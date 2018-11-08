«Спорт - это не здоровье». Сергей Португалов прочитал лекцию - про него снимал фильм Хайо Зеппельт

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
20:25 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Спартак" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
20:25
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Спартак" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
22:50
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Бордо" (Франция) - "Зенит" (Россия)
00:55
Все на Матч!.
01:35
Обзор Лиги Европы. [12+]
02:05
Десятка!. [16+]
02:25
Жестокий спорт. [16+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 3-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:25
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
05:55
Спортивный календарь. [12+]
06:00
Хоккей. Евротур. "Кубок Карьяла". Трансляция из Финляндии. Россия - Финляндия [0+]
08:30
Новости.
08:35
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.
09:30
Новости.
09:35
Все на Матч!.
10:05
Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.
11:45
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
12:15
Новости.
12:20
Все на Матч!.
13:00
Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.
14:40
Новости.
14:45
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. [0+]
17:15
Новости.
17:20
Все на Матч!.
18:05
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
18:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махачкала)
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. "Химки" (Россия) - "Барселона" (Испания)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Спорт - это не здоровье». Сергей Португалов прочитал лекцию - про него снимал фильм Хайо Зеппельт

20:19
«Спорт - это не здоровье». Сергей Португалов прочитал лекцию - про него снимал фильм Хайо Зеппельт
Фото: © Adam Nurkiewicz / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Профессор Сергей Португалов, упомянутый в фильме Хайо Зеппельта «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей» и пожизненно дисквалифицированный IAAF, выступил в зале штангиста Дмитрия Клокова с лекцией «Недопинговые программы фармакологического обеспечения (сопровождения) спортсменов». «Матч ТВ» фиксирует самые интересные цитаты. Вы будете разочарованы.

«Были примеры, когда РУСАДА заезжала в обычные фитнес-клубы, в качалки, брали всех присутствующих и… Чтобы не быть голословным, в Краснодаре был случай, когда группа офицеров зашла в фитнес-клуб. И люди прыгали из окошек, чем показали полное непонимание того, что происходит. 

Нам нужно разобрать несколько вопросов, которые позволят принимать определенные БАДы, спортивные препараты, лекарства и, во-первых, улучшить спортивные результаты, а, во-вторых, не попасть в эту самую группу».

«Что мы должны называть БАДом. БАД – это те биологически активные вещества, которые не входят в состав продуктов питания. Это природные вещества, но в продуктах питания их нет, их отдельно выделяют и делают из них те самые добавки. В рекламе используют слово „препарат“ и подписывают „надо проконсультироваться с врачом“, потому что такие препараты обладают весьма слабым действием, накопительным. 

БАДы регистрируются в Роспотребнадзоре, а не в Минздраве, в отличие от лекарств, БАД зарегистрировать очень просто: два-три месяца – и новый БАД появился».

«Фармакологические препараты – это химические вещества, которые предназначены для лечения патологических состояний. Лекарства не предназначены для приема здорового человека. 

Занятия спортом – это не здоровье, а по мере повышения уровня спортивного мастерства вы все дальше уходите от состояния здоровья. Здоровье – это зарядка, прогулка на пульсе 100 и поплавать в бассейне, сходить в баню. А спорт – это не здоровье, это совершенствование определенных физических качеств.

Вы хотите получить эти качества, тогда вы должны рассчитывать на определенные жертвы. Режим тренировок, который предполагает участие в соревнованиях, вызывает определенные отклонения в физиологическом состоянии организма, и его надо подправлять».

«Основное средство, которым мы располагаем при подготовке спортсмена, — это тренировка. Все остальное – вспомогательное. Я довольно много знаю о лекарствах, и сколько бы я их ни принимал и куда бы я их ни уколол, я не смогу поднять штангу весом 100 кг. 

Вот если бы я тренировался и решил принять какое-то разрешенное средство, то, может быть, через какое-то время поднял бы гриф от штанги. Но нагрузка – это основа. Нагрузка вызывает изменения в организме, изменения в обмене веществ, стресс, и организм реагирует на этот стресс. Меняется морфология организма. 

Даже стопа меняется – стопа под воздействием нагрузки расползается. Свод стопы – это очень важно: чем более плоская стопа, тем хуже отталкивание от опоры, это очень важный показатель».

«Соевые белки популярны сейчас на рынке спортивного питания, но они содержат в себе только 12 из 16 незаменимых аминокислот. Четырех там нет, так как продукты растительного происхождения не содержат всех незаменимых аминокислот. 

Правда, сейчас появились обогащенные соевые изоляты, и в них помимо 12 добавляют необходимые четыре. В целом соя очень доступный продукт, и вы можете не бояться всего того бреда, который несут о генно-модифицированных продуктах. Хотя соя генно-модифицированный продукт, только он совершенно не опасный для организма».

«Что вы должны знать о биохимических показателях? Если вы возьмете полный перечень биохимических показателей, заплатив 45-60 тысяч за анализы, вы получите 90% совершенно ненужных вам цифр, в то время как нужны всего 5-10. Например, нужно соотношение: тестостерона и кортизола. Эритроциты, лимфоциты, лейкоциты, СОЭ – и это уже то, что вам даст общее понимание вашего состояния. И надо понимать, что если вы занимаетесь спортом, половина показателей, которые считаются нормальными для нетренирующегося человека, вам не подходят. А обычный врач может увидеть это и выписать вам целый список лекарств.

