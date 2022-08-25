Женская сборная Санкт-Петербурга выиграла эстафету на Спартакиаде, волгоградские пловчихи заняли весь пьедестал на 1500-метровке вольным стилем

Женская сборная Санкт‑Петербурга одержала победу в эстафете 4х100 м вольным стилем на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В составе петербургской команды выступили Дарья Устинова, Влада Егги, Дарья Татаринова и Яна Шакирова, показавшие результат 3.43,60. Серебро у команды Москвы (Дарья Муллакаева, Анастасия Журавлева, Варвара Чемисова, Анна Комарова, 3.45,64), бронзу взяли Анастасия Дуплинская, Виктория Старостина, Анита Грищенко, Дарья Трофимова из Новосибирской области (3.47,60).

В финальном заплыве среди мужчин на 400 м комплексом победу одержал представитель Брянской области Илья Бородин (4.11,81), следом финишировал пловец из Москвы Максим Ступин (4.13,60), третьим стал Артем Воробьев из Саратовской области (4.24,16).

В сильнейшем заплыве среди женщин на 1500 м вольным стилем весь пьедестал заняли представительницы Волгоградской области: Яна Курцева (16.33,49) финишировала первой, второй стала Маргарита Ершова (16.34,67), замкнула тройку лидеров Полина Козякина (16.35,21).

Соревнования по плаванию в рамках Спартакиады завершатся в пятницу, 26 августа.