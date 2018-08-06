На ЧЕ постоянно возникают технические проблемы. Возможно, это стоило нам золота в прыжках в воду

Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов только третьи в командных соревнованиях.

В субботу пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Но позже результат был пересмотрен. Оказалось, что секундомер работал не исправно. От времени Колесникова отняли одну сотую секунды, благо мировой рекорд устоял. В понедельник утром технические неисправности добрались до синхронного плавания. В соревнованиях солисток некоторым девушкам приходилось подолгу стоять в красивой позе, ожидая своих оценок.

Днем в понедельник состоялся розыгрыш первого комплекта наград в прыжках в воду – в командных соревнованиях. Начался турнир с задержкой в шесть минут, а открывала его наша команда. После первой пары прыжков россияне Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов возглавили турнирную таблицу. Однако технические неполадки повторились перед вторым прыжком Тимошининой. В итоге ей пришлось стоять на вышке порядка пяти минут. Юлия, кажется, «перегорела» за это время. Прыжок у нее совсем не получился. Смазала Тимошинина и третью попытку, хотя задержки перед прыжком в этот раз у нее не было. В итоге российская команда стала лишь третьей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)

1. Украина (София Лыскун, Олег Колодий) – 355,90

2. Германия (Мария Курьо, Лоу Массенберг) – 352,60

3. Россия (Юлия Тимошинина, Евгений Кузнецов) – 349,55

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид