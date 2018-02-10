Гол, который принес России бронзу чемпионата Европы

Робинью и Лима перехитрили сборную Казахстана.

Оставленная не в последнюю очередь благодаря спорному судейству вне финала сборная России взяла свое в матче за бронзу чемпионата Европы по мини-футболу.

Наша команда была сильнее казахстанцев, хотя забила всего один мяч. Решающий гол организовала связка натурализованных бразильцев Робинью – Эдер Лима.

Для Лимы этот мяч стал пятым на турнире.

Чемпионат Европы. Любляна (Словения). Матч за 3-е место

Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)

Гол: Эдер Лима, 29.

Фото анонса: РФС / Михаил Шапаев