Матыцин спел песню «Герои спорта» на закрытии Спартакиады

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин спел песню «Герои спорта» на церемонии закрытия Спартакиады сильнейших по летним видам спорта, которая в эти минуты проходит в Москве на территории спорткомплекса «Лужники».

Матыцин спел песню совместно с детским хором, а также четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым, олимпийским чемпионом по легкой атлетике Юрием Борзаковским и двукратным бронзовым призером Игр‑2008 в прыжках в воду Глебом Гальпериным.

Церемония проходит после завершения большей части турниров Спартакиады. Соревнования по отдельным видам программы продлятся до 2 октября.

Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа. Спортсмены соревнуются в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

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Источник: Матч ТВ