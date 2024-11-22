«Готовим приятные сюрпризы». Как пройдёт шестая премия «Голос спорта»

Глава Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов рассказал о новых номинациях и ходе подготовки к церемонии вручения премии «Голос Спорта».

Глава Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов рассказал о новых номинациях и ходе подготовки к церемонии вручения премии «Голос Спорта».

Глава Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов рассказал о новых номинациях и ходе подготовки к церемонии вручения премии «Голос Спорта».

7 декабря в Олимпийском комитете России состоится уже шестая по счёту торжественная церемония вручения Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта», которая проводится Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке «Матч ТВ» и портала Sportbox.ru. Победитель в престижной номинации «Народный голос спорта» определяется в голосовании болельщиков на портале Sportbox.ru.

Председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов в интервью «Матч ТВ» рассказал, чем предстоящая премия будет отличаться от предыдущих, а также призвал поклонников спорта отдать голос за любимого комментатора.

— Премия «Голос спорта» пройдёт уже в шестой раз. В чём особенности вашей работы в этом году?

— В этом году мы значительно расширили географию нашей деятельности. От Благовещенска на Дальнем Востоке до Астрахани, от Уфы до Воронежа. Стараемся уделять особое внимание региональным образовательным и культурно-социальным проектам. И, в конце года, конечно, наша традиционная ежегодная премия спортивных комментаторов «Голос спорта», которая пройдет 7 декабря.

— Стартовало народное голосование, по итогам которого определится победитель в номинации «Народный голос спорта». Расскажите поподробнее.

— Мы всегда уделяем большое значение этой номинации, считаем ее главной. И здесь хочу сказать слова благодарности медиахолдингу «Матч», нашему информационному партнеру, и лично заместителю генерального продюсера «Матч ТВ» Василию Конову за поддержку. Проголосовать за любимого комментатора можно на сайте Sportbox.ru. Болельщикам предложены 16 вариантов, также можно предложить своего кандидата. Голосование всегда проходит интригующе (борьба идет до последнего дня), порой сенсационно, но в то же время объективно. Напомню, что первым обладателем премии «Голос спорта» в этой номинации был Юрий Розанов. Так что призываю всех желающих принять участие в голосовании!

— Итак, 7 декабря, Олимпийский комитет России, шестая премия «Голос спорта». Кто будет ведущим?

— Как я всегда говорю, Премия состоится в любую погоду (улыбается). Ждем гостей в конференц-зале Олимпийского комитета России, начало церемонии в 15:00. Онлайн-трансляция запланирована на портале Sportbox. К бессменному ведущему церемонии Роману Скворцову на сей раз присоединится Виктор Гусев. Мы считаем, что этот тандем своими искрометными экспромтами и одновременно высоким профессионализмом сделает церемонию еще более яркой. Готовим приятные сюрпризы. Непременно отметим наших старейшин — Фонд поддержки ветеранов комментаторского цеха по-прежнему активно работает.

— На церемонии прозвучат и печальные ноты…

— Да, щемящее чувство больших утрат по-прежнему не отпускает… В этом году мы попрощались с Анной Дмитриевой и Василием Уткиным, именами которых названы соответствующие номинации: «Женский голос спорта» и премия «Медиалидер российского футбола».

— Какие еще номинации предусмотрены в рамках премии?

— Народную упомянули. Также будут вручены следующие награды: «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» — премия Вадима Синявского, «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» — премия Владимира Маслаченко, «Лучший репортаж» — премия Евгения Майорова, региональная премия «Голос спорта — страна» — премия Александра Иваницкого. Отдельная премия РАСК за развитие российского спорта «Чемпион». Премия Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу». Специальный приз «Голос профессии».

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