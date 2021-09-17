Греция принимает турнир с участием лучших игроков в настольный теннис в Европе. Среди них — две россиянки

Топовый настольный теннис на «Матч ТВ».

Топовый настольный теннис на «Матч ТВ».

Что за турнир и почему важен?

POMEGRANATE Europe Top 16 Cup, известный как Топ-16 Европы, пройдет в этом году в Салониках 18–19 сентября. Турнир, организуемый Европейским союзом настольного тенниса (ETTU), соберет под одной крышей игроков с самым высоким рейтингом в Европе. Трое лучших у мужчин и женщин по итогам игр на вылет получат по путевке на ближайший чемпионат мира (при условии — не более двух спортсменов от одной федерации). Призовой фонд — 100 тысяч евро.

У Europe Top 16 Cup богатейшая история. Турнир проводится уже в 50-й раз, а самые первые соревнования в 1971 году принял Задар (тогда — Югославия, сейчас — часть Хорватии).

Три последних розыгрыша Топ-16 Европы прошли в швейцарском Монтрё. Действующие чемпионы — немцы Петрисса Солья (серебряный призер ОИ-2016 и — разово — модель Playboy) и Тимо Болль (четырехкратный олимпийский призер).

Кто в списке участников?

32 человека — по 16 в мужской и женской сетке. Российских представителей у мужчин нет, зато будет возможность поболеть сразу за двух россиянок. Вот полный список участников:

Мужчины: Маттиас Фальк (Швеция), Лиам Пичфорд (Англия), Патрик Франциска (Германия), Симон Гози (Франция), Маркуш Фрейташ (Португалия), Роберт Гардош (Австрия), Кристиан Карлссон (Швеция), Дарко Йоргич (Словения), Йонатан Грот (Дания), Томислав Пуцар (Хорватия), Ван Ян (Словакия), Эммануэль Лебессон (Франция), Даниэль Хабесон (Австрия), Андрей Гачина (Хорватия), Панайотис Гьонис (Греция), Рувен Филус (Германия).

Женщины: София Полканова (Австрия), Бернадетте Сёч (Румыния), Бритт Эрланд (Нидерланды), Элизабета Самара (Румыния), Нина Миттельхам (Германия), Ни Сялянь (Люксембург), Полина Михайлова (Россия), Гана Мателова (Чехия), Георгина Пота (Венгрия), Барбора Балажова (Словакия), Фу Юй (Португалия), Яна Носкова (Россия), Шао Цзени (Португалия), Дора Мадарас (Венгрия), Ганна Гапонова (Украина), Катерина Толиу (Греция).

Результаты жеребьевки для россиянок

Полина Михайлова (Россия) — Ганна Гапонова (Украина)

Яна Носкова (Россия) — Бернадетте Сёч (Румыния)

Кто такая Яна Носкова?

Яна родилась в спортивной семье. Ее родители — Сергей Носков и Марина Муравьева — мастера спорта Советского Союза по настольному теннису. Муравьева стала первым тренером для своей дочери.

27-летняя Носкова — четырехкратный призер чемпионатов Европы. На ее счету бронзовые награды в Швехвате (2013), Екатеринбурге (2015), Люксембурге (2017) и серебро в Аликанте (2018). Яна трижды побеждала на первенствах России в личном зачете.

Носкова — участник Олимпийских игр в Токио. Ей не повезло с жеребьевкой, как итог — поражение в упорной борьбе от Чжан Мо во втором раунде.

— После Игр-2020 у меня было 10 дней на отдых, после чего я играла на турнире в Венгрии, — говорит Носкова. — Потом — тренировочный сбор с национальной командой. Думаю, я буду полностью готова к турниру. Топ-16 Европы — очень хорошие соревнования, я очень рада быть их частью. Постараюсь показать свою лучшую игру. Знаю, что не будет просто, потому что все подойдут к турниру в своей лучшей форме.

Кто такая Полина Михайлова?

Михайлова в детстве параллельно занималась плаванием и настольным теннисом, куда ее привела мать. И только в возрасте 11 лет сделала окончательный выбор в пользу стола и ракетки.

35-летняя уроженка Ленинграда имеет в своей коллекции четыре бронзовых награды с чемпионатов Европы (три в командном первенстве и одну — в одиночном разряде).

Полина — двукратный чемпион и многократный призер российских первенств, а в 2019 году она выиграла этап ITTF Challenge Series в Лагосе. Примечательно, что тот турнир в Нигерии покорился ей и в одиночном разряде, и в парном — ее партнершей тогда была как раз Яна Носкова.

— Посмотрим, как все сложится для меня в этот раз. Впервые играем в Греции, да и вообще — это мой первый визит в эту страну. Возможно, это принесет мне удачу. ОИ-2020? Я недовольна результатом, но моя соперница играла очень хорошо. После Токио я провела неделю на море в России, а дальше — сбор в горах, подготовка к Топ-16 Европы.