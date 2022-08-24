Рылов заявил, что долго «валял дурака» после Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал, что позволил себе снизить интенсивность тренировок после Олимпийских игр в Токио и сейчас ему необходимо много работать над собой.

В среду Рылов выиграл завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года с результатом 1.55,90.

— На стометровке был фальстарт. Почему он случился и почему оспаривали?

— Я дернулся. Просто сказали есть возможность попробовать оспорить — почему нет. Очень долго держали старт, так что это с непривычки. На 200 метрах я специально подтягивался позже, зная об этом. Иначе были бы такие же проблемы. Честно, с изменением стартера у меня есть небольшие проблемы. Привычка после международных стартов — полторы секунды и ты уже летишь. Поэтому тут у меня где‑то невнимательность, плюс новые люди. Мог подстроиться, но в тот момент не получилось.

— Следите за результатами международных соревнований?

— Разве что смотрю результаты, а так и своих проблем хватает.

— Как ситуация с отстранением от FINA повлияло на подготовку и эмоциональное состояние?

— Не так чтобы особо, но повлияло. Вдруг бы запретили тренироваться вообще, это было бы вообще грустно. Было неприятно перед чемпионатом России, когда неясно было выступлю или нет — уезжать или тренироваться. А так мне просто нужно над собой работать, потому что, повторюсь, я очень долго валял дурака, — сказал Рылов.

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