Лучший игрок в истории американского футбола покинул клуб после 20 лет. Почему так произошло и что будет дальше?

Распался великий союз.

Распался великий союз.

Даже люди, далекие от американского футбола, могли слышать фамилию Тома Брэди. Для Америки это фигура масштаба Майкла Джордана или Уэйна Гретцки. Бессменный квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» на протяжении 20 лет переписывал историю богатейшей спортивной лиги в мире.

Этой весной он впервые в карьере стал свободным агентом. Букмекеры и эксперты были уверены, что в конце концов Брэди подпишет новый контракт с бостонской командой. Но фанаты НФЛ оказались шокированы и даже на несколько часов забыли про коронавирус, когда Брэди сначала объявил об уходе из «Пэтриотс», а затем согласовал условия контракта с «Тампа-Бэй Бакканирс».

Распался один из величайших и самых эффективных союзов в истории спорта.

У Брэди больше чемпионских перстней, чем пальцев на руке. Его стабильности позавидуют Роналду и Месси

Основная сюжетная линия в карьере Томаса Эдварда Патрика Брэди как будто написана не самым толковым голливудским сценаристом, уж слишком много в ней приевшихся штампов.

Выпускник мичиганского университета идет в профессионалы, хотя в него никто особенно не верит. Он не атлет, не обладает особенно сильным броском. Брэди смотрит церемонию драфта НФЛ по телевизору и ждет третьего-четвертого раунда, в котором его могут выбрать.

Когда заканчивается пятый раунд, Том начинает прикидывать, что ему придется завязать с футболом и пойти на «нормальную работу». Его фамилия прозвучала в шестом раунде под общим 199-м номером. До него на драфте было выбрано шесть квотербеков. Четверо из них не протянули в лиге и трех лет.

Брэди попал в команду «Нью-Ингленд Пэтриотс», на стыке веков считавшуюся довольно провинциальной и заштатной, несмотря на относительно недавний выход в Супербоул. Главный тренер Билл Беличик тоже еще не почитался за гения, а имел репутацию чрезвычайно нелюдимого и требовательного специалиста, у которого в активе были лишь несколько провальных лет в «Кливленд Браунс». У Брэди в команде было три конкурента на позиции.

Магическим образом комбинация всех этих факторов сложилась самым удачным для Бостона образом. Брэди за год стал основным дублером более опытного квотербека Дрю Бледсо, а Беличик получил от владельца клуба карт-бланш и выстроил потрясающую защиту. В начале сезона–2001 Бледсо травмировался, вместо него вышел Брэди и больше на скамейку запасных не возвращался.

Нельзя сказать, что он сразу же играл на каком-то невероятном уровне. Нет, первые годы — в том числе и чемпионские — остальная команда тащила молодого квотербека, а не наоборот. Но он выполнял свою часть работы и использовал по максимуму имевшиеся сильные стороны — хладнокровие, перфекционизм, игровой интеллект и способность учиться.

За четыре года «Пэтриотс» выиграли три чемпионских титула. Первые перстни на руке молодого квотербека вселили в него уверенность, дали определенную страховку от неудач, и с этого момента уровень его игры стал расти от сезона к сезону. В 2007 году он уже бил рекорды НФЛ по пасовым тачдаунам и выиграл первый в карьере титул MVP.

Последнюю на данный момент индивидуальную награду Брэди получил три года назад, когда ему было 40. В 41 год он привел «Нью-Ингленд» к очередному чемпионскому титулу — шестому в XXI веке. До Брэди считалось, что потолок для 40-летних квотербеков — выйти на поле и уйти с него живым. Но он изменил представление о том, как долго можно играть на высочайшем уровне в американском футболе.

Том Брэди попал бы в Зал славы, даже если бы завершил карьеру в 2011 году. Или если бы в 2011 году ее начал. Но став иконой нулевых и десятых, он даже в третье десятилетие своей карьеры вошел не только символом успеха, но и серьезной боевой единицей. Однако никто не мог себе представить, чьи цвета Том будет защищать в следующем бою.

Брэди всю карьеру играл на контрактах ниже рыночной цены. А ушел из «Пэтриотс» из-за гордости

Есть еще один фактор, который позволял союзу «Пэтриотс» и Брэди оставаться успешным на протяжении долгих лет, не связанный напрямую с выступлениями игрока на поле. На протяжении большей части карьеры квотербек предоставлял клубу огромную скидку, когда дело касалось подписания контрактов.

В НФЛ действует потолок зарплат. Стартовые квотербеки — самые высокооплачиваемые игроки в лиге. Если ты тратишь 20% зарплатной ведомости на одного игрока, значит на всех остальных 52 футболистов (а составы в НФЛ большие) остается всего 80%. Известно много примеров, когда клубы выигрывали трофеи в то время, как их стартовый квотербек еще играл на дешевом контракте новичка, но второй контракт уже связывал клуб по рукам и ногам.

Брэди мог позволить себе зарабатывать ниже рыночной цены, потому что женат на бразильской супермодели Жизель Бюндхен. Да, он при любых раскладах был человек не бедный, но догнать Жизель по заработкам было практически невозможно, а их совместный бюджет позволял не беспокоиться о соглашениях.

Пару лет назад появились первые сигналы того, что в отношениях «Нью-Ингленда» и его квотербека что-то не так. Переговоры о новом контракте заходили в тупик, и вместо увеличения его срока «Пэтриотс» лишь повышали текущую заработную плату. И если владелец клуба Роберт Крафт души в Брэди не чаял, то про главного тренера и одновременно генменеджера Билла Беличика такого не скажешь.

Нет, речь не о какой-то неприязни. Просто Беличика сделал великим специалистом его собственный прагматизм. Он без всяких сожалений увольнял возрастных футболистов, как только понимал, что выгоднее будет взять игрока помоложе и подешевле, и неважно, насколько это значимая фигура для команды, болельщиков и так далее. В «Пэтриотс» Беличика (особенно позднего периода) было много системности и мало личностей. И такой подход приводил к большим победам.

Давать серьезный контракт 40-летнему квотербеку — это шло вразрез с принципами Беличика. Возможно, он хотел избавиться от Брэди еще несколько лет назад, когда в команде появился Джимми Гаропполо. Ходят слухи, что Роберт Крафт обменял Гаропполо в «Сан-Франциско» вопреки желанию Беличика и для того, чтобы угодить Брэди, который увидел в молодом парне опасного конкурента. Этого мы не знаем наверняка, но знаем, что в прошлом сезоне «Сан-Франциско» с Гаропполо дошел до Супербоула, а «Нью-Ингленд» с явно сдавшим Брэди вылетел в первом же раунде плей-офф.

Беличика могло раздражать и то, что Брэди позволял себе отдельные выкрутасы вроде приглашения личного тренера на базу (который давал рекомендации другим игрокам «Пэтриотс» по физподготовке, не стыкующиеся с предписаниями клубных врачей), раскручивания бренда TB12 и участия в многочисленных рекламных проектах. Брэди никогда не был дивой, не страдал звездной болезнью в привычном смысле, но его авторитет в «Пэтриотс» стал слишком велик.

В то же время Тома могли отталкивать менеджерские решения Беличика. В прошлом сезоне у «Пэтриотс» была выдающаяся защита, но персонал нападения являлся очень скудным. Когда завершил карьеру Роб Гронковски — главный специалист по ловле передач от Брэди, — клуб не смог найти ему мало-мальски приличную замену. В остальных принимающих были либо совсем зеленые юнцы, на которых квотербек страшно ругался на бровке, либо 33-летний Джулиан Эдельман — опытный мастер, но с ростом в 178 сантиметров не тянущий роль первой скрипки.

Статистический регресс Тома Брэди, отыгравшего один из своих худших сезонов в карьере (хотя даже эти показатели выглядели прилично по среднему стандарту НФЛ), многие связывали с его возрастом. Сам он наверняка связывал это с некачественной менеджерской работой. Определить здесь, кто прав, очень сложно.

