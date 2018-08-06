Рылов vs Колесников. Главная российская битва на чемпионате Европы

Видеообзор четвертого плавательного дня ЧЕ по водным видам спорта

Первый же финальный заплыв понедельника – 200 метров баттерфляем у женщин - закончился для нас новым историческим достижением. Светлана Чимрова двумя днями ранее стала первой россиянкой, кому удавалось подняться на пьедестал ЧЕ на 100-метровке (стала второй). На дистанции вдвое длиннее она сделала то же самое. В этом виде программы у нас не было медалей континентального первенства, а теперь есть. Чимрова снова с серебром.

Главным же событием для российского болельщика должен был стать финал на 100-метровке на спине. Реальных претендентов на золото всего двое. И оба наши – Климент Колесников и Евгений Рылов. Свой статус фаворитов они оправдали, не позволив приблизиться к себе никому из соперников. Победил 18-летний Колесников. Бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира Рылов был заметно расстроен. Но его главная дисциплина – 200 метров на спине. Там Евгений должен забирать свое.

В финал женской 200-метровки вольным стилем пробились две представительницы нашей страны – Анастасия Гуженкова и Валерия Саламатина. Россиянки в этой дисциплине не поднимались на подиум ЧЕ 21 год. Сегодня счетчик обнулился. Гуженкова стала третьей. После финала она призналась в интервью «Матч ТВ», что эта медаль – самая ценная в карьере на сегодняшний день.

С определенной долей уверенности можно было предполагать золото на дистанции 200 метров брассом. В этой дисциплине действующим чемпионом мира является Антон Чупков. И он проплыл любимую дистанцию в своем коронном стиле: спокойные первые 100 метров и мощный рывок во второй половине. Примерно так же он побеждал на ЧМ год назад.

Были надежды на третье золото дня в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров. Но, возможно, тренеры немного ошиблись с составом. Борьба шла со сборной Великобритании. Колесников плыл первый этап на спине и ожидаемо передал эстафету с лучшим временем. Но затем Ефимовой пришлось соревноваться с парнями брассом, в том числе с рекордсменом мира Адамом Питти, после Чимровой баттерфляем противостоял трехкратный чемпион мира Джеймс Гай. Заключительный этап кролем – Владимир Морозов против британки Андерсон. Питти и Гай обеспечили своей партнерше по команде достаточный отрыв. Морозов догнать Андерсон не смог.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)

Плавание. Женщины. 200 м. Баттерфляй

1. Богларка Капаш (Венгрия) - 2.07,13

2. Светлана Чимрова (Россия) - 2.07,33

3. Алис Томас (Великобритания) - 2.07,42

Плавание. Мужчины. 100 м. Спина

1. Климент Колесников - 52,53

2. Евгений Рылов (оба - Россия) - 52,74

3. Апостолос Христу (Греция) – 53,72

Плавание. Женщины. 200 м. Вольный стиль

1. Шарлотт Бонне (Франция) – 1.54,95

2. Фемке Хемскерк (Голландия) – 1.56,72

3. Анастасия Гуженкова (Россия) – 1.56,77…

6. Валерия Саламатина (Россия) – 1.58,63

Плавание. Мужчины. 200 м. Брасс

1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,80

2. Джеймс Уилби (Великобритания) – 2.08,39

3. Лука Пиццини (Италия) – 2.08,54…

5. Кирилл Пригода (Россия) – 2.08,77

Плавание. Мужчины. 200 м. Комплекс

1. Жереми Деспланш (Швейцария) – 1.57,04

2. Филип Хайнц (Германия) – 1.57,83

3. Макс Личфилд (Великобритания) – 1.57,96…

8. Семен Макович (Россия) – 2.00,07

Плавание. Смешанные соревнования. 4x100 м. Комбинированная эстафета

1. Великобритания – 3.40,18

2. Россия (Климент Колесников, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Владимир Морозов) – 3.42,71

3. Италия – 3.44,85

Фото: Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru