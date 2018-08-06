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Ноги Колесниченко снова всех «перепели»

12:54
Ноги Колесниченко снова всех «перепели»
Четвертая золотая медаль российского синхронного плавания на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Смотреть синхронное плавание на «Матч ТВ» нужно обязательно. На комментаторскую позицию во время выступлений приходят действующие тренеры нашей сборной. В понедельник соведущей Дмитрия Губерниева на сольных соревнованиях в технической программе стала Татьяна Покровская. В репортаже она рассказала много интересной внутренней информации: как в субботу в бассейне Глазго была превышена концентрация хлора и у спортсменок болели глаза (девушкам даже понадобилась медицинская помощь), почему Покровская надевает на соревнования только футболки розового и зеленого цвета, во сколько нужно отдавать ребенка в секцию синхронного плавания.

Через диалоги в эфире можно попытаться понять, почему вот уже 21 год российскую сборную считают командой с другой планеты.

- Орете на них? – спрашивает у Покровской Губерниев.

- Мяукаю. Я: «Мяу». Меня не слышат. Говорю: «МЯУ!» Но не слышат. Тогда я становлюсь волчицей, - отвечает главный тренер сборной России.

Рассказала Покровская, что ноги нашей солистки Светланы Колесниченко она называет «поющими». В технической программе эти ноги прекрасно «спели» голосом Анны Нетребко и принесли нашей команде очередную победу.

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В 15:25 техническую программу покажут команды. За трансляцией следите здесь.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)

Синхронное плавание. Соло. Техническая программа

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 93,4816

2. Елизавета Яхно (Украина) – 91,3517

3. Линда Черрути (Италия) – 90,1778

Фото: Jack Thomas / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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