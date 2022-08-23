На Спартакиаде определились первые призеры в соревнованиях по дзюдо

Во вторник, 23 августа, в Казани определились первые призеры в соревнованиях по дзюдо в рамках всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Мужчины

До 60 кг. золото — Рамазан Абдулаев (Иркутская область), серебро — Аюб Блиев (Краснодарский край), бронза — Абдулла Ахмедов (Свердловская область) и Гамзат Заирбеков (республика Дагестан).

До 66 кг. золото — Исмаил Мисиров (Краснодарский край), серебро — Абрек Нагучев (Краснодарский край), бронза — Руфат Алескеров (Красноярский край) и Яго Абуладзе (Кемеровская область).

До 73 кг. золото — Махмадбек Махмадбеков (Иркутская область), серебро — Данил Лаврентьев (Курганская область), бронза — Армен Агаян (Санкт‑Петербург) и Казбек Нагучев (Краснодарский край).

Женщины

До 63 кг. золото — Камила Бадурова (Свердловская область), серебро — Дали Лилуашвили (Свердловская область), бронза — Анастасия Гончарова (Краснодарский край) и Екатерина Валькова (Краснодарский край).

До 70 кг. золото — Дарья Храмойкина (Кемеровская область), серебро — Яна Полякова (Свердловская область), бронза — Виктория Карсанова (республика Северная Осетия — Алания) и Таисия Киреева (Челябинская область).

До 78 кг. золото — Александра Бабинцева (Москва), серебро — Надежда Татарченко (Свердловская область), бронза — Алена Прокопенко (Санкт‑Петербург) и Антонина Шмелева (Орловская область).

Свыше 78 кг. золото — Элис Старцева (Москва), серебро — Анна Гущина (Ямало‑Ненецкий автономный округ), бронза — Мария Иванова (Самарская область) и Дарья Владимирова (Краснодарский край).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

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