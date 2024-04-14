«Полюбила «Формулу-1». Пою Smooth Operator, и становится легче». Чикунова — о сезоне и новом увлечении

Рекордсменка мира ставит новые цели, среди которых уже нет Олимпийских игр в Париже.

Рекордсменка мира ставит новые цели, среди которых уже нет Олимпийских игр в Париже.

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова готовится стартовать на чемпионате России в Казани. Это первый из основных стартов сезона, у которых в этом году богатая география. В интервью «Матч ТВ» Чикунова рассказала, какие цели ставит перед собой и при чем тут Карлос Сайнс.

— Сперва Казань, потом Баня-Лука. Тебе нужна смена локаций, чтобы эмоционально переключаться? Удается это делать?

— Когда морально тяжело, мне лучше плавать и плавать, тогда будет лучше. Я тогда могу оставаться в бассейне столько, сколько захочу. Но именно во время подводки к старту, когда делаем большой объем работы за неделю, как раз нужно переключиться — прийти в номер, посмотреть сериальчик, почитать книжку и выдохнуть.

В случае с Боснией это хорошая возможность. Мне уже очень помогает, даже когда стартуем в разных городах России. Была безумно рада съездить в Южно-Сахалинск в прошлом году, там такие хорошие люди. Когда ездили во Владивосток перед Олимпиадой — тоже очень понравилось.

Сейчас ездили в Калининград, остались хорошие впечатления. Но хотелось бы увидеть больше — съездить в Зеленоградск, на Куршскую косу. Времени было мало. Сходила только к могиле Иммануила Канта, прошлась по Рыбной деревне. На этом все.

После чемпионата России еду в Боснию. Очень жду, соскучилась по соревнованиям! Потом поеду на этап Кубка России в Южно-Сахалинск, сказала уже Витте Владимировне (Новожиловой, тренеру — прим.), что хочу туда поехать.

— На Игры БРИКС уже по возрасту не подходишь…

— Очень расстроилась. Хотела снова увидеть ребят из ЮАР, мне там очень понравилось.

— Чемпионат мира смотрела?

— Трансляции не видела, только результаты — девочки проплыли хорошо для февраля.

— Кто-то сможет побить твой рекорд на Олимпиаде в Париже?

— Кейт Дуглас очень хорошо проплыла 200 метров брассом, но не в Дохе. Там ее обогнали. Было немного обидно за Кейт, которая до этого показывала хорошие секунды. Думаю, если не брать меня в расчет, то она фаворит. Приблизится ли она к моим секундам в Париже — один вопрос. Сможет ли улучшить — тоже удаленно сложно рассуждать, мы ведь не знаем, как она тренируется. Но к Играм она будет готова на 2 минуты 19 секунд точно.

— Твоя задача какая?

— Приблизиться к рекорду на 200 м.

— А сотня?

— Хотелось бы приблизиться к рекорду России, было бы шикарно.

— Как складываются отношения с рекордом? Любишь его или он уже раздражает, ведь теперь о нем все спрашивают?

— У нас с ним любовь. Я смогла войти в историю, это важно для меня.

— Владимир Сальников сказал, что для российских пловцов Олимпийские игры в Париже — перевернутая страница. Это так?

— Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать.

— Выключишь телевизор?

— Нет, буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу. Мне в принципе непонятна позиция МОК. Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Если кто‑то проделает этот путь, будет плыть, бежать, выступать на Играх — буду болеть, поддерживать. Буду рада, что кто‑то проделал путь ради мечты.

Но считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край. В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет. Выставлять такие условия — позор для МОК. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что на это пойдет малое количество людей.

— Если Юля Ефимова решится?

— Буду за нее болеть. Но, опять же, себя в статусе нейтрального спортсмена я не вижу. Мне 20 лет (исполняется) в этом году. Я не планирую заканчивать. Надеюсь, что у меня еще будет Олимпиада. Буду выступать в России, рекорды мои засчитываются.

— Есть планы на отпуск?

— Сезон у нас насыщенный: в сентябре «Игры дружбы», потом сезон короткой воды. Пока не знаю. Кстати, у меня новое увлечение — «Формула-1». Хотелось бы съездить однажды, посмотреть.

— Кто покорил сердце?

— Карлос Сайнс. Пою Smooth Operator, и становится легче. После футбола начала больше внимания обращать на другие виды спорта. Теперь и футбол, и баскетбол очень нравятся, полюбила «Формулу-1». Знакомлюсь с новыми видами спорта, вливаюсь!