Иммунитет вообще – штука мутная. По телевизору, думаю, каждые 10 минут рекламируют препараты, которые помогут вам не болеть, а у метро вам делают прививки от простуды, хорошо, что не в общественных туалетах».

«В 80–90-е годы в сборных командах страны по легкой и тяжелой атлетике был главный врач. У него был очень хороший тезис: к нему приходил спортсмен, говорил: „Что-то мне совсем плохо, помоги“. А врач говорил: „Ничего тебе не надо, иди на рынок, купи изюм, курагу, зелень. Все будет хорошо“. А у меня тогда работала очень хороший специалист по питанию, и я ее попросил посчитать, сколько надо съесть зелени и овощей, чтобы возместить потерю некоторых веществ в организме. Она села и посчитала, что при одной полуторачасовой нагрузке в средней зоне пульса уходит веществ, которые в таком же объеме содержится в 3,5 кг зелени. Представьте, спортсмен будет каждый день съедать столько».

«Представьте себе дом в несколько этажей. Будем рассматривать его как модель, по которой мы обеспечиваем спортсмена хорошим питанием и фармакологией. У этого дома есть подвал. И вот печень и желчевыделительная система – это подвал. Если вы его не поддерживаете в чистоте, он сгниет и дом не будет стоять прочно. 

Печень состоит из определенных клеток, и каждая такая клетка - это системный орган для работы иммунитета: там вырабатываются антитела. Нарушение работы клеток печени может порушить весь обмен веществ, потому что печень – это центральный орган обмена веществ. „Чистку“ печени спортсмену надо делать периодически регулярно: между циклами подготовки, то есть раз в две-три недели, и углубленную – раз-два в год. 

Проводились исследования, которые показали, что до 20% людей, занимающихся спортом профессионально, имеют желтухи, не обязательно инфекционные, они могут быть и механическими. 

Сама среда, в которой мы живем, настолько наполнена биологически вредными веществами, что это сказывается. При желтухе часть клеток уже погибла, и мы будем жить только с теми, которые остались».

«Креатины бывают разные. Самый популярный – моногидрат хлорид, но моногидраты задерживают большое количество воды. Масса у вас растет, но масса фальшивая. Зачем вам задержка воды? Закончите пить, вода уйдет, будете думать: „Зачем я ее пил? Нагрузку на почки дать?“

Эль-карнитин – препарат, который в определенных условиях позволяет использовать жиры как топливо. Не очень мощный, но чем богаты, тем и рады».

«С возрастом кальций хуже усваивается, может меняться плотность кости. Иногда в трубчатых костях образуются очень большие пустоты. Бывают очень страшные переломы, когда внешне кость целая, а внутри оболочки кости уже произошел перелом. Это очень страшно, потому что плохо диагностируется. Снижение кальция – очень большой риск».

«Когда мы говорим о витаминах, мы обращаемся к понятию – рекомендуемая суточная потребность. И это речь идет об обычном человеке, не о спортсмене. Глядя на витамины, всегда надо смотреть, сколько его там содержится от суточной потребности. Для человека, испытывающего регулярные физические нагрузки, суточная норма может составлять 200% от нормы обычного человека».

«В месте, где аорта расходится на два магистральных сосуда, есть шишковидная железа размером с ноготь. Оказалось, что именно она вырабатывает вещество, которое регулирует реакцию организма на изменения фазы дня: то есть когда темно, организм получает сигнал - надо спать, при дневном свете – бодрствовать. При стрессе этот процесс может нарушаться, именно поэтому у нас могут возникать как бессонницы, так и вялое состояние днем».

«Я был на одной фармацевтической фабрике – производство экстракта элеутерококка. Идет конвейер, на котором лежат корни растения, и эти корни сбрасываются в огромные чаны со спиртом. И вот я своими глазами видел: идет лента, и в какой-то момент возникает пустота, - может, корни не успели бросить, может, еще что-то, - и человек, который стоит на ленте, просто бросает туда опилки. И все.

Или про женьшень – очень ценный препарат и очень эффективный. Растение есть в очень ограниченном количестве, и только на Дальнем Востоке. В год дикорастущего женьшеня получают сколько-то сот килограмм, там важно, чтобы он рос около семи лет, очень важно, чтобы корень был определенного размера, очень требователен к почве, освещению, соседним растениям. И вот раньше какое-то малое количество выделяли для спортивных команд, и все. А зайдите сегодня в аптеку и посмотрите, какое там количество препаратов на основе женьшеня. Откуда столько?»

«Иммуномодуляторы часто назначают комплексно, так как они могут друг друга дополнить. Дело в том, что когда провели довольно масштабное исследование, выяснили, что каждый из них по отдельности дает эффект только для 20% испытуемых. Другие 80% его что пьют, что не пьют. Поэтому когда назначают в комплексе, появляется шанс, что хоть кого-то зацепит».

Фото: Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, Andreas Rentz / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mark Kolbe / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, MRBIG_PHOTOGRAPHY/ Gettyimages.ru, Westend61 / Gettyimages.ru, wundervisuals / Gettyimages.ru, Ezra Shaw / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Marco Rosi / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+