Зато легко определить, что же в итоге послужило причиной для развода. Ни Беличик, ни Брэди не захотели делать первый шаг. С начала февраля, когда был доигран сезон, генменеджер «Пэтриотс» фактически не вел с квотербеком никаких переговоров. В клубе ждали, что игрок придет и скажет, чего он хочет. А Брэди считал, что 20-летней легендарной карьерой он заслужил, чтобы пришли к нему. Не говорить о своих чувствах — очень бостонская история.

Брэди не захотел переезжать в Голливуд из-за семьи. Болельщики «Тампы» создали огромные очереди за абонементами на матчи

Квотербеки такого калибра обычно не выходят на рынок свободных агентов. Но парадоксальным образом предложений у Брэди почти не было. Кто-то до конца не верил в то, что игрок действительно уйдет из клуба, где провел всю карьеру. Большинство же предпочитает вкладываться в долгосрочные проекты, а не брать легенду на два года (тем более команды, которых от Супербоула отделяют тысячи световых лет).

Имелось всего два варианта — «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Тампа-Бэй Бакканирс». «Чарджерс» в новом сезоне переезжают с крохотного университетского стадиона на новую арену в Инглвуде, которую они разделят с другим местным клубом «Рэмс». У «Чарджерс» после переезда из Сан-Диего в Лос-Анджелес проблемы с фан-базой, поэтому им обязательно нужно находить свежие способы для заполнения трибун.

Брэди не захотел увозить семью с восточного побережья на западное и согласился на предложение куда менее амбициозной команды. «Бакканирс» не играли в плей-офф с 2007 года, а побеждали там вообще в 2002-м, когда карьера самого Тома только начиналась. Но «Бакс» могут предложить Брэди 30 миллионов баксов в год (для Брэди важны не сами деньги, а то что они символизируют — уважение и авторитет), а также шикарный подбор принимающих.

Как только стало известно о том, что легендарный квотербек согласовал условия контракта с «Тампой», на сайте «Бакс» образовалась гигантская виртуальная очередь за абонементами — более пяти тысяч человек в списке ожидания за неполных четыре часа. Хотя в сезоне–2019 в плане посещаемости «Тампа» был третьей с конца командой в лиге.

Эффект Брэди можно было прочувствовать даже в выступлениях политиков. Мэр города Баффало Байрон Браун на пресс-конференции, посвященной угрозе от коронавируса, заявил:

«Если вы планируете праздновать уход Тома Брэди из «Нью-Ингленда», а, даст бог, и из восточного дивизиона АФК, напоминаю — никаких массовых собраний. Празднуйте дома и в компании не более 10 человек».

За последние 17 лет дивизион АФК Восток, в котором играет команда из Баффало, 16 раз выигрывал «Нью-Ингленд Пэтриотс» с Томом Брэди во главе. Но все меняется, и сейчас букмекеры считают, что у «Бакканирс» с Брэди шансов на победу в следующем Супербоуле больше, чем у «Пэтриотс» без него.

Нового сезона, который стартует в сентябре, фанаты НФЛ ждут с большим интересом. Они наконец-то получат ответ на один из вечных вопросов: кто же был важнее в союзе Беличик — Брэди? Это система мрачного гения делала Брэди неуязвимым? Или же сверхталант квотербека маскировал неудачные менеджерские решения Беличика?

Пожалуй, переход Брэди в «Тампу» — это тот самый поворот сюжета, доказывающий, что сценарий пишет жизнь, а не парень из Голливуда (если, конечно, речь не про М. Найта Шьямалана). Предыдущие великие квотербеки НФЛ — Джо Монтана, Бретт Фарв, Пейтон Мэннинг — тоже уходили из клубов, в которых обрели то самое величие. В карьере Майкла Джордана был не только «Чикаго Буллс», а в карьере Гретцки — не только «Эдмонтон Ойлерс».

Вот и у Тома Брэди будет еще одна попытка. Не факт, что она окажется успешной, но увлекательной — обязательно.

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