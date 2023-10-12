Тридцать четыре спортсмена представят Россию на Играх БРИКС в ЮАР

Тридцать четыре российских спортсмена примут участие во всех видах спортивной программы Игр БРИКС в ЮАР, сообщает пресс‑служба Минспорта.

Игры пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане, в них примут участие сборные Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, общее количество участников составит около 450 спортсменов.

На Играх будут разыграны медали в шести видах спорта: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина — пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины — настольный теннис и теннис на колясках).

В состав сборной России вошли чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова, серебряный призер всероссийской Спартакиады в соревнованиях по плаванию Анастасия Дуплинская и чемпион России по плаванию Алексей Ткачев.