Пловчиха Чернышева стала чемпионкой Спартакиады на дистанции 400 м комплексом

Пловчиха Анна Чернышева завоевала золотую медаль Всероссийской Спартакиады на дистанции 400 метров комплексом.
Спортсменка, представляющая Московскую область, финишировала с результатом 4 минуты 46,76 секунды. Серебро досталось Ирине Кривоноговой, выступающей за Пензенскую область (4.50,00), бронза — Полине Лейкиной (Волгоградская обл.) — 4.53,79.
У мужчин на дистанции 400 метров кролем победу одержал Даниил Шаталин, показавший время 3.48,61. На пьедестал также зашли Александр Егоров (Москва, 3.49,28) и Алексей Ртищев (Санкт‑Петербург, 3.51,68).
В мужской эстафете 4 по 100 метров победила сборная Санкт‑Петербурга:
1. Санкт‑Петербург (Роман Шевляков, Андрей Минаков, Василий Кукушкин, Александр Щёголев) — 3.15,57.
2. Москва (Михаил Довгалюк, Пётр Жихарев, Андрей Жилкин, Климент Колесников) — 3.17,00.
3. Калужская обл. (Владислав Герасименко, Дмитрий Савенко, Антон Волошин, Михаил Вековищев) — 3.17,46.
В женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем первыми так же стали представительницы Санкт‑Петербурга:
1. Санкт‑Петербург (Валерия Козлова, Яна Шакирова, Ирина Шваева, Дарья С. Устинова) — 8.10,85.
2. Татарстан (Валерия Саламатина, Анастасия Колпакова, Ирина Злобина, Дарья К. Устинова) — 8.16,23.
3. Москва (Дарья Муллакаева, Елизавета Сусорова, Варвара Чемисова, Анастасия Журавлёва) — 8.17,28.