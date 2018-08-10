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Захаров и Кузнецов отыграли 15 баллов одним прыжком! Это надо видеть

18:50
Захаров и Кузнецов отыграли 15 баллов одним прыжком! Это надо видеть
Российские прыгуны в воду победили олимпийских чемпионов после невероятной погони.

На чемпионате Европы по водным видам спорта завершили выступление синхронистки и пловцы в закрытых бассейнах. Осталось только плавание на открытой воде и прыжки в воду. В пятницу в Шотландии разыгрывали всего два комплекта наград.

Соревнования в пятницу открывали синхронные прыжки с трехметрового трамплина у мужчин. Накануне в индивидуальных стартах с этой высотой лучше всех справился британец Джек Ло. Илья Захаров на трехметровом трамплине показал второй результат, Евгений Кузнецов – третий. В синхронных прыжках британская пара Ло и Мирс являются олимпийскими чемпионами Рио. Но Захаров и Кузнецов обошли их год назад на ЧМ в Будапеште.

На старте у россиян все складывалось хорошо. После двух раундов обязательной программы наши спортсмены лидировали. Однако третий прыжок, который открывал произвольную программу, у ребят не получился: Захаров «набрызгал» при входе в воду. Таким образом, россияне опустились на третье место, а британцы с отрывом в 11 очков возглавили турнирную таблицу. В четвертом прыжке один балл у Ло и Мирса был отыгран, и наши спортсмены поднялись на второе место. Но в пятом отставание от хозяев ЧЕ снова увеличился – до 15 баллов.

Шестой прыжок у обеих пар был с одинаковым коэффициентом сложности – 3,8. Россияне прыгали первыми и со своим выступлением справились великолепно. Ло и Мирсу, имеющих солидный гандикап, оставалось не допустить грубых ошибок. Но британцы дрогнули. Сравните шестой прыжок Захарова и Кузнецова с попыткой Ло и Мирса и поймете, почему у нас золото, а у них – нет.

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Второй финал дня - женские прыжки с метрового трамплина. В число 12 сильнейших попали две россиянки - Мария Полякова и Надежда Бажина. Наши девушки исполняли свою программу без серьезных ошибок. Полякова три раунда держалась на четвертом месте, а великолепный прыжок в четвертом вывел ее в лидеры. После заключительного пятого прыжка обогнать Марию могла только Бажина. Надежде судьи поставили оценки чуть скромнее. Полякова - золото, Бажина - серебро.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Мужчины

1. Захаров/Кузнецов (Россия) - 431.16

2. Ло/Мирс (Великобритания) - 430.62

3. Хаусдинг/Рюдигер (Германия) - 394.77 

Трамплин 1 м. Женщины

1. Мария Полякова - 285.55

2. Надежда Бажина (обе - Россия) - 276.00

3. Елена Берточчи (Италия) - 271.25

Фото: Marc Atkins / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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