Британка плюхается в воду и отдает России общекомандную победу. Видео

Драма на чемпионате Европы по водным видам спорта.

На чемпионате Европы по водным видам спорта медали разыгрывались в четырех дисциплинах. Общий зачет в плавании на открытой воде выиграла сборная Голландии, у россиян в семи финалах только одно серебро – Кирилл Беляев стал вторым на 25-километровой дистанции. В синхронном плавании конкурентов за командную победу у нашей сборной не было – 8 золотых в 9 видах (в комбинации Россия просто не участвовала).

В плавании судьба первого места общего зачета решилась в последнем заплыве. Россиянки выиграли комбинированную эстафету, тем самым превзойдя британцев по общему количеству золотых: у нас – 10, у хозяев чемпионата – 9.

Хороший шанс отыграться сборная Великобритании имела в прыжках в воду. Перед заключительным днем ЧЕ у россиян и у британцев было по 4 золотых, но хозяева стояли выше в турнирной таблице по количеству серебряных (пять против четырех).

В первом финале последнего дня – синхронных прыжках с трехметрового трамплина у женщин – британки были близки к тому, чтобы обеспечить себе общекомандную победу в своем виде. У россиянок Надежды Бажиной и Кристины Ильиных выступление не задалось. После пятого прыжка стало практически очевидно, что наши девушки останутся без медали.

Последними прыгали британки, которые лидировали на протяжении всей программы. Но произошло что-то невероятное. Для победы им нужно было прыгнуть без серьезных ошибок, ведь они имели задел перед соперницами. Выступление с серьезными ошибками принесло бы им серебро или бронзу. Но их прыжок был просто провальным.

Посмотрите на слезы итальянок (плакали даже тренеры) после выступления британок. Они долго не могли поверить, что стали чемпионками Европы.

Таким образом, обладатель общекомандного первого места в прыжках в воду определялся в последнем финале – у мужчин с вышки. У России и Великобритании в заключительном запрыге было по два представителя. Но уже после пятого раунда было понятно, что сегодня не день хозяев турнира. Александр Бондарь имел такое солидное преимущество, что даже если бы исполнил что-то похожее на выступление британок в женском финале с трехметрового трамплина, то все равно бы выиграл. Серебро у еще одного россиянина – Никиты Шлейхера.

Общекомандный зачет в прыжках в воду выглядит так:

1. Россия – 5 (золото) – 4 (серебро) – 3 (бронза)

2. Великобритания – 4 – 5 – 1

3. Германия – 1 – 2 – 5

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2018

ТРАМПЛИН, 3 М. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ.

1. Елена Берточчи и Кьяра Пеллакани (Италия) – 289,26.

2. Лена Хентшель и Тина Пунцель (Германия) – 286,80.

3. Надежда Бажина и Кристина Ильиных (Россия) – 282,90.

МУЖЧИНЫ. ПРЫЖКИ В ВОДУ С ТРАМПЛИНА. ВЫШКА. 10 МЕТРОВ

1. Александр Бондарь – 542,05 балла

2. Никита Шлейхер (оба – Россия) – 481,15

3. Бенжамин Оффре (Франция) – 480,60

Фото: Marc Atkins / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru