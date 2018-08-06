Ноги Колесниченко снова всех «перепели»

Смотреть синхронное плавание на «Матч ТВ» нужно обязательно. На комментаторскую позицию во время выступлений приходят действующие тренеры нашей сборной. В понедельник соведущей Дмитрия Губерниева на сольных соревнованиях в технической программе стала Татьяна Покровская. В репортаже она рассказала много интересной внутренней информации: как в субботу в бассейне Глазго была превышена концентрация хлора и у спортсменок болели глаза (девушкам даже понадобилась медицинская помощь), почему Покровская надевает на соревнования только футболки розового и зеленого цвета, во сколько нужно отдавать ребенка в секцию синхронного плавания.
Через диалоги в эфире можно попытаться понять, почему вот уже 21 год российскую сборную считают командой с другой планеты.
- Орете на них? – спрашивает у Покровской Губерниев.
- Мяукаю. Я: «Мяу». Меня не слышат. Говорю: «МЯУ!» Но не слышат. Тогда я становлюсь волчицей, - отвечает главный тренер сборной России.
Рассказала Покровская, что ноги нашей солистки Светланы Колесниченко она называет «поющими». В технической программе эти ноги прекрасно «спели» голосом Анны Нетребко и принесли нашей команде очередную победу.Открыть видео
В 15:25 техническую программу покажут команды. За трансляцией следите здесь.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)
Синхронное плавание. Соло. Техническая программа
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 93,4816
2. Елизавета Яхно (Украина) – 91,3517
3. Линда Черрути (Италия) – 90,1778
Фото: Jack Thomas / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru