Клоун Роналду, пожарный Овечкин и мини-Конор. Спортивный мир празднует Хэллоуин
Многие российские игроки НХЛ Хэллоуин-2018 отмечают вместе со своими вторыми половинками. Для празднования они придумали парные костюмы. Наша главная хоккейная звезда Александр Овечкин на общем фоне выглядит не так ярко. Вместе с женой Анастасией они нарядились пожарными. В 2016-м пара выдала более креативный перфоманс: он был заключенным, она – полицейским.https://www.instagram.com/p/BpfwQz5gQBV/?taken-by=nastyashubskaya
Хорошие варианты парного костюма продемонстрировали Дмитрий Орлов (Алиса и кролик из сказки Кэролла), Владимир Тарасенко (волк и Красная шапочка) и Александр Бурмистров (Леон и Матильда из фильма Люка Бессона).https://www.instagram.com/p/Bpfuf2YHZck/?taken-by=orlov_09 https://www.instagram.com/p/BpfsPAwn4Bg/?taken-by=vt9191 https://www.instagram.com/p/BphddjWl772/?taken-by=alexburmi91
В «Коламбусе» Панарин и Бобровский отмечали Хэллоуин по-русски. Медведи, кокошники, баранки – вот это все.https://www.instagram.com/p/Bpfq5_4hxN4/?taken-by=olyabobrovsky
Евгений Малкин и Анна Кастерова – ковбои.https://www.instagram.com/p/Bpm7gNxAR7r/?utm_source=ig_embed
Еще одна интересная идея для парного отмечания: нарядиться в костюм друг друга. Такой обмен произошел у игрока «Нью-Джерси Дэвилз» Блэйка Коулмэна и его невесты, которая была чирлидершей.https://www.instagram.com/p/BpN3vagDmkI/?taken-by=bcoles25
Александр Радулов, похоже, пришел на вечеринку без костюма, но благодаря партнерам по команде Джейми Бену и Тайлеру Сегину он стал участником игры Mario Kart. Радулов поблагодарил друзей за костюм в комментариях.https://www.instagram.com/p/BpLdRgahqUD/?hl=en&taken-by=tseguin92
Теннисистка Эжени Бушар в прошлом году вместе с подругами нарядилась спасательницами Малибу. И это было горячо. Нынешний Хэллоуин она отмечает в улучшенном варианте костюма Канье Уэста.https://www.instagram.com/p/Bpdel5JnR6O/?hl=en&taken-by=geniebouchard
Леброн Джеймс ежегодно на Хэллоуин устраивает вечеринку. На прошлую вечеринку баскетболист надел шикарный по исполнению костюм клоуна Пэннивайза из фильма «Оно». В этом году он, скорее всего, появится в костюме Майкла Майерса из «Пятницы 13-е». В маске этого злодея он засветился в stories своего инстаграма. Не особо креативный выбор для Хэллоуина, тем более в этом костюме Джеймс уже отмечал праздник несколько лет назад. Но сейчас компания Леброна собирается продюсировать новую часть ужастика. Поэтому все логично.
В начале видео – партнер Леброна по «Лейкерс» Лонзо Болл в костюме Бэтмена.Смотреть на YouTube
Страшным клоуном в этом году стал Криштиану Роналду. Он также купил пугающие маски всем членам своей семьи.https://www.instagram.com/p/Bpl766pAXeG/?hl=en&taken-by=cristiano
В «Манчестер Сити» решили переснять великий клип Майкла Джексона «Thriller». В главной роли – Александр Зинченко.Смотреть на YouTube
В «ПСЖ» по случаю Хэллоуина устроили пранк над игроками клуба.Смотреть на YouTube
Американский паралимпиец Джош Сандквист не так известен спортивными успехами, но всегда великолепен на Хэллоуин. В 2018-м он стал Джинном из диснеевского мультфильма. Лучший же перфоманс, по мнению многих его подписчиков, был в 2013 году – розовый фламинго.https://www.instagram.com/p/BpiSyEmhyPg/?hl=en&taken-by=joshsundquist https://www.instagram.com/p/Bpj79qIh_Z5/?hl=en&taken-by=joshsundquist
Любят наряжаться в спортивных звезд дети. Один из лучших косплеев в этом году выдал 7-летний Мэйсон из Ирландии. Он приехал в школу в костюме Конора Макгрегора. Правда, остался вопрос: откуда в 2018-м у Конора взялись два чемпионских пояса?https://www.instagram.com/p/BpY6krfh0XN/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=13pn0q0gaygz3
Анастасия Павлюченкова поделилась старым фото, которым невозможно не поделиться. Так российская теннисистка «очень хотела выглядеть секси» в 2010 году.https://www.instagram.com/p/Bpm5LBmhB8h/?utm_source=ig_embed Как российские звезды НХЛ встретили Хеллоуин?