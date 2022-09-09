Авдеев выиграл соревнования по серфингу в дисциплине «короткая доска» на Спартакиаде

Подмосковный спортсмен Никита Авдеев победил на соревнованиях по серфингу в рамках Спартакиады сильнейших, сообщает пресс‑служба Минспорта Московской области.

Он выиграл золото в дисциплине «короткая доска». Еще один представитель региона Алексей Николаев стал третьим.

В соревнованиях принимают участие 37 спортсменов из восьми регионов страны.

Турнир по серфингу проходит на Халактырском пляже в г. Петропавловск‑Камчатский с 7 по 13 сентября.

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября, состязания проводятся в 39 видах на территории 12 регионов РФ.