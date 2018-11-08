2018-11-08T20:19:50+03:00 «Спорт - это не здоровье». Сергей Португалов прочитал лекцию - про него снимал фильм Хайо Зеппельт

Профессор Сергей Португалов, упомянутый в фильме Хайо Зеппельта «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей» и пожизненно дисквалифицированный IAAF, выступил в зале штангиста Дмитрия Клокова с лекцией «Недопинговые программы фармакологического обеспечения (сопровождения) спортсменов». «Матч ТВ» фиксирует самые интересные цитаты. Вы будете разочарованы.

«Были примеры, когда РУСАДА заезжала в обычные фитнес-клубы, в качалки, брали всех присутствующих и… Чтобы не быть голословным, в Краснодаре был случай, когда группа офицеров зашла в фитнес-клуб. И люди прыгали из окошек, чем показали полное непонимание того, что происходит.

Нам нужно разобрать несколько вопросов, которые позволят принимать определенные БАДы, спортивные препараты, лекарства и, во-первых, улучшить спортивные результаты, а, во-вторых, не попасть в эту самую группу».

«Что мы должны называть БАДом. БАД – это те биологически активные вещества, которые не входят в состав продуктов питания. Это природные вещества, но в продуктах питания их нет, их отдельно выделяют и делают из них те самые добавки. В рекламе используют слово „препарат“ и подписывают „надо проконсультироваться с врачом“, потому что такие препараты обладают весьма слабым действием, накопительным.

БАДы регистрируются в Роспотребнадзоре, а не в Минздраве, в отличие от лекарств, БАД зарегистрировать очень просто: два-три месяца – и новый БАД появился».

«Фармакологические препараты – это химические вещества, которые предназначены для лечения патологических состояний. Лекарства не предназначены для приема здорового человека.

Занятия спортом – это не здоровье, а по мере повышения уровня спортивного мастерства вы все дальше уходите от состояния здоровья. Здоровье – это зарядка, прогулка на пульсе 100 и поплавать в бассейне, сходить в баню. А спорт – это не здоровье, это совершенствование определенных физических качеств.

Вы хотите получить эти качества, тогда вы должны рассчитывать на определенные жертвы. Режим тренировок, который предполагает участие в соревнованиях, вызывает определенные отклонения в физиологическом состоянии организма, и его надо подправлять».

«Основное средство, которым мы располагаем при подготовке спортсмена, — это тренировка. Все остальное – вспомогательное. Я довольно много знаю о лекарствах, и сколько бы я их ни принимал и куда бы я их ни уколол, я не смогу поднять штангу весом 100 кг.

Вот если бы я тренировался и решил принять какое-то разрешенное средство, то, может быть, через какое-то время поднял бы гриф от штанги. Но нагрузка – это основа. Нагрузка вызывает изменения в организме, изменения в обмене веществ, стресс, и организм реагирует на этот стресс. Меняется морфология организма.

Даже стопа меняется – стопа под воздействием нагрузки расползается. Свод стопы – это очень важно: чем более плоская стопа, тем хуже отталкивание от опоры, это очень важный показатель».

«Соевые белки популярны сейчас на рынке спортивного питания, но они содержат в себе только 12 из 16 незаменимых аминокислот. Четырех там нет, так как продукты растительного происхождения не содержат всех незаменимых аминокислот.

Правда, сейчас появились обогащенные соевые изоляты, и в них помимо 12 добавляют необходимые четыре. В целом соя очень доступный продукт, и вы можете не бояться всего того бреда, который несут о генно-модифицированных продуктах. Хотя соя генно-модифицированный продукт, только он совершенно не опасный для организма».

«Что вы должны знать о биохимических показателях? Если вы возьмете полный перечень биохимических показателей, заплатив 45-60 тысяч за анализы, вы получите 90% совершенно ненужных вам цифр, в то время как нужны всего 5-10. Например, нужно соотношение: тестостерона и кортизола. Эритроциты, лимфоциты, лейкоциты, СОЭ – и это уже то, что вам даст общее понимание вашего состояния. И надо понимать, что если вы занимаетесь спортом, половина показателей, которые считаются нормальными для нетренирующегося человека, вам не подходят. А обычный врач может увидеть это и выписать вам целый список лекарств.

Иммунитет вообще – штука мутная. По телевизору, думаю, каждые 10 минут рекламируют препараты, которые помогут вам не болеть, а у метро вам делают прививки от простуды, хорошо, что не в общественных туалетах».

«В 80–90-е годы в сборных командах страны по легкой и тяжелой атлетике был главный врач. У него был очень хороший тезис: к нему приходил спортсмен, говорил: „Что-то мне совсем плохо, помоги“. А врач говорил: „Ничего тебе не надо, иди на рынок, купи изюм, курагу, зелень. Все будет хорошо“. А у меня тогда работала очень хороший специалист по питанию, и я ее попросил посчитать, сколько надо съесть зелени и овощей, чтобы возместить потерю некоторых веществ в организме. Она села и посчитала, что при одной полуторачасовой нагрузке в средней зоне пульса уходит веществ, которые в таком же объеме содержится в 3,5 кг зелени. Представьте, спортсмен будет каждый день съедать столько».

«Представьте себе дом в несколько этажей. Будем рассматривать его как модель, по которой мы обеспечиваем спортсмена хорошим питанием и фармакологией. У этого дома есть подвал. И вот печень и желчевыделительная система – это подвал. Если вы его не поддерживаете в чистоте, он сгниет и дом не будет стоять прочно.

Печень состоит из определенных клеток, и каждая такая клетка - это системный орган для работы иммунитета: там вырабатываются антитела. Нарушение работы клеток печени может порушить весь обмен веществ, потому что печень – это центральный орган обмена веществ. „Чистку“ печени спортсмену надо делать периодически регулярно: между циклами подготовки, то есть раз в две-три недели, и углубленную – раз-два в год.

Проводились исследования, которые показали, что до 20% людей, занимающихся спортом профессионально, имеют желтухи, не обязательно инфекционные, они могут быть и механическими.

Сама среда, в которой мы живем, настолько наполнена биологически вредными веществами, что это сказывается. При желтухе часть клеток уже погибла, и мы будем жить только с теми, которые остались».

«Креатины бывают разные. Самый популярный – моногидрат хлорид, но моногидраты задерживают большое количество воды. Масса у вас растет, но масса фальшивая. Зачем вам задержка воды? Закончите пить, вода уйдет, будете думать: „Зачем я ее пил? Нагрузку на почки дать?“

Эль-карнитин – препарат, который в определенных условиях позволяет использовать жиры как топливо. Не очень мощный, но чем богаты, тем и рады».

«С возрастом кальций хуже усваивается, может меняться плотность кости. Иногда в трубчатых костях образуются очень большие пустоты. Бывают очень страшные переломы, когда внешне кость целая, а внутри оболочки кости уже произошел перелом. Это очень страшно, потому что плохо диагностируется. Снижение кальция – очень большой риск».

«Когда мы говорим о витаминах, мы обращаемся к понятию – рекомендуемая суточная потребность. И это речь идет об обычном человеке, не о спортсмене. Глядя на витамины, всегда надо смотреть, сколько его там содержится от суточной потребности. Для человека, испытывающего регулярные физические нагрузки, суточная норма может составлять 200% от нормы обычного человека».

«В месте, где аорта расходится на два магистральных сосуда, есть шишковидная железа размером с ноготь. Оказалось, что именно она вырабатывает вещество, которое регулирует реакцию организма на изменения фазы дня: то есть когда темно, организм получает сигнал - надо спать, при дневном свете – бодрствовать. При стрессе этот процесс может нарушаться, именно поэтому у нас могут возникать как бессонницы, так и вялое состояние днем».

«Я был на одной фармацевтической фабрике – производство экстракта элеутерококка. Идет конвейер, на котором лежат корни растения, и эти корни сбрасываются в огромные чаны со спиртом. И вот я своими глазами видел: идет лента, и в какой-то момент возникает пустота, - может, корни не успели бросить, может, еще что-то, - и человек, который стоит на ленте, просто бросает туда опилки. И все.

Или про женьшень – очень ценный препарат и очень эффективный. Растение есть в очень ограниченном количестве, и только на Дальнем Востоке. В год дикорастущего женьшеня получают сколько-то сот килограмм, там важно, чтобы он рос около семи лет, очень важно, чтобы корень был определенного размера, очень требователен к почве, освещению, соседним растениям. И вот раньше какое-то малое количество выделяли для спортивных команд, и все. А зайдите сегодня в аптеку и посмотрите, какое там количество препаратов на основе женьшеня. Откуда столько?»

«Иммуномодуляторы часто назначают комплексно, так как они могут друг друга дополнить. Дело в том, что когда провели довольно масштабное исследование, выяснили, что каждый из них по отдельности дает эффект только для 20% испытуемых. Другие 80% его что пьют, что не пьют. Поэтому когда назначают в комплексе, появляется шанс, что хоть кого-то зацепит».

Фото: Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Andreas Rentz / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mark Kolbe / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, MRBIG_PHOTOGRAPHY/ Gettyimages.ru, Westend61 / Gettyimages.ru, wundervisuals / Gettyimages.ru, Ezra Shaw / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Marco Rosi / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru