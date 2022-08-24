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21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия). Прямая трансляция.

Шпажисты Виолетта Колобова и Сергей Бида завоевали золото Спартакиады

21:43
Шпажисты Виолетта Колобова и Сергей Бида завоевали золото Спартакиады
Виолетта Колобова / Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Виолетта Колобова выиграла золотую медаль Всероссийской спартакиады сильнейших в индивидуальном турнире шпажисток.

В финальном поединке бронзовый призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира победила Айзанат Муртазаеву со счетом 14:7. Бронзовыми призерами стали Татьяна Андрюшина и Кристина Ясинская.

В мужском турнире первенствовал серебряный призер Олимпиады Сергей Бида, который в финале оказался сильнее Вадима Анохина — 15:13. Бронзовые награды у Павла Сухова и Дмитрия Гусева.

Соревнования проходили в Москве.