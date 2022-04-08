«Здесь понимаешь, как хрупка эта жизнь». Олимпийские чемпионы навестили больных детей

Сычев, Веснина, Батыршина и Максимова побывали на благотворительном мероприятии в московском центре трансплантологии, где делают более 500 пересадок органов в год.

Сычев, Веснина, Батыршина и Максимова побывали на благотворительном мероприятии в московском центре трансплантологии, где делают более 500 пересадок органов в год.

Сегодня утром большинство людей на планете проснулось и отправилось умываться, а потом — завтракать. Мы делаем это все не то чтобы механически, но точно не задумываясь о том, как наше сердце в это время качает кровь, легкие раскрываются от наполняющего их кислорода, и безмолвно работают, не отдыхая ни минуты, почки и печень. Это вроде как само собой разумеется. Но не для всех.

На парковке возле московского Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, как посетовал бы Ньютон, яблоку негде упасть. Машин очень много — это и сотрудники центра, и взрослые пациенты, и родители маленьких пациентов. Для всех них бесперебойная работа организма, жизнь без боли и ограничений, а иногда и просто жизнь, любая, — не базовая настройка по умолчанию, а предмет упорного тяжелого труда.

Здесь делают более 500 пересадок органов в год — в среднем по две операции в день. Огромная их часть приходится на детей разного возраста. В отделении лежат шестимесячные крошки с разрезом во все тело, малыши лет пяти с печальными глазами и при этом полными надежды улыбками. Есть подростки — пирсинг, разноцветные прядки, гигантские наушники и беспечная походка. Ничто не выдает в них пациентов Центра трансплантологии, если не знать, что на плече у ребят висит не просто сумка, а мотор, помогающий сердцу работать. Если сумка на плече — это значит, что они ещё ждут свою пересадку.

Никто из них не любит, когда их жалеют, но вот помощь им все-таки нужна. Для этого в Центр приходят такие организации, как благотворительный фонд «Футболка дарит жизнь».

Фото: © Фонд «Футболка дарит жизнь»

Изначальный концепт фонда — благотворительные аукционы, где все желающие могут приобрести подаренную фонду футболку какого-нибудь великого спортсмена, олимпийского чемпиона, кумира тысяч людей. Фонд на вырученные средства осуществляет самые разные мечты детей, оказавшихся на грани жизни и смерти. Но «Футболка дарит жизнь» давно вышел за пределы только этой идеи, огромное внимание уделяя непосредственному общению детей со звездами спорта. Ничто не стоит так дорого, как внимание. Поэтому на мероприятии 7 апреля в Центре трансплантологии не в первый уже раз собрались футболист Дмитрий Сычев, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова, серебряный призер Олимпиады по художественной гимнастике Яна Батыршина и спортивный комментатор Павел Занозин.

Фото: © Фонд «Футболка дарит жизнь»

Это была первая личная встреча подопечных фонда со спортсменами за два долгих года пандемии.

— Соскучилась по таким встречам, — говорит Яна Батыршина. Два года пандемии, у нас все ушло в онлайн, а онлайн — это не то совсем. Хочется видеть глаза детей, с ними общаться напрямую. Казалось бы, мы пришли сегодня, чтобы поднять детям настроение, что-то им такое радостное дать, а получилось, что мы получаем от них в десять раз больше, если не в сто. Когда видишь эти восторженные глаза, особенно когда начинаешь что-то показывать, и они все тоже хотят попробовать, все радостные и счастливые — заряжаешься такой энергией, что хватает надолго, до следующей встречи.

Фото: © Фонд «Футболка дарит жизнь»

Дмитрий Сычев давно сотрудничает с «Футболка дарит жизнь». Правда, ему самому слово «сотрудничество» не нравится, и он подбирает гораздо менее формальный синоним:

— Мы давно вместе. Тут даже не подходит слово «сотрудничество», мы именно что дружим с фондом «Футболка дарит жизнь». Каждый раз, когда есть свободное время, откликаюсь на такие мероприятия. Считаю, это важно. Поддерживаю ценности, которые несет этот фонд. Общение с детьми дает энергию, заряд на много времени вперед. Вижу их радостные лица, улыбки и понимаю, что мы делаем здесь что-то очень важное. Дети после таких встреч пишут отзывы, рассказывают родителям, докторам, что у них настроение повышается. И самое главное — идут на поправку, — сказал Сычев.

Программа мероприятия была насыщенной: сначала награждение доноров органов, многие из которых выходили за призами вместе со своими реципиентами. Еще одно скупое формальное слово, на самом деле означающее человека, получившего возможность нормально жить благодаря пересадке.

Фото: © Фонд «Футболка дарит жизнь»

Потом были уроки преодоления от спортсменов, рассказанные пациентам центра и их родителям, и чемпионская зарядка. Затем — деление детей на команды, возглавляемые спортсменами, и веселые старты. Наконец, мастер-классы, где все желающие могли попробовать повторить упражнения от Дмитрия Сычева, пожонглировать теннисными мячами как Елена Веснина, покрутить гимнастическую ленту Яны Батыршиной (конец палочки должен обязательно смотреть вниз, если вдруг вам когда-то доведется попробовать, — иначе лента запутается) и посмотреть, как заклинает тяжелые булавы Анастасия Максимова. Дети, многие из которых какое-то время назад с трудом могли ходить, наперебой хотели попрыгать на скакалке, подержаться за олимпийские медали и просто сфотографироваться с гостями на память.

Елена Веснина / Фото: © Фонд «Футболка дарит жизнь»

Когда все разошлись, спортсмены отправились еще по одному важному маршруту уже вне протокола: навестить маленьких пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии. Тут пришлось вспомнить и про медицинские маски, и про сменную обувь — детям после операции опасны любые инфекции, поэтому повышенные меры предосторожности здесь — часть образа жизни.

Тяжело смотреть на белых как простыня родителей-доноров, еще не пришедших в себя после операции. Больно смотреть на обездвиженных малышей — уже лучше бы они носились по больничным коридорам, снося все на своем пути, как и положено детям. Но не видеть этого, не знать, что они существуют и очень хотят жить — невозможно и неправильно.

— Ты понимаешь, как хрупка эта жизнь, и как важны моменты, когда ты делишься самым светлым и добрым, что у тебя есть. Самое страшное в жизни — безразличие. Я рада, что смогла быть здесь с такими великими чемпионами и просто хорошими людьми, которые нашли время и дарят эту любовь и тепло детям. Половина успеха что в спорте, что в работе, что в борьбе с болезнью — позитивный настрой. Если хотя бы чуточку его мы подарили сегодня детям, чтобы им выкарабкаться, найти в себе силы — я очень этому рада, — сказала Елена Веснина.

Фото: © Фонд «Футболка дарит жизнь»

Когда гости вернулись из отделения интенсивной терапии, в зале, где до этого проходила активная часть мероприятия, было уже пусто. Только под потолком атриума разместился «зоопарк» из упущенных детскими ручками надувных ежей, оленей и панд. И две девочки на колясках играли в волейбол зеленым воздушным шариком.

Общение спортсменов с выздоравливающими детьми можно было бы назвать уроком мужества, наверное. Но большой вопрос, кто кому этот урок на самом деле преподает.

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