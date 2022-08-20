В Москве завершилась церемония открытия Спартакиады сильнейших

Церемония открытия всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов прошла в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» 20 августа.

В начале церемонии выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, зачитавший приветственную речь заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко участникам, гостям и зрителям соревнований и официально объявивший об открытии Спартакиады.

Затем состоялась торжественная церемония поднятия флага РФ. В ней приняли участие трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, чемпион Олимпиады по волейболу Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по академической гребле Алексей Свирин, чемпион Игр по прыжкам в воду Илья Захаров, олимпийская чемпионка по гандболу Екатерина Ильина, чемпионки Олимпийских игр по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова и четырехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков. В момент поднятия флага народный артист России Григорий Лепс исполнил гимн страны.

Прямую трансляцию церемонии открытия Спартакиады показывал телеканал «Матч ТВ».

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.