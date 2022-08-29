Матыцин спел песню «Герои спорта» на закрытии Спартакиады

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин спел песню «Герои спорта» на церемонии закрытия Спартакиады сильнейших по летним видам спорта, которая в эти минуты проходит в Москве на территории спорткомплекса «Лужники».
Матыцин спел песню совместно с детским хором, а также четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым, олимпийским чемпионом по легкой атлетике Юрием Борзаковским и двукратным бронзовым призером Игр‑2008 в прыжках в воду Глебом Гальпериным.
Церемония проходит после завершения большей части турниров Спартакиады. Соревнования по отдельным видам программы продлятся до 2 октября.
Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа. Спортсмены соревнуются в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.
- «Абсолютно верно мы приняли решение, что Спартакиада будет теперь проводиться раз в четыре года» — Матыцин
- «Не вижу препятствий, чтобы футбол был на следующей Спартакиаде» — Матыцин
Источник: Матч ТВ