«Ни разу не заходил в бассейн с тех пор, как закончил». Малютин впервые говорит об окончании карьеры

Призер Олимпиады в Токио российский пловец Мартин Малютин рассказал, почему ушел из спорта и чем занимается сейчас.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4×200 метров вольным стилем Мартин Малютин решил официально объявить о завершении карьеры в спорте. Российский пловец, которому в июле исполнится 27 лет, пропустил ряд соревнований в последние несколько сезонов и, хотя новый тренерский штаб призывал его вернуться в спорт, Мартин все же решил этого не делать. Трехкратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира в интервью «Матч ТВ» признался, что пока вообще не хочет плавать и в принципе заходить в бассейн.

— Мартин, о вас периодически упоминали в интервью тренеры, руководство. Чем вы сейчас занимаетесь и не собираетесь ли вернуться?

— Поддерживаю спортивную форму, занимаюсь здоровьем, что очень важно в наше время. Также занимаюсь бизнесом, развиваюсь в нескольких направлениях. Это приносит удовольствие вне спортивной жизни.

— Вы официально закончили карьеру?

— Да, я уже принял осознанное взрослое решение. Моя карьера сложилась удачно, я прошел путь от первых детских соревнований до серебряной медали Олимпийских игр, считаю, что моя карьера удалась.

— В период отстранения российских пловцов вы говорили, что вам сложно искать мотивацию только на внутренних стартах. Это сказалось на принятии решения?

— Возможность ездить на соревнования и сборы была хорошей мотивацией для многих из нас. После Олимпиады мы этого были лишены. Не хватало стартов высокого уровня, было сложно себя настраивать на какие-то тренировочные процессы в отсутствие очной конкуренции с иностранцами. Морально себя сложно настроить в такой ситуации на то, чтобы ходить в бассейн, в зал.

Но не могу сказать, что все это как-то повлияло на мое решение. Я всегда ставил себе целью Олимпийские игры, они прошли удачно, хотя хотелось бы побороться за медаль и на индивидуальных дистанциях. Но как уж сложилось.

— В какой момент решили, что все, заканчиваете?

— На соревнованиях в Екатеринбурге я понял, что выгорел эмоционально и психологически. На дистанции 400 м вольным стилем я даже не попал в финал. Понял для себя, что пора подводить черту под своей карьерой.

— Главный тренер говорил, что заинтересован в вашем возвращении.

— Да, Андрей Геннадьевич (Шишин) звонил, мы разговаривали, он предлагал отложить это решение, говорил, что, может, мне стоит поменять бригаду. Я сказал, что уже психологически выгорел, да и с тренером на протяжении нескольких лет было определенное недопонимание.

— Вы несколько раз повторили «выгорел». В чем это у вас проявлялось?

— Я даже не хотел идти тренироваться, вода вызывала отторжение. Сложно было себя заставить. В таком психологическом состоянии сложно двигаться дальше. Эмоций вообще никаких не было. Понял, что это все, конец.

— К психологу не ходили?

— У нас был в сборной психолог, я к нему заглядывал периодически. Но решение об окончании карьеры не было каким-то эмоциональным. Без энтузиазма спортсмену сложно двигаться дальше.

— После чемпионата мира в Сингапуре не было сожалений, что не дождались возвращения на мировую арену?

— Нет, ни разу не пожалел, желания вернуться не появилось.

— Наблюдали за тем, что происходит на российских соревнованиях? Перед Сингапуром решили не брать на чемпионат мира эстафетную команду на 4×200 м.

— На 200 м — да, почему-то не проявило себя тогда новое поколение и не было тех результатов, которые были у нас в свое время. Сейчас появились хорошие ребята из юниоров, но нужна большая работа. Пока рано судить о перспективах, посмотрим, как все будет на соревнованиях уровнем выше.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Поддерживаю здоровье, началась новая жизнь вне спорта. Работаем. У меня есть бизнес. Но все равно после спортивной жизни не хватает того самого драйва, который был у меня в карьере.

— Часто пересматриваете эстафету в Токио?

— Давно не смотрел, не хватает времени, но иногда появляется ностальгия и хочется посмотреть — все-таки большой путь к этой медали был пройден. Я не жалею, что спорт был в моей жизни. С самого детства хотел поехать на Олимпийские игры. Спорт мне многое дал, что позволяет сейчас начать новую жизнь уже за его пределами. Хочу сказать спасибо своему тренеру Наталье Николаевне Рощиной, которая прошла со мной весь путь от первенства России до медали Олимпийских игр. Спасибо, что терпели и старались относиться ко мне с пониманием. Разное, конечно, бывало, были и недопонимания, разногласия. Но я все равно благодарен вам за путь, который мы проделали вместе.

— На соревнованиях категории «Мастерс» не хотите выступить?

— Я ни разу в бассейн не заходил с тех пор, как закончил. Нет никакого желания даже смотреть на воду. Разве что на море.