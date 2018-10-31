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Клоун Роналду, пожарный Овечкин и мини-Конор. Спортивный мир празднует Хэллоуин

31 октября 18:57
Клоун Роналду, пожарный Овечкин и мини-Конор. Спортивный мир празднует Хэллоуин
Фото: © instagram.com/vt9191
Костюмированная подборка «Матч ТВ».

Многие российские игроки НХЛ Хэллоуин-2018 отмечают вместе со своими вторыми половинками. Для празднования они придумали парные костюмы. Наша главная хоккейная звезда Александр Овечкин на общем фоне выглядит не так ярко. Вместе с женой Анастасией они нарядились пожарными. В 2016-м пара выдала более креативный перфоманс: он был заключенным, она – полицейским.

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Хорошие варианты парного костюма продемонстрировали Дмитрий Орлов (Алиса и кролик из сказки Кэролла), Владимир Тарасенко (волк и Красная шапочка) и Александр Бурмистров (Леон и Матильда из фильма Люка Бессона).

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В «Коламбусе» Панарин и Бобровский отмечали Хэллоуин по-русски. Медведи, кокошники, баранки – вот это все.

https://www.instagram.com/p/Bpfq5_4hxN4/?taken-by=olyabobrovsky

Евгений Малкин и Анна Кастерова – ковбои.

https://www.instagram.com/p/Bpm7gNxAR7r/?utm_source=ig_embed

Еще одна интересная идея для парного отмечания: нарядиться в костюм друг друга. Такой обмен произошел у игрока «Нью-Джерси Дэвилз» Блэйка Коулмэна и его невесты, которая была чирлидершей.

https://www.instagram.com/p/BpN3vagDmkI/?taken-by=bcoles25

Александр Радулов, похоже, пришел на вечеринку без костюма, но благодаря партнерам по команде Джейми Бену и Тайлеру Сегину он стал участником игры Mario Kart. Радулов поблагодарил друзей за костюм в комментариях.

https://www.instagram.com/p/BpLdRgahqUD/?hl=en&taken-by=tseguin92

Теннисистка Эжени Бушар в прошлом году вместе с подругами нарядилась спасательницами Малибу. И это было горячо. Нынешний Хэллоуин она отмечает в улучшенном варианте костюма Канье Уэста.

https://www.instagram.com/p/Bpdel5JnR6O/?hl=en&taken-by=geniebouchard

Леброн Джеймс ежегодно на Хэллоуин устраивает вечеринку. На прошлую вечеринку баскетболист надел шикарный по исполнению костюм клоуна Пэннивайза из фильма «Оно». В этом году он, скорее всего, появится в костюме Майкла Майерса из «Пятницы 13-е». В маске этого злодея он засветился в stories своего инстаграма. Не особо креативный выбор для Хэллоуина, тем более в этом костюме Джеймс уже отмечал праздник несколько лет назад. Но сейчас компания Леброна собирается продюсировать новую часть ужастика. Поэтому все логично.

В начале видео – партнер Леброна по «Лейкерс» Лонзо Болл в костюме Бэтмена.

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Страшным клоуном в этом году стал Криштиану Роналду. Он также купил пугающие маски всем членам своей семьи.

https://www.instagram.com/p/Bpl766pAXeG/?hl=en&taken-by=cristiano

В «Манчестер Сити» решили переснять великий клип Майкла Джексона «Thriller». В главной роли – Александр Зинченко.

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В «ПСЖ» по случаю Хэллоуина устроили пранк над игроками клуба.

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Американский паралимпиец Джош Сандквист не так известен спортивными успехами, но всегда великолепен на Хэллоуин. В 2018-м он стал Джинном из диснеевского мультфильма. Лучший же перфоманс, по мнению многих его подписчиков, был в 2013 году – розовый фламинго.

https://www.instagram.com/p/BpiSyEmhyPg/?hl=en&taken-by=joshsundquist https://www.instagram.com/p/Bpj79qIh_Z5/?hl=en&taken-by=joshsundquist

Любят наряжаться в спортивных звезд дети. Один из лучших косплеев в этом году выдал 7-летний Мэйсон из Ирландии. Он приехал в школу в костюме Конора Макгрегора. Правда, остался вопрос: откуда в 2018-м у Конора взялись два чемпионских пояса?

https://www.instagram.com/p/BpY6krfh0XN/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=13pn0q0gaygz3

Анастасия Павлюченкова поделилась старым фото, которым невозможно не поделиться. Так российская теннисистка «очень хотела выглядеть секси» в 2010 году.

https://www.instagram.com/p/Bpm5LBmhB8h/?utm_source=ig_embed Как российские звезды НХЛ встретили Хеллоуин?
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