«Все на спорте – в гольфах, лосинах. И я – в плавательных шортах». Как команда «Матч ТВ» пробежала московский полумарафон

Дрим-тим: Кларк, Жичкин, Занин, Дурасов.

Дрим-тим: Кларк, Жичкин, Занин, Дурасов.

— Сколько всего команд? — спрашивает корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин у организаторов.

— Двадцать одна, — отвечают ему.

— Значит, у нас есть шанс стать двадцать первыми?

В Москве на старт полумарафонской дистанции (21 километр 97,5 метра) вышли тысячи участников. Кто-то пришел в Лужники, чтобы проверить себя, кто-то с целью победить и превзойти личный рекорд, но большинство людей собралось ради удовольствия. К последней группе относилась и вся команда «Матч ТВ».

Фото: © Матч ТВ/Михаил Кузнецов

Работникам телеканала предстояло преодолеть те же 21 километр 97,5 метра, но дистанцию поделили на четверых. Участники на первых трех этапах командной эстафеты бежали по пять километров, последний — оставшиеся 6 километров 97,5 метра.

За час до старта в команде «Матч ТВ» активно разминался только один человек — Наталья Кларк.

Фото: © Матч ТВ/Михаил Кузнецов

Именно ей предстояло бежать на первом этапе. Так как желающих пробежать «половинку» было очень много, на дистанцию отправлялись группами. Участники командной эстафеты стартовали в первой группе, где собрались сильнейшие. Среди них, например, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Татьяна Архипова, которая в итоге с рекордом трассы выиграла московский полумарафон в этом году. Плюс в командной эстафете на первом этапе бежали одни мужчины. Кларк в этом зачете была единственной девушкой. Разглядеть ее в толпе стартующих в первой сильнейшей группе за длинными ногами и мощными спинами было нереально.

Фото: © Матч ТВ/Михаил Кузнецов

За Наталью было немного тревожно.

— Не страшно было, что на старте вас просто задавят?

— Нет. Было приятно и волнительно, потому что впервые в жизни участвую в таком мероприятии. Спортом я занимаюсь — хоккеем, но это совершенно другая история. Волновалась. Когда мы преодолевали второй-третий километр, то набегали волны участников. Тогда было пару моментов, что кто-то неудачно подходил то справа, то слева.

— Каково быть единственной девушкой на первом этапе командной эстафеты?

— Совершенно не смотрела на соперников. Прекрасно понимала, что люди бегут не в первый раз, у них лучше подготовка. Для себя поставила цель — не сдаться на этих пяти километрах, добежать до Димы Жичкина и передать ему заветную ленточку, чтобы эстафета продолжилась. Я считаю, что со своей задачей справилась.

— Какие остались впечатления от первого московского полумарафона?

— Самые наилучшие. Сегодня очень удивилась тому, что в Лужниках было просто море людей. Это здорово, что у нас народ настолько придерживается здорового образа жизни.

На втором этапе эстафеты за команду «Матч ТВ» бежал ведущий Дмитрий Жичкин. Он стартовал от стен Кремля.

— Я в прошлом году пытался принять участие, но как-то обленился и не поехал. В этот раз бежал и думал, что это настолько круто. Совершенно потрясающая атмосфера. Нужно обязательно в следующем году участвовать, и не важно — от «Матч ТВ» или самостоятельно. Виды Москвы — сказочные, люди — доброжелательные, радостные. Ни у кого не было задачи толкать, пихать и непременно побеждать. Люди по большей части здесь получают удовольствие от процесса, и сам ты проникаешься всем этим духом. Я кайфанул.

— Долго пришлось ждать Кларк в зоне передачи эстафеты?

— Мы остались вдвоем с какой-то девушкой из другой компании. Ждали своих коллег. Мне пришлось бежать последним. В этом нет ничего страшного. Все прекрасно понимаем, что не на корову бежали. Задачи выиграть не стояло. Наташа в любом случае молодец, что пробежала эту дистанцию. Не каждый мужчина сможет осилить пять километров.

— Если бы вам нужно было написать текст новости о вашем выступлении, что бы написали?

— «Это было круто ребята», — первое, что я напишу. Также обязательно рассказал бы, что очень много народу. Я даже не представляю, сколько здесь. Люди заполонили центр Москвы. Думаю, что это вообще самая главная история, которую нужно указать в любом информационном источнике. Действительно праздник. Люди сегодня получили огромное удовольствие. Все остальное — вторично.

Наличие в команде хотя бы одной девушки — обязательное условие московского полумарафона. Так получилось, что большинство компаний поставили представительницу прекрасного пола на третий этап, где за команду «Матч ТВ» бежал Дмитрий Занин. Корреспонденту «Матч ТВ» отведенной ему пятикилометровой дистанции не хватило, и он побежал дальше.

— Не очень понятно было, как бежать, — рассказывал после финиша Занин. — Я бежал то быстро, то медленно. Короче дуростью занимался. Мог ведь взять нормальный темп и спокойно бежать. Мне передали эстафету предпоследним. Моя задача была, чтобы мы не стали последними на третьем этапе, чтобы меня не обогнали как последнего неудачника. Когда передавал, то мне сказали, что идем шестнадцатыми из двадцати одной команды. Потом я финишировал, лег возле Кремля на траву, думаю: «Сейчас надо ждать автобус, чтобы нас обратно отвезли. Ну, комон. Такая погода офигенная!» Встал и спокойно сам побежал оставшиеся 7 километров до финиша. На финише уже добегал. Тут правый голеностоп начал болеть, потом правое колено, потом правая ягодица. Думаю: «Что происходит?» Явно техника не та для бега.

— На вашем этапе бежали почти все девушки. Легче было?

— Но у девчонок до этого бежали все мужики. Когда подходила моя очередь бежать свой этап, то там оставались три парня. Мне надо было девчонок догонять, они гораздо раньше ушли. Еще они все такие поджарые, все такие на спорте — гольфы, лосины. И я — в купальных шортах и кедах, которые я купил в 2014-м. Так часто в них бегаю, что им пять лет и они до сих пор живы.

Заключительный и самый длинный этап достался победителю конкурса комментаторов «Матч ТВ» Сергею Дурасову. Задачи победить Сергей себе тоже не ставил и на своем этапе помогал финишировать другим.

— Очень здорово, что я комментатор, потому что спорт — это тяжело. Надо отдать должное участникам полумарафона. Огромное количество людей. Лично приходилось помогать тем, кто не смог справиться с управлением. Люди просто-напросто теряли сознание.

— У вас не возникало мыслей сойти?

— Была мысль немножко пойти, а потом опять побежать. Сойти — нет. Медали слишком дороги.

— Полный полумарафон в одиночку готовы пробежать?

— Конечно, нет. Это не для меня. Это для хороших людей. А я лентяй немножко.

Результат команды «Матч ТВ» оказался лучше, чем рассчитывал Занин перед забегом — двадцатое, предпоследнее место. На прохождение дистанции потребовалось чуть больше двух часов. Но такому итогу ни один участник команды не расстроился. Главное, что все получили удовольствие.