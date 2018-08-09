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Российские прыгуны в воду наконец-то завоевали золото ЧЕ

19:14
Российские прыгуны в воду наконец-то завоевали золото ЧЕ
Победы в Эдинбурге пришлось ждать четыре дня.

Соревнования прыгунов в воду стартовали в понедельник. К четвергу было разыграно пять комплектов наград. Побед у наших спортсменов не было. Юлия Тимошинина взяла бронзу с Евгением Кузнецовым в командном турнире, а также серебро в паре с Екатериной Беляевой в синхронных прыжках с вышки. Неудачно выступил трехкратный бронзовый призер ЧЕ-2016 Никита Шлейхер: 10 место в прыжках с метрового трамплина и 6 позиция в миксте с Надеждой Бажиной на трехметровом трамплине. А в женском финале с вышки не было вообще ни одной представительницы нашей страны.

В четверг золотая засуху сборной России по прыжкам в воду закончилась. Год назад на ЧМ в Будапеште Александр Бондарь и Виктор Минибаев показали второй результат на вышке. Тогда они проиграли только китайцам, которые на чемпионатах Европы по очевидным причинам не участвуют. Поэтому побеждать в Эдинбурге были обязаны. И со своей задачей россияне справились, выиграв у британцев больше 23 очков.

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Победные ожидания были и во втором финале дня – мужских соревнованиях с трехметрового трамплина. Олимпийский чемпион-2012 в этой дисциплине Илья Захаров после трех раундов шел лидером, но у россиянина совсем не получился четвертый прыжок. На первое место выбился британец Джек Ло. Сравняться с хозяином ЧЕ за оставшиеся две попытки Захаров не смог. У россиянина только серебро. Бронза – у Евгения Кузнецова.

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Чемпионат Европы-2018

Синхронные прыжки, мужчины. 10 м

1. Александр Бондарь и Виктор Минибаев (Россия) – 423.12

2. Мэттью Диксон и Ноа Уилльямс (Великобритания) – 399.90

3. Владимир Арутюнян и Лев Саргисян (Армения) – 396.84

3-метровый трамплин, мужчины

1. Джек Ло (Великобритания) - 525.95

2. Илья Захаров - 519.05

3. Евгений Кузнецов (оба - Россия) - 508.05

Фото: globallookpress.com

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