Рылов vs Колесников. Главная российская битва на чемпионате Европы

Первый же финальный заплыв понедельника – 200 метров баттерфляем у женщин - закончился для нас новым историческим достижением. Светлана Чимрова двумя днями ранее стала первой россиянкой, кому удавалось подняться на пьедестал ЧЕ на 100-метровке (стала второй). На дистанции вдвое длиннее она сделала то же самое. В этом виде программы у нас не было медалей континентального первенства, а теперь есть. Чимрова снова с серебром.Открыть видео
Главным же событием для российского болельщика должен был стать финал на 100-метровке на спине. Реальных претендентов на золото всего двое. И оба наши – Климент Колесников и Евгений Рылов. Свой статус фаворитов они оправдали, не позволив приблизиться к себе никому из соперников. Победил 18-летний Колесников. Бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира Рылов был заметно расстроен. Но его главная дисциплина – 200 метров на спине. Там Евгений должен забирать свое.Открыть видео
В финал женской 200-метровки вольным стилем пробились две представительницы нашей страны – Анастасия Гуженкова и Валерия Саламатина. Россиянки в этой дисциплине не поднимались на подиум ЧЕ 21 год. Сегодня счетчик обнулился. Гуженкова стала третьей. После финала она призналась в интервью «Матч ТВ», что эта медаль – самая ценная в карьере на сегодняшний день.Открыть видео
С определенной долей уверенности можно было предполагать золото на дистанции 200 метров брассом. В этой дисциплине действующим чемпионом мира является Антон Чупков. И он проплыл любимую дистанцию в своем коронном стиле: спокойные первые 100 метров и мощный рывок во второй половине. Примерно так же он побеждал на ЧМ год назад.Открыть видео
Были надежды на третье золото дня в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров. Но, возможно, тренеры немного ошиблись с составом. Борьба шла со сборной Великобритании. Колесников плыл первый этап на спине и ожидаемо передал эстафету с лучшим временем. Но затем Ефимовой пришлось соревноваться с парнями брассом, в том числе с рекордсменом мира Адамом Питти, после Чимровой баттерфляем противостоял трехкратный чемпион мира Джеймс Гай. Заключительный этап кролем – Владимир Морозов против британки Андерсон. Питти и Гай обеспечили своей партнерше по команде достаточный отрыв. Морозов догнать Андерсон не смог.Открыть видео
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)
Плавание. Женщины. 200 м. Баттерфляй
1. Богларка Капаш (Венгрия) - 2.07,13
2. Светлана Чимрова (Россия) - 2.07,33
3. Алис Томас (Великобритания) - 2.07,42
Плавание. Мужчины. 100 м. Спина
1. Климент Колесников - 52,53
2. Евгений Рылов (оба - Россия) - 52,74
3. Апостолос Христу (Греция) – 53,72
Плавание. Женщины. 200 м. Вольный стиль
1. Шарлотт Бонне (Франция) – 1.54,95
2. Фемке Хемскерк (Голландия) – 1.56,72
3. Анастасия Гуженкова (Россия) – 1.56,77…
6. Валерия Саламатина (Россия) – 1.58,63
Плавание. Мужчины. 200 м. Брасс
1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,80
2. Джеймс Уилби (Великобритания) – 2.08,39
3. Лука Пиццини (Италия) – 2.08,54…
5. Кирилл Пригода (Россия) – 2.08,77
Плавание. Мужчины. 200 м. Комплекс
1. Жереми Деспланш (Швейцария) – 1.57,04
2. Филип Хайнц (Германия) – 1.57,83
3. Макс Личфилд (Великобритания) – 1.57,96…
8. Семен Макович (Россия) – 2.00,07
Плавание. Смешанные соревнования. 4x100 м. Комбинированная эстафета
1. Великобритания – 3.40,18
2. Россия (Климент Колесников, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Владимир Морозов) – 3.42,71
3. Италия – 3.44,85
Фото: Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru