Клоун Роналду, пожарный Овечкин и мини-Конор. Спортивный мир празднует Хэллоуин

Костюмированная подборка «Матч ТВ».

2018-10-31T18:57:10+03:00 Костюмированная подборка «Матч ТВ».

Многие российские игроки НХЛ Хэллоуин-2018 отмечают вместе со своими вторыми половинками. Для празднования они придумали парные костюмы. Наша главная хоккейная звезда Александр Овечкин на общем фоне выглядит не так ярко. Вместе с женой Анастасией они нарядились пожарными. В 2016-м пара выдала более креативный перфоманс: он был заключенным, она – полицейским.

Хорошие варианты парного костюма продемонстрировали Дмитрий Орлов (Алиса и кролик из сказки Кэролла), Владимир Тарасенко (волк и Красная шапочка) и Александр Бурмистров (Леон и Матильда из фильма Люка Бессона).

В «Коламбусе» Панарин и Бобровский отмечали Хэллоуин по-русски. Медведи, кокошники, баранки – вот это все.

Евгений Малкин и Анна Кастерова – ковбои.

Еще одна интересная идея для парного отмечания: нарядиться в костюм друг друга. Такой обмен произошел у игрока «Нью-Джерси Дэвилз» Блэйка Коулмэна и его невесты, которая была чирлидершей.

Александр Радулов, похоже, пришел на вечеринку без костюма, но благодаря партнерам по команде Джейми Бену и Тайлеру Сегину он стал участником игры Mario Kart. Радулов поблагодарил друзей за костюм в комментариях.

Теннисистка Эжени Бушар в прошлом году вместе с подругами нарядилась спасательницами Малибу. И это было горячо. Нынешний Хэллоуин она отмечает в улучшенном варианте костюма Канье Уэста.

Леброн Джеймс ежегодно на Хэллоуин устраивает вечеринку. На прошлую вечеринку баскетболист надел шикарный по исполнению костюм клоуна Пэннивайза из фильма «Оно». В этом году он, скорее всего, появится в костюме Майкла Майерса из «Пятницы 13-е». В маске этого злодея он засветился в stories своего инстаграма. Не особо креативный выбор для Хэллоуина, тем более в этом костюме Джеймс уже отмечал праздник несколько лет назад. Но сейчас компания Леброна собирается продюсировать новую часть ужастика. Поэтому все логично.

В начале видео – партнер Леброна по «Лейкерс» Лонзо Болл в костюме Бэтмена.

Страшным клоуном в этом году стал Криштиану Роналду. Он также купил пугающие маски всем членам своей семьи.

В «Манчестер Сити» решили переснять великий клип Майкла Джексона «Thriller». В главной роли – Александр Зинченко.

В «ПСЖ» по случаю Хэллоуина устроили пранк над игроками клуба.

Американский паралимпиец Джош Сандквист не так известен спортивными успехами, но всегда великолепен на Хэллоуин. В 2018-м он стал Джинном из диснеевского мультфильма. Лучший же перфоманс, по мнению многих его подписчиков, был в 2013 году – розовый фламинго.

Любят наряжаться в спортивных звезд дети. Один из лучших косплеев в этом году выдал 7-летний Мэйсон из Ирландии. Он приехал в школу в костюме Конора Макгрегора. Правда, остался вопрос: откуда в 2018-м у Конора взялись два чемпионских пояса?

Анастасия Павлюченкова поделилась старым фото, которым невозможно не поделиться. Так российская теннисистка «очень хотела выглядеть секси» в 2010 году.

Как российские звезды НХЛ встретили Хеллоуин?