Наша сборная по синхронному плаванию точно с другой планеты

На чемпионате Европы наша команда по синхронному плаванию завоевала восемь золотых медалей из девяти возможных. Наверняка могли бы взять и девять из девяти, но решением главного тренера сборной Татьяны Покровской от участия в комбинированной программе мы отказались добровольно. Покровская называет такой ход «политическим», чтобы сильно про нас не злословили. Год назад на чемпионате мира российские синхронистки в комбинации также не выступали. Эта дисциплина не входит в программу Олимпиады. Так что потеря не большая. Золота ЧЕ и ЧМ хватает и без этого.
В заключительный день турнира по синхронному плаванию разыгрывались три комплекта наград. Первыми выступали дуэты в произвольной программе. Разница в уровне наших сихнронисток и всех остальных была очевидна. Даже если бы судьи очень сильно захотели поставить кого-то другого на первое место, они бы не смогли.Открыть видео
За российский микст-дуэт всегда немножко тревожно. Конкуренция за золото тут присутствует. Год назад на ЧМ Мальцев и Каланча были только вторыми в технической программе, проиграв итальянской паре. На чемпионате Европы-2018 все тот же Мальцев с новой партнершей Гурбанбердиевой потрогать золотые медали итальянцам не дали. Как в технической программе, так и в произвольной россияне были сильнее.Открыть видео
Завершали соревнования солистки в произвольной программе. Светлана Колесниченко, для которой это было уже второй финал за день, визуально легко справилась со своим выступлением. Всего на ЧЕ в Глазго Светлана завоевала четыре золотые медали.Открыть видео
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа
1. Россия (Светлана Колесниченко, Варвара Субботина) – 96,7000 балла
2. Украина – 93, 4000
3. Италия – 92, 1333
Синхронное плавание. Микст. Произвольная программа
1. Россия (Майя Гурбанбердиева, Александр Мальцев) – 92,4000 балла
2. Италия – 90,7333
3. Испания – 85,433
Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 94,9333 балла
2. Линда Черрути (Италия) – 92,5000
3. Елизавета Яхно (Украина) – 92,1333
Фото: Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru