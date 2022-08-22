Три представителя Москвы выиграли золотые медали на соревнованиях по плаванию на Спартакиаде

На турнире по плаванию на Спартакиаде завершился второй день соревнований.

В заплыве на 100 метров на спине победа досталась Клименту Колесникову, показавшему результат 52,90 секунды. На 200‑метровке вольным стилем победил Михаил Довгалюк (1.47,20). На дистанции 100 метров брассом первое место досталось Данилу Семьянинову (59,64). Все спортсмены представляют Москву.

Представитель Брянской области Илья Бородин взял золото на 200‑метровке комплексом (1.58,78).

Дарья Устинова из Татарстана стала сильнейшей в заплыве на 100 метров на спине (1.01,27). Маргарита Ершова (Волгоградская область) выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем (8.38,01).

Сборная Санкт‑Петербурга выиграла золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. За команду выступали Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Дарья Устинова.

Соревнования проходят в Санкт‑Петербурге до 26 августа.

Спартакиада. Плавание. Санкт‑Петербург

100 м на спине. Мужчины

1. Климент Колесников (Москва) — 52,90

2. Павел Самусенко (Мурманская область) — 53,16

3. Николай Зуев (Татарстан) — 53,91

200 м вольным стилем. Мужчины

1. Михаил Довгалюк (Москва) — 1.47,20

2. Мартин Малютин (Омская область) — 1.47,49

3. Александр Щеголев (Санкт‑Петербург) — 1.47,95

100 м брассом. Мужчины

1. Данил Семьянинов (Москва) — 59,64

2. Кирилл Пригода (Санкт‑Петербург) — 59,68

3. Антон Чупков (Москва) — 59,95

100 м на спине. Женщины

1. Дарья Устинова (Татарстан) — 1.01,27

2. Елизавета Агапитова (ХМАО‑Югра) — 1.01,61

3. Влада Егги (Санкт‑Петербург) — 1.01,95

200 м комплексом. Мужчины

1. Илья Бородин (Брянская область) — 1.58,78

2. Максим Ступин (Москва) — 1.59,15

3. Иван Кустов (Калужская область) — 2.02,67

800 м вольным стилем. Женщины

1. Маргарита Ершова (Волгоградская область) — 8.38,01

2. Яна Курцева (Волгоградская область) — 8.42,63

3. Полина Козякина (Волгоградская область) — 8.43,57

смешанная комбинированная эстафета 4×100 м

1. Санкт‑Петербург (Алексей Ткачев, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Дарья Устинова) — 3.47,22

2. Калужская область (Мария Каменева, Владислав Герасименко, Михаил Вековищев, Елена Давыдова) — 3.48,66

3. Москва (Климент Колесников, Ника Годун, Петр Жихарев, Дарья Муллакаева) — 3.49,04