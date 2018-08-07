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Наша сборная по синхронному плаванию точно с другой планеты

16:49
Наша сборная по синхронному плаванию точно с другой планеты
Россияне взяли максимальное количество золотых медалей на чемпионате Европы по водным видам спорта.

На чемпионате Европы наша команда по синхронному плаванию завоевала восемь золотых медалей из девяти возможных. Наверняка могли бы взять и девять из девяти, но решением главного тренера сборной Татьяны Покровской от участия в комбинированной программе мы отказались добровольно. Покровская называет такой ход «политическим», чтобы сильно про нас не злословили. Год назад на чемпионате мира российские синхронистки в комбинации также не выступали. Эта дисциплина не входит в программу Олимпиады. Так что потеря не большая. Золота ЧЕ и ЧМ хватает и без этого.

В заключительный день турнира по синхронному плаванию разыгрывались три комплекта наград. Первыми выступали дуэты в произвольной программе. Разница в уровне наших сихнронисток и всех остальных была очевидна. Даже если бы судьи очень сильно захотели поставить кого-то другого на первое место, они бы не смогли.

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За российский микст-дуэт всегда немножко тревожно. Конкуренция за золото тут присутствует. Год назад на ЧМ Мальцев и Каланча были только вторыми в технической программе, проиграв итальянской паре. На чемпионате Европы-2018 все тот же Мальцев с новой партнершей Гурбанбердиевой потрогать золотые медали итальянцам не дали. Как в технической программе, так и в произвольной россияне были сильнее.

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Завершали соревнования солистки в произвольной программе. Светлана Колесниченко, для которой это было уже второй финал за день, визуально легко справилась со своим выступлением. Всего на ЧЕ в Глазго Светлана завоевала четыре золотые медали. 

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Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)

Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа

1. Россия (Светлана Колесниченко, Варвара Субботина) – 96,7000 балла

2. Украина – 93, 4000

3. Италия – 92, 1333 

Синхронное плавание. Микст. Произвольная программа

1. Россия (Майя Гурбанбердиева, Александр Мальцев) – 92,4000 балла

2. Италия – 90,7333

3. Испания – 85,433

Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 94,9333 балла

2. Линда Черрути (Италия) – 92,5000

3. Елизавета Яхно (Украина) – 92,1333

Фото: Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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