В НФЛ появилась «коммунистическая команда». Американцы учат русский язык и прославляют Советский Союз

«Вашингтон Коммис».

«Вашингтон Коммис».

Что произошло?

В ночь со среды на четверг клуб по американскому футболу из Вашингтона объявил о новом названии команды — «Коммандерс», представив заодно новый логотип и униформу.

В течение двух сезонов команда носила нейтральное название «Вашингтон Футбол Тим» и разрабатывала ребрендинг организации. Инсайды об итоговом варианте были слиты в социальные сети за пару дней до официального объявления.

Для нового названия команды было предложено 40 тысяч вариантов, из которых к августу 2021 года осталось восемь финалистов: «Президентс», «Бригад», «РедХогс», «Коммандерс», «Армада», «Дефендерс», «РедВулвз» или оставить «Футбол Тим».

Зачем вообще нужно было переименовывать команду?

Исторически команда из Вашингтона носила название «Редскинс» — «Краснокожие». С шестидесятых годов прошлого века как отдельные представители коренных жителей США, так и правозащитные организации критиковали клуб за использование образа угнетенного народа.

В XXI веке критика звучала все громче, к ней прибавились и обвинения в культурной экспроприации. В 2019 году университет Беркли провел соцопрос среди коренного населения Америки, и 49% опрошенных заявили, что они считают название команды оскорбительным.

В июле 2020 года на фоне социальных протестов после смерти Джорджа Флойда группа инвесторов направила письма в компании Nike, FedEx и PepsiCo с просьбой надавить на руководство «Редскинс» с целью сменить название. В том же месяце клуб пошел на уступки и заявил о скорой смене названия.

Как отреагировали болельщики?

Общая реакция получилась смешанной — «Коммандерс» не худшее название, хотя почти все предпочитали какое-то другое.

«Вашингтон Коммандерс» — это когда у создателей фильма нет прав на использование названия настоящей команды, и они просто придумывают что-то на скорую руку в надежде, что это не вызовет никакого недопонимания.

Отдельные болельщики сократили название «Коммандерс» до «Коммис», то есть коммунистов, что прекрасно сочеталось с красным цветом униформы.

Самое веселье началось, когда в дело подключился реддит — фанаты НФЛ и команды из Вашингтона стали активно изучать русский язык и фантазировать на советские темы.

А у Вашингтона в американском футболе хорошая команда?

Есть еще кое-что, объединяющее команду из Вашингтона с Советским Союзом — последний раз она чего-то добивалась в 1991 году.

За свою историю «Редскинс» выиграли три Супербоула, но в XXI веке у них скромная статистика — пять выходов в плей-офф за 21 год и лишь одна победа. Не помогала даже поддержка Александра Овечкина на трибунах.

Больше всего «Вашингтон» критикуют даже не за отсутствие результатов на поле, а за состояние организации. Стадион «Федекс Филд» по опросам болельщиков — худший в лиге: старая, некрасивая и неудобно расположенная арена, где периодически прорывает канализацию и происходит обрушение трибун.

Владельца клуба Дэна Снайдера давно пытаются заставить продать команду — бывшие чирлидерши обвиняют его в создании атмосферы, потворствующей сексуальным домогательствам и фотосессиям в стиле ню.

Пока Снайдер держит оборону. Но вполне возможно, что в ближайшие годы у клуба будет новый командор.