи в любимом виде. Спор за победу в плавании на спине шел, по сути, только между Рыловым и Колесниковым.

Климент уверенно выиграл на 50-метровой дистанции, установив мировой рекорд. Евгений в этой дисциплине участие не принимал. Они сошлись в финале на 100-метровке. Колесников мощно проплыл первую половину дистанции, догнать соперника на второй части Рылов не смог. Стоя на второй строчке пьедестала, Евгений выглядел немного расстроенным.

Многие ждали продолжения противостояния россиян в финале на 200-метровке – в заключительной дисциплине у спиннистов. Но этого не произошло. Колесников показал в квалификации третье время, после россиян Рылова и Тарасевича. А по правилам в полуфинал могут попасть только два представителя из одной страны. В результате действующий чемпион мира на 200-метровке Рылов сопротивления в финале не встретил. После первых 100 метров можно было вешать золотую медаль россиянину на шею. Все равно он бы доплыл до победы. С Колесниковым в финале было бы интереснее.

Среда для россиянин была не богата на медали чемпионата Европы. Далеко от тройки призеров оказались наши спортсмены в заплывах на открытой воде, без наград остались сегодня прыгуны в воду. Помимо прогнозируемой победы Рылова у нас только одна бронза – в кролевой смешанной эстафете 4х100 метров.

Чемпионат Европы-2018. Глазго (Шотландия)

Мужчины. 200 м. Спина

1. Евгений Рылов (Россия) – 1.53,36

2. Радослав Кавецкий (Польша) – 1.56,07

3. Маттео Рестиво (Италия) – 1.56,29…

6. Григорий Тарасевич (Россия) – 1.57,37.

Мужчины. 50 м. Брасс

1. Адам Пити (Великобритания) – 26,09

2. Фабио Скоццоли (Италия) – 26,79

3. Петер Стевенс (Словения) – 27,06

4. Кирилл Пригода (Россия) – 27,18.

Женщины. 100 м. Вольный стиль

1. Сара Сьестрем (Швеция) – 52,93

2. Фемке Хемскерк (Нидерланды) – 53,23

3. Шарлотта Бонне (Франция) – 53,35…

6. Мария Каменева (Россия) – 54,07.

Мужчины. 800 м. Вольный стиль

1. Михаил Романчук (Украина) – 7.42,96

2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 7.45,12

3. Флориан Велльброк (Германия) – 7.45,60.

Смешанная эстафета. 4×100 м. Вольный стиль

1. Франция – 3.22,07

2. Нидерланды – 3.23,97

3. Россия – 3.24,50.

Женщины. 200 м. Комплекс

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.10,17

2. Илариа Кузинато (Италия) – 2.10,25

3. Мария Уголькова (Швейцария) – 2.10,83.

Фото: Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru