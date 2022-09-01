Американец с российским паспортом Мартинез стал двукратным чемпионом Спартакиады

Ивон Мартинез, представляющий Москву, выиграл Спартакиаду сильнейших в скейтбординге в дисциплине «улица».

Мартинез, отец которого — американец, мать — русская, а сам он имеет оба гражданства, опередил еще одного москвича Егора Кальдикова и представителя Краснодарского края Семена Кутузова.

Для Ивона золото Спартакиады стало вторым — несколько дней назад он также стал лучшим в дисциплине «парк».

У женщин сильнейшей на «улице» была еще одна спортсменка из Москвы Мария Ожигова. Серебро — у Екатерины Шенгелия (Москва), бронза — у Ксении Маричевой (Московская область).

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