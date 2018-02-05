Убить Дракона и найти Золушку. Супербоул как точка отсчета

Евгений Шуваев – о главных итогах победы «Филадельфии Иглс» над казавшимися непобедимыми «Ню-Ингленд Пэтриотс».

Ровно 16 лет назад состоялся один из самых удивительных Супербоулов в истории. Самая грозная в нападении команда НФЛ – «Сент-Луис Рэмс» – неожиданно проиграла ни разу не бравшим до этого трофей «Нью-Ингленд Пэтриотс».

«Рэмс» считались однозначными фаворитами у букмекеров. Их квотербек прошел путь от никем не замеченного на драфте игрока до MVP лиги. У них был тренер, чьи методы работы удивляли новизной и давали потрясающие результаты, особенно в атаке. Собственно, их нападение даже получило особое название в истории – The Greatest Show on Turf («Величайшее Шоу на Газоне»). Столь эффективно оно было.

«Пэтриотс» же со скандалом продрались в Супербоул (благодаря очень спорному судейскому решению в одном из матчей плей-офф). Их основной квотербек Дрю Бледсоу был травмирован и его подменял не внушавший большого доверия резервист Том Брэди, выбранный пару лет назад лишь в шестом раунде драфта. Наконец, игра проходила на крытой арене, где куда уютнее должны были себя чувствовать «Рэмс».

Тем не менее «Пэтриотс» удалось сотворить, казалось бы, невозможное – сдержать страшное нападение соперника, а в самой концовке забить решающий филд-гол (удар с игры). Тогда еще никто не подозревал, что в эти самые минуты зарождается так называемая династия – успешная на протяжении долгих лет команда с костяком из игроков-лидеров и стабильным тренерским штабом.

Из тех самых «Пэтриотс» до вчерашнего Супербоула «дожили» лишь главный тренер Билл Беличик и квотербек Том Брэди. Удивительные в своих величии и уникальности люди.

Билл Беличик и без этой победы является самым титулованным тренером в эпоху Супербоула. Он не без причуд – например, не доверяет метеорологам, считая, что предсказать погоду ранее, чем за пару суток, в принципе невозможно. «На прошлой неделе они давали сто процентов на то, что пойдет дождь, но воду я увидел в итоге только на столике с изотониками», – его слова. У Билла есть определенные проблемы с техникой. В 2009 году в документальном фильме он рассказал, что как-то две недели провозился, чтобы исправить сбившееся время на часах в своем автомобиле. Беличик не носит чемпионские перстни. Однако каждое лето проводит с семьей на лодке, которая называется «5 колец». Изначально он дал ей имя «3 кольца», но дважды переименовывал. В общем, это очень странный ворчливый дед, который отлично знает все нюансы своего дела и живет исключительно футболом.

40-летний Том Брэди вчера стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим на поле в Супербоуле. Безотносительно позиции. Он официально признан лучшим игроком прошедшего сезона НФЛ и неофициально – лучшим на все времена. Однако его жена зарабатывает куда более серьезные деньги (потому что жену зовут Жизель Бюндхен, и это одна из известнейших моделей мира). А сам Брэди соблюдает строжайшую диету (к примеру, ни разу в жизни не пробовал кофе), занимается йогой и работает с персональным тренером по физподготовке, чьи методы не у всех находят понимание.

И вот эта колоритная пара вчера столкнулась лоб в лоб с двумя другими, не менее поразительными персонажами. В такой же ситуации, что была в 2002-м. Только теперь уже роль грозных «Рэмс» исполняли сами «Пэтриотс», а молодыми да дерзкими считались «Филадельфия Иглс».

За последние девять лет в Супербоуле не было столь явного фаворита, какими выглядели сейчас «Пэтриотс». Все потому, что у них набралось со временем целых пять побед в таких вот решающих матчах, они были действующими чемпионами, а их тренер и квотербек не растеряли былой удали. Год назад они уступали в финале «Атланте Фэлконс» 3-28, но сумели вернуться в игру и отыграть рекордное отставание в истории, вырвав победу в овертайме. Ну и, конечно, сложная ситуация в самих «Иглс», которые из-за травмы потеряли основного квотербека по ходу сезона (ничего не напоминает?) и никогда раньше не выигрывали Супербоул. Их единственная попытка случилась в 2005 году и закончилась… поражением от «Пэтриотс».

Нынешний наставник «Иглс» Даг Педерсон еще десять лет назад тренировал команду скромного колледжа, а «Филадельфия» стала для него как для главного тренера первым клубом НФЛ. Педерсон помешан на математике и старается просчитать все вероятности прямо по ходу матчей. Он не боится рисковать, и поэтому мы увидели во вчерашнем Супербоуле первый в истории подобных матчей пас, пойманный квотербеком (обычно тот их сам бросает), и наибольшее количество набранных в нападении ярдов в исполнении двух команд (больше тысячи).

Квотербек «Иглс» Ник Фолс по-хорошему вообще не должен был вчера играть. Сезон он начинал резервистом и впервые вышел на поле лишь под занавес регулярки, когда выбыл из строя претендовавший на титул MVP Карсон Венц. За карьеру Фолс сменил четыре команды, был несколько раз отчислен за ненадобностью, и вот теперь он признается лучшим игроком Супербоула. Внезапно.

Это история и Дракона, и Золушки, и ряда других сказочных персонажей одновременно. Классический сюжет преображения с трагическим или счастливым (в зависимости от того, являетесь ли вы болельщиком этой команды) концом.

Не исключено, что именно «Филадельфия» в ближайшие годы станет той династией, которая придет на смену «Нью-Ингленду». Слишком много параллелей напрашивается, слишком заметны флешбеки в недавнее прошлое. Впрочем, пока «Иглс» еще не заглядывают в завтрашний день, а наслаждаются настоящим, которого у них никогда еще не было и которое уже никто не отнимет.

«Нью-Ингленд Пэтриотс» – «Филадельфия Иглс» – 33-41 (3-9, 9-13, 14-7, 7-12)

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images, Rob Carr/Getty Images, Jonathan Daniel/Getty Images, Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images, Darren McCollester/Getty Images, Elsa/Getty Images